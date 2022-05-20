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Новости Санкции против России
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Канада ввела против РФ новые санкции: Запрещена торговля предметами роскоши и компьютерной техникой

канада

Канада ввела санкции против 14 российских физических лиц, а также запретила ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, санкции ввели против главы "Российской Железной дороги" Олега Белозерова, эксглавы "Уралхима" Дмитрия Мазепина и его сына автогонщика Никиты Мазепина, предпринимателя Александра Лебедева, предпринимателей Глеба и Ксении Франк и других лиц.

В то же время новые меры включают запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз предметов роскоши из России. Ограничения касаются алкогольных напитков, табачных изделий, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и предметов искусства.

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Канада (2073) россия (95361) санкции (11257)


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Топ комментарии
+2
Немцы разродятся к июлю поставить 15 зенитных установок гепард и 60 000 снарядов к ней.
Это насмешка как с 5 000 касок? 60 000 выстрелов делим на 15 равно 4000 на установку. Скорострельность 550 выстрелов в минуту. это на 7-10 мин боя. Ахренеть.
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20.05.2022 17:46
+2
Имбецил Трюдо был куда более решительный когда обламывал с нарушением закона наших протестующих тракеров...
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20.05.2022 18:00
+2
Лучше экспортировать в рф всех ватников из США, Канады и ЕС, навсегда.
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20.05.2022 18:02
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Немцы разродятся к июлю поставить 15 зенитных установок гепард и 60 000 снарядов к ней.
Это насмешка как с 5 000 касок? 60 000 выстрелов делим на 15 равно 4000 на установку. Скорострельность 550 выстрелов в минуту. это на 7-10 мин боя. Ахренеть.
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20.05.2022 17:46 Ответить
бк гепарда - 310 снарядов
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20.05.2022 17:59 Ответить
Насміхають цими 4000 гранатометами, 3000 протитанковими мінами, 1500 зенітно-ракетними комплексами, мільйони *********** різного калібру та вибухівкою.
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20.05.2022 22:42 Ответить
А навіщо свиням предмети розкоші, у хліві це не потрібно, їм потрібен матеріал, з якого їхній вмілець зліпить все, що їм потрібно.
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20.05.2022 17:50 Ответить
14 особ - как-то не слишком убедительно. Запад постоянно ищет возможность сделать побольше шума но при этом как можно меньше реально обидеть паРашу.
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20.05.2022 17:58 Ответить
Имбецил Трюдо был куда более решительный когда обламывал с нарушением закона наших протестующих тракеров...
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20.05.2022 18:00 Ответить
Лучше экспортировать в рф всех ватников из США, Канады и ЕС, навсегда.
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20.05.2022 18:02 Ответить
Ну і на кого це має подіяти?Оце все бидло з мухосранськів яке краде псячі будки унітази і труси знає що таке предмети розкоші?
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20.05.2022 20:22 Ответить
Мій чоловік каже, що найкраша і найвпливовіша санкція то є відібрати у кацапів громадянства, позбавтьт їх права на проживання. І всіх гуртом відправити в кацапстанію. Ось тоді буде толк. А то якось воно все виглядає що їжака не можуть народити.
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20.05.2022 21:47 Ответить
Що за ганьба! А решту торгівлі? Трюдо - навіть не поц.
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21.05.2022 01:38 Ответить
 
 