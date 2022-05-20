Рашисты в Мариуполе планируют с сентября полностью русифицировать учебу, - советник мэра Андрющенко

Российские оккупанты в Мариуполе устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение мая рашисты собираются запустить 4 школы по одной в каждом районе города.

"Глобального выбора педагогам уже не оставляют, прямо и косвенно угрожают "негативными" последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения "гуманитарной" помощи. С сентября система образования в Мариуполе полностью переходит на российские стандарты и российские программы.

В рамках "адаптации" маленьких мариупольцев к переходу на русские программы в школах будут преподавать всего три предмета – русский язык/литературу; историю России, математику. Важное замечание: математика не для повышения уровня, а как процесс уничтожения украинского языка.

Оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику", - говорится в сообщении.

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