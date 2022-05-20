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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне нанесли ракетный удар по Лозовой. Есть пострадавшие, среди которых ребенок. ВИДЕО

ракета

20 мая около 15:00 оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Известно о 7 раненых.

Об этом сообщает Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что снаряд попал в одно из сданий около 15:00. Продолжается тушение пожара и разбор завалов.

"По меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок, ранены в результате ракетного удара по Лозовой в Харьковской области", - сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Также читайте: Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Полтавской области, - глава ОВА Лунин

Лозовая (42) обстрел (26891) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+9
Этих ублюдков надо всех уничтожать.
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20.05.2022 17:38
+6
Сцикливе мокшанське бидло продовжує війну з беззбройними дітьми і старими.
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20.05.2022 17:31
+6
Хочется кричать от ужаса и боли, россия умри
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20.05.2022 17:52
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відео момент попадання жах все рознесло не знаю що то за будівля кажуть центр https://t.me/UkrainaOnlline/29352
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20.05.2022 17:22 Ответить
та тут можете уже не выкладывать. Там на месте корректировщиков хватает.
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20.05.2022 17:26 Ответить
Скільки ******* довбойобам не кажуть не викладати відео, але ****** довбойоби їх викладають.
Може їх фуєм по губах поводити, тих ******* довбойобів? Може посцяти їм на голову, щоб зрозуміли ЩОСЬ?
Я не про Вас. Ви виклали викладете. З мереж. Але як же швидко "геращенки" те виклали в мережу!
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20.05.2022 17:30 Ответить
виклав сам мер ну і цензор
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20.05.2022 17:34 Ответить
Сцикливе мокшанське бидло продовжує війну з беззбройними дітьми і старими.
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20.05.2022 17:31 Ответить
Ще трішки потерпимо, і вже не буде що, руйнувати.
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20.05.2022 17:31 Ответить
твари после реконструкции был, сознательно твари уничтожают больницы, школы, театры,-В Лозовском Дворце культуры восстановили все элементы фасада. Работы завершили в конце ноября. Реконструкция здания проводилась в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство". Об этом рассказали в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

"На объекте использован вентилируемый фасад из современных материалов. Также восстановлена ​​кровля с использованием технологии мембраны", - рассказал директор департамента капитального строительства Харьковской ОГА Сергей Жуков.

Сообщается, что работы во Дворце культуры начались еще в 2019 году, а само здание не ремонтировалось больше 40 лет. Во время проведения работ жители города продолжали посещать Дворец.
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20.05.2022 17:32 Ответить
Этих ублюдков надо всех уничтожать.
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20.05.2022 17:38 Ответить
Ссуки , это был военный объект, .......?????
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20.05.2022 17:42 Ответить
уверен что какашников скажет что там прятали оружие также был удар ракетой в Киеве ТЦ ретровиль в марте про оружие говорили про роддом там азовцы скрывались про школы там детей не было а использовалось нацистами они найдут что сказать а позавчера машка-алкашка анонсировала удар в Одессе по одесской киностудии говорила там размещаеться оружие
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20.05.2022 17:47 Ответить
Хочется кричать от ужаса и боли, россия умри
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20.05.2022 17:52 Ответить
Це тактика кацапів щоб цивільні українці так боялися що перестали чинити опір ...
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20.05.2022 18:18 Ответить
что мешает ответить по Белгороду, религия не позволяет?
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20.05.2022 18:22 Ответить
та збоміть вже то ****** москальське кодло, скільки ще терпіти, до закінчення війни то лайно нам всьо із землею зрівняє, та ****** пару ракет по тій підарасії, ну шо за *****?!
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20.05.2022 19:12 Ответить
Українське керівництво чекає, коли у русні закінчиться боєкомплект ? Чому не наносяться удари по білгороду, Курську та іншим кацапським містам? У мене вже виникає підозра, що хтось хоче нагрітися на відновленні українських розгромлених міст... і тому без відповіді залишають удари по українських об'єктах???
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20.05.2022 19:22 Ответить
Боекомплект у русни не кончится-не надо на это надеяться.Его от совка еще столько осталось (на более глобальную войну со всем НАТО,что на такую мелкую войну хватит на десятилетие)
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20.05.2022 19:53 Ответить
 
 