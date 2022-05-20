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Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Полтавской области, - глава ОВА Лунин

ракета

Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Полтавской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Прилет" в Лубенской громаде по объекту инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали – позже", - отметил он.

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обстрел (26891) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1144)


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