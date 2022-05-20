Доставка американского оружия в Украину иногда занимает меньше суток, - посольство США

Все вооружение, выделяемое США, поступает в Украину в очень короткие сроки (иногда – менее чем за сутки), потому что Соединенные Штаты понимают, "эти вещи не могут ждать".

Об этом в эфире общенационального марафона 20 мая заявил спикер посольства США в Украине Дэн Лангкемп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Все оружие идет из составов США, которые уже готовы. То есть мы быстро находим способы, каким образом перевезти его. Оно доезжает в Украину за часы даже (иногда – менее чем за сутки). То есть представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали и почти все уже используются в Украине", - отметил спикер американского посольства.

По словам Лангенкемпа, США "еще никогда в истории не передавали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну".

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Кроме того, он отметил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения по использованию предоставленного оружия.

"Есть обучение по любому типу вооружения, которое мы предоставляем украинцам. Мы не предоставляем оружие, которое люди не знают, как использовать, или оружие, которое нельзя быстро овладеть. Мы стараемся помочь так, чтобы нашу помощь вы могли сразу использовать", – заверил спикер американского посольства.