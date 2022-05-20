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Новости Война
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42 страны встали на сторону Украины в деле против РФ в Международном суде ООН, - Зеленский

суд,оон

Уже 42 страны приняли сторону Украины в деле против РФ, которое рассматривается в Международном суде ООН.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"42 государства встали на сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску. Я благодарен партнерам, избравшим правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости. Вместе мы привлечем РФ к ответственности" , – отметил глава государства.

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Зеленский Владимир (20224)


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Топ комментарии
+2
Краін 200 -- шо за хрень
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20.05.2022 16:12
+1
Илон, помоги Зеленскому строить дороги!
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20.05.2022 16:13
+1
Привлечем к оответственности..угу....кто и кого будет привлекать? что бы "привлекать" нужна и сила и политическая воля....а какие лидирующие западные страны обладают этими качествами на сегодгяшний день? правильно - никакие...Даже оружие поставлять боятся....Поэтому все это бла-бла-бла....Ибо по делу - нихрена...
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20.05.2022 18:30
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Илон, помоги Зеленскому строить дороги!
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20.05.2022 16:13 Ответить
Краін 200 -- шо за хрень
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20.05.2022 16:12 Ответить
Привлечем к оответственности..угу....кто и кого будет привлекать? что бы "привлекать" нужна и сила и политическая воля....а какие лидирующие западные страны обладают этими качествами на сегодгяшний день? правильно - никакие...Даже оружие поставлять боятся....Поэтому все это бла-бла-бла....Ибо по делу - нихрена...
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20.05.2022 18:30 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028&__cft__[0]=AZWBrb-IRgm7-Yl6xvS-59Be430DJJpthhjNMes_R0yTav7DPR-5cRhJnjZloFBwO8NMXIDR9RqJhdPeQDn90o27CnkIVqV8REM6xQAEVCLFkfodXkJyi-AtLDnvwRdhNs0&__tn__=-]C%2CP-R Яків Євгенович is with https://www.facebook.com/yakiv60?__cft__[0]=AZWBrb-IRgm7-Yl6xvS-59Be430DJJpthhjNMes_R0yTav7DPR-5cRhJnjZloFBwO8NMXIDR9RqJhdPeQDn90o27CnkIVqV8REM6xQAEVCLFkfodXkJyi-AtLDnvwRdhNs0&__tn__=-]C%2CP-R Yakiv Evgenovich .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 18 hrs ·

А яке озброєння чи фінансову допомогу передав Україні наш партнер Оман?





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20.05.2022 20:08 Ответить
Volodymyr Ariev

Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.

Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.

Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.
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20.05.2022 20:11 Ответить
 
 