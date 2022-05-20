42 страны встали на сторону Украины в деле против РФ в Международном суде ООН, - Зеленский
Уже 42 страны приняли сторону Украины в деле против РФ, которое рассматривается в Международном суде ООН.
Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"42 государства встали на сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску. Я благодарен партнерам, избравшим правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости. Вместе мы привлечем РФ к ответственности" , – отметил глава государства.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 18 hrs ·
А яке озброєння чи фінансову допомогу передав Україні наш партнер Оман?
Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.
Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.
Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.