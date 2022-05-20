До сентября российские силы придут в упадок и Украина сможет их вытеснить, - генерал США в отставке Ходжес
К концу лета российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления, чтобы вытеснить российские силы по крайней мере до линии 23 февраля.
Об этом заявил в интервью Голосу Америки бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.
"Они не смогли достичь всех своих целей. Министерство обороны показало себя как коррумпированный институт, а их солдаты - как убийцы, использующие оружие против гражданских объектов. Затем Путин даже дал почетные гвардейские звания бригаде, причастной к убийству гражданских в Буче", – заметил Ходжес.
Он констатировал, что армия РФ действительно захватила территории и наносит огромный ущерб экономике Украины, в частности, блокируют экспорт зерна.
"Впереди еще много вызовов, но ничего из этого нельзя назвать победой для России, учитывая какие цели ставил Кремль перед собой. Откровенно говоря, я думаю, что Россия не может продолжать делать то, что они делают бесконечно. Думаю, кульминация настанет где-нибудь в конце лета, когда у них закончатся люди, амуниция и воля к борьбе", - подчеркнул генерал.
Согласно данным аналитических медиа, Россия ежедневно тратит на войну против Украины около 900 млн долларов.
"С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета - конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы вытеснить российские силы назад по крайней мере к линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября", - уточнил Ходжес.
Он подчеркнул, что для этого Запад должен продолжать поддерживать Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але це про гроші. Ленд-ліз вже прийнятий і його не зупинити.
Згадаємо історію: звільнення України під час Другої світової тривало приблизно з літа 1943 до осені 1944 (хай історики уточнять), тобто більше року. І коли Сталін наказав вийти на кордони СРСР до кінця 1942, то це обернулося для Червоної армії котлом під Харковом та контрнаступом німців на Кавказ та Волгу і тільки відтермінувало звільнення. Тож краще потерпіти ще декілька місяців, аби зберегти життя наших військових. Хай командування ЗСУ робить свою справу.
PS Слово "звільнення" у період 1941-44 р. я розумію як звільнення від нацистської окупації і не сперечаюсь з тим, що Україна одразу потрапила під іншу окупацію - радянську.
экспертовслушают и не дают нормальное вооружение
Просто если проанализировать "качества" :
-управление государством (хуже кацапского)
-управление ВСУ на среднем и низовом уровне(т.е. тактическим-не лучше кацапского)
-слаженность родов войск (могу сказать ,что не лучше кацапского)
-деятельность "тыловых крыс"-по мобилизации,по тренировке мобилизованных,по снабжению войск ,по оснащению (приблизительно как у кацапов,тероборона -на уровне луггандонских мобиков)
-попытки удержать статичные позиции мобилизантами из ТРО ,без поддержки артиллерии (заведомо полный абсурд-большие потери,пленные сдаются целыми взводами ,или подразделения оставляют позиции).
-но самое главное противник превосходит нас в мобилизационном ресурсе,финансовом,техническом,логистическом и не испытывает вообще никаких проблем ни с боеприпасами ,ни с топливом,ни с техникой и никакой лендлиз в буксируемой артиллерии это не переломит
вначале говорили, у россии закончился бензин, потом - через пару дней у них закончатся ракеты.
теперь просят ждать развала россии в сентябре.
И чем клоун ходжес отличается от клоуна медведева с его "денег нет, но вы держитесь"?
И более глобальный вопрос в том, насколько такое отрицание реальности повсюду в медия на самом деле помогает...
Но скорее всего Луггандония будет потеряна ,насчет херсонщины и юга запорожья не уверен.,думаю отдадут .
А контратаки не будет-любому мало-мальски грамотному в военной сфере человеку это понятно,а разговоры про нее -это что то из баек Ахферистовича