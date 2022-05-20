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Новости Война
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Доставка американского оружия в Украину иногда занимает меньше суток, - посольство США

джавелін

Все вооружение, выделяемое США, поступает в Украину в очень короткие сроки (иногда – менее чем за сутки), потому что Соединенные Штаты понимают, "эти вещи не могут ждать".

Об этом в эфире общенационального марафона 20 мая заявил спикер посольства США в Украине Дэн Лангкемп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Все оружие идет из составов США, которые уже готовы. То есть мы быстро находим способы, каким образом перевезти его. Оно доезжает в Украину за часы даже (иногда – менее чем за сутки). То есть представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали и почти все уже используются в Украине", - отметил спикер американского посольства.

По словам Лангенкемпа, США "еще никогда в истории не передавали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну".

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Кроме того, он отметил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения по использованию предоставленного оружия.

"Есть обучение по любому типу вооружения, которое мы предоставляем украинцам. Мы не предоставляем оружие, которое люди не знают, как использовать, или оружие, которое нельзя быстро овладеть. Мы стараемся помочь так, чтобы нашу помощь вы могли сразу использовать", – заверил спикер американского посольства.

оружие (10198) посольство (1079) США (26401)


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Топ комментарии
+33
рідні люди.роблять як для себе.
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20.05.2022 15:11
+32
а до русні від наших воїнів і того менше.

США РЕСПЕКТ!

ЗСУ СЛАВА!
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20.05.2022 15:09
+29
Скоро, русня будет тикать такими же темпами!
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20.05.2022 15:06
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Скоро, русня будет тикать такими же темпами!
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20.05.2022 15:06 Ответить
ясно, укрпоштою не возять...
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20.05.2022 15:07 Ответить
а до русні від наших воїнів і того менше.

США РЕСПЕКТ!

ЗСУ СЛАВА!
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20.05.2022 15:09 Ответить
Спільними зусиллями,ЗСУ,США,В.Британія та ЄС знищимо московську орду,нанівець !!!)))
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20.05.2022 15:30 Ответить
рідні люди.роблять як для себе.
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20.05.2022 15:11 Ответить
вам надо у немцев поучиться )))
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20.05.2022 15:11 Ответить
Чому? Виробництву локшини ??)))
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20.05.2022 15:34 Ответить
де гепарди?
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20.05.2022 15:13 Ответить
від німців нічого небуде..
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20.05.2022 15:18 Ответить
будет - как раз к параду "в Москве"
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20.05.2022 20:21 Ответить
Тролль, тебя токо Гепарды интересуют. Пока ишо есть в московском зоопарке, иди смотри, скоро не будет. А немецкие ЗУ "Gepard" еще без снарядов из Швейцарии. Шо ты ишо хотел знать?
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20.05.2022 15:18 Ответить
і лєопарди
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20.05.2022 15:28 Ответить
у джунглях напевно. на полюванні за куском ображеної німецької ліверної ковбаски
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20.05.2022 15:31 Ответить
Гепарди в Афріці по саванах бігають!!!)))
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20.05.2022 15:37 Ответить
Ленд-ліз для України вже повезли кораблями, залучено майже всі логістичні судна ВМФ США в Атлантиці. https://t.me/operativnoZSU/25042 https://t.me/operativnoZSU/25042

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20.05.2022 15:14 Ответить
Штатам - респект! Разом до перемоги над мокшанським царством!
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20.05.2022 15:15 Ответить
Дякуємо. Щиро.
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20.05.2022 15:18 Ответить
А у нас - "експресспошта" До кацапів долітає за секунди !
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20.05.2022 15:18 Ответить
Дякую США!
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20.05.2022 15:28 Ответить
https://politeka.net/society/376120-lishat-grazhdanstva-v-verhovnoy-rade-hotyat-vvesti-zhestkoe-nakazanie-dlya-ukrainskih-narushiteley Лишать гражданства: в Верховной Раде хотят ввести жесткое наказание для украинских нарушителей

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20.05.2022 15:31 Ответить
Дуже слушна пропозиція!!!)))
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20.05.2022 15:44 Ответить
А за створення штучного дефіциту та завищення цін на паливо якесь покарання передбачено ? За торгівлю , розкрадання гуманітарки, за пропуск через кордон всіляких суркісів, рабіновічів, шуфричів з чемоданами грошей ? Таке враження, що все спеціально робиться щоб люди не повераталися назад в Україну і щоб решта теж втекла за кордон та звільнила територію від населення.
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20.05.2022 15:45 Ответить
Ребят, они воюют ракетами, все, солдаты не воюют, они уже сдулись. А ракет конечно *****, ******* у них, таких, не высокоточных, а просто чисто порасхерячить. И это печально
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20.05.2022 15:34 Ответить
Але добре що ракети бурятські баби більше не понароджують!!!)))
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20.05.2022 15:47 Ответить
Так почему до сих пор не происходит перелома серьезного??? нужно больше РСЗО и больше боевых беспилотников и самых грузоподъемных. Больше авиации! Нужно много бомбардировщиков с кассетными снарядами! Сейчас пишется история по которой будут снимать много фильмов и писать много книг. Нужно победу сделать яркой! Чтобы потом люди читали и смотрели фильмы и играли в компьютерные игры и т.п. И было все офигенно! Может США зайдут добить и вписать в историю героизм и зайти красиво можно, что разнести орков в хлам! Типа супергерой прилетел и спас мир.
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20.05.2022 16:14 Ответить
Не буде жодної "крисівої" перемоги. Наші "партнери" постачають зброю та амуніцію виключно у розмірах потрібних для стримання та вимотування орків. І перемогою оголосять відповзання орків до кордонів 24 лютого, можливо ще ОРДЛО визволять. Крим залишиться російським і система влади ху***ла не впаде. Поки мордор володіє великою кількістю зброї масового знищення НАТО буде робити все, щоб не допустити його розвалу та потраплення ЗМЗ до рук ісламський князьків типу кадирова. Тому США зацікавлені в збереженні цілісності мордору і сильної центральної влади для контролю за цією зброєю.
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20.05.2022 16:43 Ответить
що ти чешеш, мордор берегли до цього часу, більше не будуть, а зі зброєю нічого не станеться, кацапи ядерну зброю на їжу поміняють.
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20.05.2022 20:16 Ответить
ольгитнец ты тупой как и вся твоя рашка
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20.05.2022 20:23 Ответить
томагавки, ХИМАРСЫ?
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20.05.2022 16:45 Ответить
як добре, що не Новою поштою.
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20.05.2022 20:14 Ответить
 
 