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Новости Война
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Рашисты в Мариуполе планируют с сентября полностью русифицировать учебу, - советник мэра Андрющенко

маріуполь

Российские оккупанты в Мариуполе устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение мая рашисты собираются запустить 4 школы по одной в каждом районе города.

"Глобального выбора педагогам уже не оставляют, прямо и косвенно угрожают "негативными" последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения "гуманитарной" помощи. С сентября система образования в Мариуполе полностью переходит на российские стандарты и российские программы.

В рамках "адаптации" маленьких мариупольцев к переходу на русские программы в школах будут преподавать всего три предмета – русский язык/литературу; историю России, математику. Важное замечание: математика не для повышения уровня, а как процесс уничтожения украинского языка.

Оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Мама мальчика умерла у него в объятиях, а его увезли в оккупированный Донецк. История 10-летнего Ильи из Мариуполя. ФОТО

Автор: 

Мариуполь (5705) образование (2264) оккупация (10117)


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Топ комментарии
+25
В нас же ще мова не на часі.
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20.05.2022 18:07
+24
У вересні ви забудете, що були в Україні, ідіоти
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20.05.2022 18:02
+19
Іще одна біда півдня та сходу України: "рускаязичнасть"!!! Панувала б там ПОВНІСТЮ українська мова - то й орків би там не було!!! И Крим би лишався українським!!! І не було б "рускагаварящіх", яких треба "захищати"!
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20.05.2022 18:10
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Дамо рашистам са... са... Сала???!!! Салюпу!!!
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20.05.2022 17:58 Ответить
В Узбекістані є навіть https://www.metal-archives.com/bands/Salupa/13404 кроссовер/хардкор група з такою назвою

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20.05.2022 18:11 Ответить
Хочется уже Львовского пива на Красной площади по 20 грн
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20.05.2022 18:35 Ответить
Будут выращивать новое поколение орков.
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20.05.2022 18:00 Ответить
Насрати. Погано тільки що всі колаборанти після звільнення так і залишаться себе непогано почувати замість нар в тюрязі. Така в нас традиція-самим собі життя ускладнювати🤷
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20.05.2022 18:01 Ответить
У вересні ви забудете, що були в Україні, ідіоти
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20.05.2022 18:02 Ответить
А ті, хто виживе, будуть згадувати Україну як страшний сон 😊
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20.05.2022 18:35 Ответить
"А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!" (с) Джон С.....
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20.05.2022 18:54 Ответить
Тю, в Херсонской области уже собираются отправлять учителей на стажировку в Крым... Школу собираются перевести на русский язык, при том что она даже при совке была украиноязычной... Посмотрим на желающих... Сколько крыс повскрывалось...
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20.05.2022 18:03 Ответить
okupantskaja sarancha - vse zagaditj , ubitj i prevratitj v gavno...po svoim "standartam"
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20.05.2022 18:04 Ответить
Кацапьё - это раковая опухоль. Распространяется на окружающие пространства и сразу же превращает всё захваченное в само себя.
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20.05.2022 18:06 Ответить
російська мова/література.?.достатньо послухати спілкування,телефонні перехвати орків з "батьками" з рідними та близькими..
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20.05.2022 18:06 Ответить
В нас же ще мова не на часі.
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20.05.2022 18:07 Ответить
Українська мова не на часі. А от у росіян мова на часі в першу чергу. І історія росії.
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20.05.2022 18:09 Ответить
Іще одна біда півдня та сходу України: "рускаязичнасть"!!! Панувала б там ПОВНІСТЮ українська мова - то й орків би там не було!!! И Крим би лишався українським!!! І не було б "рускагаварящіх", яких треба "захищати"!
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20.05.2022 18:10 Ответить
а "какая разница, на каком езыге....."©????
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20.05.2022 18:10 Ответить
та да, як казали наші зеупориші, "мову на хліб не намажеш".
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20.05.2022 18:12 Ответить
Їм і досі здається, що вони там назавжди. Ну, ну...
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20.05.2022 18:11 Ответить
До вересня вони, рашисти, не доживуть
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20.05.2022 18:13 Ответить
І ще жодний політичний український політичний діяч не заявив, що громадяни України не зобов'язані знати державну мову російської федерації.
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20.05.2022 18:13 Ответить
А Ви паспорт свій, украінский, давно відкривали, "єсли он у Вас конечно есть"???? По якому там написано????
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20.05.2022 18:23 Ответить
Стара книжка пасорт (внутрішній),там на двох мовах і це була помилка!
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20.05.2022 18:29 Ответить
"у кожної помилки, є прізвище, ім'я і побатькові" ©, там же десятки людей розробляли, погоджували, затверджували, і т. д. - хто відповів?????? ясно, шо тепер всьо на кравчучка повісять.....
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20.05.2022 18:57 Ответить
Україна просто стирається на окупованих рашистами територіях.
А в нас дехто все ще росіску культуру плекає...
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20.05.2022 18:15 Ответить
То вони ж це обіцяли. Тримають слово.
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20.05.2022 22:52 Ответить
Да дело времени. Уж как не русифицировали Украину, как не сссрофицировали, а толку нет. Генетическую память не стереть. Тем более, что это не на десятки лет(как было в СССР), а до ближайшего контрнаступления ВСУ, которое действительно эффективно будет по осени.
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20.05.2022 18:15 Ответить
Дебіли думкою багатіють!
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20.05.2022 18:18 Ответить
В мене питання, якщо козломорді так впевнені, що вони залишаться в Маріуполі до вересня то чому тоді всі ті кацапи з ФСБ, гру високосадові вояки з армії, нацгвардії і погранціа московії вже зараз терміново продають свою нерухомість у Криму і валять напуй у свої іпеня на болотах?
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20.05.2022 18:38 Ответить
А мені цікаво, хто їм буде платити зарплати? Так підозрюю, що ми.
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20.05.2022 18:46 Ответить
Ви не помиляєтесь Бо тамженашелюдє.
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20.05.2022 20:23 Ответить
Які дебіли - батьки, будуть водити туди дітей?
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20.05.2022 19:58 Ответить
змусять під загрозою знищення.
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20.05.2022 22:04 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWaRz0QerY9IO5wtYoSQU6JPAKRpO_Noi0yuvbktf5oz5SPTLrOGjGRttMqePW322JnOKUtNmaXgOHsXxcFU1rwcArX44aAeinL3qEvEIwsuPVV_V1c-**************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1665534387144417&set=a.147729155591622 7 hrs ·

Тепер і я розумію, навіщо рашики ту собачу будку вкрали...





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1 Comment

31 Shares
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20.05.2022 20:26 Ответить
ТАк же ж казали що за три місяці закінчать війну, якраз до вересня . А що вже не будемо визволяти Маріуполь?
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20.05.2022 21:40 Ответить
 
 