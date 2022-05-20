Воин из Хмельницкой области Назар Орловский погиб в боях за Украину

В бою с армией Российской Федерации, защищая Украину, погиб Назар Орловский из Шепетовской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шепетовского городского совета.

"Шепетовская громада вновь облачилась в скорбь. Оборвалась жизнь Орловского Назара Викторовича, выпускника Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного. Ему было всего 21. Герои не умирают!", - говорится в сообщении.

По их информации, родные Назара потеряли связь с ним неделю назад. 19 мая стало известно о гибели воина.

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