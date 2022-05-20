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Новости Война
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Воин из Хмельницкой области Назар Орловский погиб в боях за Украину

назар,орловський

В бою с армией Российской Федерации, защищая Украину, погиб Назар Орловский из Шепетовской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шепетовского городского совета.

"Шепетовская громада вновь облачилась в скорбь. Оборвалась жизнь Орловского Назара Викторовича, выпускника Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного. Ему было всего 21. Герои не умирают!", - говорится в сообщении.

По их информации, родные Назара потеряли связь с ним неделю назад. 19 мая стало известно о гибели воина.

Смотрите: 7 воинов спецподразделения "Кракен" погибли в боях за освобождение Харьковщины. ФОТО

Хмельнитчина (896) потери (4369)


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20.05.2022 13:32 Ответить
Сумні новини переслідують нашу краіну кожного дня 😪😪😪

Світла Пам'ять Герою Украіни !!

Смерть , клятим рашистам , на нашій землі 😠
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20.05.2022 13:34 Ответить
Цих людей "заспокоювали" до останнього.Як РНБО так і офіс зеленського та його політична сила слуга народу.(пост василевської-смаглюк що русню цікавлять тільки військові обьєкти).Це наслідок того,що влада до останнього називала нагнітанням і скабєєвщиною.
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
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20.05.2022 13:39 Ответить
Саме страшне, що їм похрін. Афірістович вважає виправдянням визначення *****@ли. Це ж не їх рідні та близькі. Своїх вони вивезли за кордон за пару днів до її неочікуваного початку. Так співпало.
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20.05.2022 13:57 Ответить
Вічна слава Героям віддавшим життя за Україну!
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20.05.2022 13:47 Ответить
Слава Герою! Будемо пам'ятати! Батькам велика подяка за сина! Сумуємо з вами.
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20.05.2022 13:49 Ответить
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20.05.2022 13:54 Ответить
Слава Герою!
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20.05.2022 14:15 Ответить
Царство Небесне!!!
Вічна пам'ять!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.05.2022 19:31 Ответить
 
 