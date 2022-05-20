Россияне нанесли ракетный удар по Лозовой. Есть пострадавшие, среди которых ребенок. ВИДЕО
20 мая около 15:00 оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Известно о 7 раненых.
Об этом сообщает Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что снаряд попал в одно из сданий около 15:00. Продолжается тушение пожара и разбор завалов.
"По меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок, ранены в результате ракетного удара по Лозовой в Харьковской области", - сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
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Може їх фуєм по губах поводити, тих ******* довбойобів? Може посцяти їм на голову, щоб зрозуміли ЩОСЬ?
Я не про Вас. Ви виклали викладете. З мереж. Але як же швидко "геращенки" те виклали в мережу!
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