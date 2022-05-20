42 страны встали на сторону Украины в деле против РФ в Международном суде ООН, - Зеленский

Уже 42 страны приняли сторону Украины в деле против РФ, которое рассматривается в Международном суде ООН.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"42 государства встали на сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску. Я благодарен партнерам, избравшим правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости. Вместе мы привлечем РФ к ответственности" , – отметил глава государства.

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