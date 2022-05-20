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Новости Война
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До сентября российские силы придут в упадок и Украина сможет их вытеснить, - генерал США в отставке Ходжес

ходжес

К концу лета российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления, чтобы вытеснить российские силы по крайней мере до линии 23 февраля.

Об этом заявил в интервью Голосу Америки бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Они не смогли достичь всех своих целей. Министерство обороны показало себя как коррумпированный институт, а их солдаты - как убийцы, использующие оружие против гражданских объектов. Затем Путин даже дал почетные гвардейские звания бригаде, причастной к убийству гражданских в Буче", – заметил Ходжес.

Он констатировал, что армия РФ действительно захватила территории и наносит огромный ущерб экономике Украины, в частности, блокируют экспорт зерна.

Читайте: РФ рассматривает возможность капитуляции, – Ходжес

"Впереди еще много вызовов, но ничего из этого нельзя назвать победой для России, учитывая какие цели ставил Кремль перед собой. Откровенно говоря, я думаю, что Россия не может продолжать делать то, что они делают бесконечно. Думаю, кульминация настанет где-нибудь в конце лета, когда у них закончатся люди, амуниция и воля к борьбе", - подчеркнул генерал.

Согласно данным аналитических медиа, Россия ежедневно тратит на войну против Украины около 900 млн долларов.

"С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета - конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы вытеснить российские силы назад по крайней мере к линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября", - уточнил Ходжес.

Он подчеркнул, что для этого Запад должен продолжать поддерживать Украину.

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победа (591) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+18
дай бог братья американцы - только не давайте трампистам путинистам запороть ленд-лиз !
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20.05.2022 14:23
+16
Так заваліть Україну реактивною артилерією, танками, літаками, зараз вже, а не у вересні, досить боятися, якщо цього не буде, то такі заяви генерала просто балабольство.
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20.05.2022 14:25
+10
Ходжес очень проукраинский человек. Но его прогноз слишком оптимистический
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20.05.2022 14:23
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Ходжес очень проукраинский человек. Но его прогноз слишком оптимистический
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20.05.2022 14:23 Ответить
я помню в начале войны он сказал, что через месяц русские сдадутся. Прошло 3 месяца, и теперь он называет еще 3 месяца. Это значит что на самом деле война будет идти больше года...
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20.05.2022 20:18 Ответить
дай бог братья американцы - только не давайте трампистам путинистам запороть ленд-лиз !
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20.05.2022 14:23 Ответить
Ви напевне про поправку сенатора Пола? Не прив'язуючись до його персони, ідея з призначенням контролера за використанням коштів дуже хороша. Не можна допустити, щоб допомога від США осіла в кишенях Бєні та інших бариг.
Але це про гроші. Ленд-ліз вже прийнятий і його не зупинити.
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20.05.2022 14:56 Ответить
не надо косить под дурачков - там пункт о контроле для галочки так как он вообще хотел запретить законопроект так же как и еще 10-ть республиканцев
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20.05.2022 19:36 Ответить
Так заваліть Україну реактивною артилерією, танками, літаками, зараз вже, а не у вересні, досить боятися, якщо цього не буде, то такі заяви генерала просто балабольство.
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20.05.2022 14:25 Ответить
для кращого розуміння тут "амуніція" - **********. слово amunition - класичний "фальшивий друг перекладача".
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20.05.2022 14:29 Ответить
Бий словом, щоб кацапи боялись. молодець.
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20.05.2022 14:32 Ответить
Як і всі ми, я б хотів, щоб ми звільнили південь та схід так само швидко, як і північ. Проте, відійшовши з півночі, ворог зосередив свої сили (ті, що лишилися) на Донбасі та півдні, і тут так швидко може не вийти.
Згадаємо історію: звільнення України під час Другої світової тривало приблизно з літа 1943 до осені 1944 (хай історики уточнять), тобто більше року. І коли Сталін наказав вийти на кордони СРСР до кінця 1942, то це обернулося для Червоної армії котлом під Харковом та контрнаступом німців на Кавказ та Волгу і тільки відтермінувало звільнення. Тож краще потерпіти ще декілька місяців, аби зберегти життя наших військових. Хай командування ЗСУ робить свою справу.

PS Слово "звільнення" у період 1941-44 р. я розумію як звільнення від нацистської окупації і не сперечаюсь з тим, що Україна одразу потрапила під іншу окупацію - радянську.
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20.05.2022 14:38 Ответить
хто зна коли, та це буде рано чи пізно. звільнимо у тому числі з Кримом.
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20.05.2022 14:40 Ответить
Я так розумію, що зараз пішли месиджі від икспердів, що Україні не потрібні натівські літаки і ракетні комплекси 200+ км. До кінця літа ми трупами власних громадян будемо знекровлювати рашистську армію
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20.05.2022 14:50 Ответить
так это тот генерал что Киев продержиться 3 дня ... американцы таких экспертов слушают и не дают нормальное вооружение
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20.05.2022 14:51 Ответить
Не той. Про три дні говорив голова комітету керівників штабів генерал Міллі.
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20.05.2022 15:34 Ответить
тот Милли вообще какой-то упоротый когда смотрел его интервью на СNN он постоянно набрасывал "все пропало" " осталось три дня" и т.д. ..
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20.05.2022 19:39 Ответить
если "контрнаступление ВСУ" будет идти такими темпами (вытеснение по Ходжесу)-война будет проиграна 100 процентов.
Просто если проанализировать "качества" :
-управление государством (хуже кацапского)
-управление ВСУ на среднем и низовом уровне(т.е. тактическим-не лучше кацапского)
-слаженность родов войск (могу сказать ,что не лучше кацапского)
-деятельность "тыловых крыс"-по мобилизации,по тренировке мобилизованных,по снабжению войск ,по оснащению (приблизительно как у кацапов,тероборона -на уровне луггандонских мобиков)
-попытки удержать статичные позиции мобилизантами из ТРО ,без поддержки артиллерии (заведомо полный абсурд-большие потери,пленные сдаются целыми взводами ,или подразделения оставляют позиции).
-но самое главное противник превосходит нас в мобилизационном ресурсе,финансовом,техническом,логистическом и не испытывает вообще никаких проблем ни с боеприпасами ,ни с топливом,ни с техникой и никакой лендлиз в буксируемой артиллерии это не переломит
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20.05.2022 20:11 Ответить
все-таки сволочь этот ходжес и другие "либералы"...
вначале говорили, у россии закончился бензин, потом - через пару дней у них закончатся ракеты.
теперь просят ждать развала россии в сентябре.
И чем клоун ходжес отличается от клоуна медведева с его "денег нет, но вы держитесь"?
И более глобальный вопрос в том, насколько такое отрицание реальности повсюду в медия на самом деле помогает...
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20.05.2022 14:56 Ответить
ты забыл про величайшего Клоуна среди Клоунов всех времён и народов. Войны не будет и оружия не надо.
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20.05.2022 15:57 Ответить
дивні коли звучать ці лінії до 23 лютого ..
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20.05.2022 15:13 Ответить
До цього часу, москалі ще зруйнують багато чого. А величезні міста, як Херсон штурмом взяти не можливо, ну хіба що має бути тактика москалів, тобто випалити його і то ще потрібно мати чим це робити. Найкраща стратегія, це завдавати ударів по військовій інфраструктурі, на території москальщини. Знищити аеродроми, щоб москалі немали чим літати,склади зброї і тд.
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20.05.2022 15:29 Ответить
як зруйнують так и заплатят - надо будет и дети ихние будут отрабатывать
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20.05.2022 19:40 Ответить
Під Попасною королівська піхота 24-ка і 58-а затикають собою свіжих орків що прорвались і як грижа лізуть на всі боки, в тому числі і до "дороги життя" що поєднує Бахмут і Лисичанськ... Не все так добре як бравурно розказує г + г
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20.05.2022 16:03 Ответить
Уже к концу мая планировали... Можно ещё ракеты посчитать. Это не на один год по ходу. Думаю к концу года война опять заморозиться. Может уже в третью горячую фазу что-то будет. А до этого касапы будут переть пока смогут. Потом будут переговоры и очередной минск. Лет чез пять будет очередная волна. Как мы к ней подготовимся это уже другой вопрос. От этого и будет зависеть откусят ли лапти новые территории или мы деоккупируем свои. Это более реалистично чем все эти сказки про контратаку которая будет на следующей неделе уже второй месяц. Наши всу уже герои но нужно быть реалистами. Печально
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20.05.2022 18:20 Ответить
они могут переть - но кацапам долго тоже не выгодно скоро начнет лопаться их скарлупа внутри кацапии ..
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20.05.2022 19:42 Ответить
нет на этот раз подобный кацапский финт не сработает -сильно большой резонанс на планету пошел ,притом во многих сферах .
Но скорее всего Луггандония будет потеряна ,насчет херсонщины и юга запорожья не уверен.,думаю отдадут .
А контратаки не будет-любому мало-мальски грамотному в военной сфере человеку это понятно,а разговоры про нее -это что то из баек Ахферистовича
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20.05.2022 20:20 Ответить
 
 