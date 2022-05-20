До сентября российские силы придут в упадок и Украина сможет их вытеснить, - генерал США в отставке Ходжес

К концу лета российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления, чтобы вытеснить российские силы по крайней мере до линии 23 февраля.

Об этом заявил в интервью Голосу Америки бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Они не смогли достичь всех своих целей. Министерство обороны показало себя как коррумпированный институт, а их солдаты - как убийцы, использующие оружие против гражданских объектов. Затем Путин даже дал почетные гвардейские звания бригаде, причастной к убийству гражданских в Буче", – заметил Ходжес.

Он констатировал, что армия РФ действительно захватила территории и наносит огромный ущерб экономике Украины, в частности, блокируют экспорт зерна.

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"Впереди еще много вызовов, но ничего из этого нельзя назвать победой для России, учитывая какие цели ставил Кремль перед собой. Откровенно говоря, я думаю, что Россия не может продолжать делать то, что они делают бесконечно. Думаю, кульминация настанет где-нибудь в конце лета, когда у них закончатся люди, амуниция и воля к борьбе", - подчеркнул генерал.

Согласно данным аналитических медиа, Россия ежедневно тратит на войну против Украины около 900 млн долларов.

"С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета - конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы вытеснить российские силы назад по крайней мере к линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября", - уточнил Ходжес.

Он подчеркнул, что для этого Запад должен продолжать поддерживать Украину.

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