Россияне нанесли ракетный удар по Лозовой. Есть пострадавшие, среди которых ребенок. ВИДЕО

20 мая около 15:00 оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Известно о 7 раненых.

Об этом сообщает Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что снаряд попал в одно из сданий около 15:00. Продолжается тушение пожара и разбор завалов.

"По меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок, ранены в результате ракетного удара по Лозовой в Харьковской области", - сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

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