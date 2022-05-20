Канада ввела против РФ новые санкции: Запрещена торговля предметами роскоши и компьютерной техникой

Канада ввела санкции против 14 российских физических лиц, а также запретила ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, санкции ввели против главы "Российской Железной дороги" Олега Белозерова, эксглавы "Уралхима" Дмитрия Мазепина и его сына автогонщика Никиты Мазепина, предпринимателя Александра Лебедева, предпринимателей Глеба и Ксении Франк и других лиц.

В то же время новые меры включают запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз предметов роскоши из России. Ограничения касаются алкогольных напитков, табачных изделий, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и предметов искусства.

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