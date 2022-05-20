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Новости Война
15 121 96

Путин в абсолютном тупике: он не может остановить войну и не может ее выиграть, - Буданов

буданов,гур

Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска к границам 1991 года. В настоящее время Владимир Путин находится в тупике, поскольку не может остановить войну и не может ее выиграть.

Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то он серьезно ошибается ", – отметил Буданов.

По его мнению, Путин не может приостановить войну и не может ее выиграть.

Смотрите также: Война России против Украины достигнет перелома к середине августа и завершится к концу года, - Буданов. ВИДЕО

"Путин в абсолютном тупике: он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильное и великое государство, которое он хотел изобразить. В то же время меня удивляет российская дурость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", – отметил руководитель военной разведки.

Буданов подчеркнул, что для ускорения контрнаступления Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее: от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", - отметил генерал-майор.

Автор: 

Буданов Кирилл (451) путин владимир (31211)


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Топ комментарии
+17
Та він може і заморозити ситуацію.
Розхитуючи Україну з середини.
Озвучена мета Донецька та Луганська обл майже досягнута, плюс південь, вода і шлях у Крим.
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20.05.2022 18:23
+14
Записалися в адвокати диявола. Це робота розвідки?
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20.05.2022 18:26
+14
Ну да..
Побачимо, як воно далі буде.
Мені завжди здавалось, що не допустити окупацію легше, ніж потім визволяти від загарбників, які ховатимуться за спинами місцевих.
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20.05.2022 18:33
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Правила форума Совет форумчан
Значит нужно остановить этого ублюдка.
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20.05.2022 18:22 Ответить
дайте ему синильной кислоты
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20.05.2022 18:34 Ответить
Та він може і заморозити ситуацію.
Розхитуючи Україну з середини.
Озвучена мета Донецька та Луганська обл майже досягнута, плюс південь, вода і шлях у Крим.
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20.05.2022 18:23 Ответить
Може заморозити. І дуже скоро спробує. І озвучена мета тут ні до чого. Він в будь-якій ситуації може сказати, що це і був такий геніальний задум.
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20.05.2022 18:28 Ответить
Мета практично досягнута. Хіба це не назвуть перемогою ?
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20.05.2022 18:29 Ответить
Какая победа? ДО полной оккупаций донецкой области еще как до неба. И еще раз заморозить ситуацию он не сможет, так как у нас будет достаточно оржия для контрнаступления
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20.05.2022 18:31 Ответить
А це другий Маріуполь.
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20.05.2022 18:45 Ответить
Ну якщо ви вже списали наших війскових.....
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20.05.2022 18:46 Ответить
Не списала, але хвилююсь.
До речі і досі невідома кількість загиблих у Десні.
Чи ви напишете ? Може я десь пропустила інформацію.
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20.05.2022 19:00 Ответить
9 чи 10 загинуло, близько 30 поранено. знаю з двох джерел. це просто цензор не писав про це.
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20.05.2022 20:30 Ответить
О! Цю карту всі кцпські боти тут постять. Ксенію зламали? Чи в лінію ПП така зрада теж входить? Там до другого Маріуполя ще дуже далеко.
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20.05.2022 18:54 Ответить
Нам занадто часто говорили що все добре, а виявлялось протилежне.
А що з картою не так ?
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20.05.2022 19:02 Ответить
Не так:
1. Під Білогорівкою кцпи отримали такої зди, що запам'ятають надовго. Там у них найближчий тиждень точно не буде можливості прориватися.
2. Під Попасною тяжкі бої, кцпи просуваються дуже повільно. Шанси найближчим часом заблокувати Лисичанськ і Сєверодонецьк у них мізерні.
3. Ймовірність того, що Лисичанськ і Сєвєродонецьк опиняться в оточенні в тилу ворога на 80 км, як Маріуполь, близька до нуля. Тому слова «другий Маріуполь» недоречні зовсім.
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20.05.2022 19:14 Ответить
Нижче самі написали, що карта правдива.
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20.05.2022 19:35 Ответить
Скажем так, карта близька до правди. І вище, і нижче писав що брехлива не карта, а спосіб її подачі як «другий Маріуполь».
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20.05.2022 19:38 Ответить
То ви мені зараз гарантуєте, що котла там не буде ?
То куди рухатиметься лінія фронту ?
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20.05.2022 19:48 Ответить
Нижче відповів. Котла там не буде з високою ймовірністю. На північ від Попасної кацапню не пустять.
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20.05.2022 19:53 Ответить
А если окажется правдой, вы в армию пойдете? Чтобы изменить положение дел.
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21.05.2022 07:43 Ответить
Ні, не піду. Бо я вже там.
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21.05.2022 07:59 Ответить
Нв цій карті брехня, чи бреше хтось інший?
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20.05.2022 19:02 Ответить
Знаєте, коли херсонці писали, що в місто зайшли цапи, місцеві активісти затюкували їх, спамили, обзивали провокаторами і просили бани.
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20.05.2022 19:13 Ответить
Справа не в карті. Справа в подачі - «другий Маріуполь».
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20.05.2022 19:16 Ответить
То з картою все правда.
А чого тоді сперечаєтесь ?
Хіба в Маріуполі не котел ?
Чи в декого тільки Іловайськ виходить котлом називати.
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20.05.2022 19:34 Ответить
Ваша логіка починає бути близькою до логіки пропагандонів кремля:
«З картою все правда, значить там котел, значить другий Маріуполь».
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20.05.2022 19:42 Ответить
Може бути котел. Хіба не видно ?
Я знаю, що такі апендикси треба випрямляти - або взад, або вперед.
Власне тому і існує поняття як вирівняти лінію фронту.
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20.05.2022 19:45 Ответить
Ого! Та Ви експерт!
Я скажу Вам так. Є причини обороняти Сєвєродонецьк і його захистять, повірте. Детальніше не скажу. Дякую за дискусію.
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20.05.2022 19:50 Ответить
"О! Цю карту всі кцпські боти тут постять. Ксенію зламали?"
Як на мене, - саме ваша подача інформації була тенденційна і розрахована на емоції. Тоді як карта відзеркалює факти.

Щодо Маріуполя, то ви, мабуть, забули, як відбувались події. Спочатку між 1 армійським корпусом і 58 армією було близко 300 км. Потім точились дуже важкі бої, зокрема у Волновасі. Та за два тижніна цьому напрямку ЗСУ втратили щонайменше дві бригади і на 8 (здається) березня з Маріуполя вже неможливо було вивести війська.
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20.05.2022 20:05 Ответить
Ви правда не бачите різниці між теперішньою ситуацією в Сєвєродонецьку і тодішньою в Маріуполі? Бачу, у вас навіть є інформація про втрати там, якої точно не було в офіційних джерелах.Тоді все було дуже динамічно. Зараз усе більш передбачувано.
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20.05.2022 20:27 Ответить
Попри відмінності, і в Попасній і в Северодонецьку дуже важко. У Волновасі в березні були інші причини. Як і щодо Київщини, наголосив на тому, що зневажати москалів нема підстав. Так, часто вони діють тупо. Але не сцикуни і лізуть попри втрати.
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20.05.2022 20:45 Ответить
Тут підтримую кожне слово.
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20.05.2022 20:51 Ответить
Ви не помітили, що мета час від часу коригувалася, залежно від ситуації? Зараз там тактика проста: хапнути скільки зможуть території і зробити «Мінськ-3», активізуючи агентів «Путін ферштейн» на заході, давлячи на те, що там же люди вмирають, треба терміново припиняти вогонь будь-якою ціною. А своєму стаду вони можуть оголосити що завгодно, хоч і що спецоперація терміново припинена, бо задіяні війська кинуті на ліквідацію епідемії бліх у овець республіки Інгушетія.
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20.05.2022 18:36 Ответить
Теж схиляюся до такого сценарію. Скоріш за все його активізують восени.
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20.05.2022 18:38 Ответить
Думаю, значно раніше. Деяких агентів вже активізували, працюють на цей сценарій, обробляють думку суспільств і урядів. Як тільки їм точно стане ясно, що більше ні на метр вперед вони не просунуться, так і запустять на повну цей сценарій. І тут їм треба вагомі важелі тиску на українське суспільство. Думаю, вони будуть затягувати з обміном захисників Маріуполя, і де-факто погодяться їх міняти тільки в обмін на перемир'я, при цьому всі їхні боти тільки і будуть кричати про зраду зрадну і давити на жалість до хлопців і дівчат, які в полоні.
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20.05.2022 18:52 Ответить
і у них іще ж є агент "Козир", не забуваймо.
КВН проти КГБ.
спочатку віддали наших в полон, самі дали в руки рашистам такий інструмент впливу,знаряддя шантажу. а тепер будуть під цю та інші волинки підписувати "мирні угоди", нейтральні статуси і т.п.
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20.05.2022 20:36 Ответить
Не сможет. США не для этого нам оружие посылает
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20.05.2022 18:29 Ответить
Ну да..
Побачимо, як воно далі буде.
Мені завжди здавалось, що не допустити окупацію легше, ніж потім визволяти від загарбників, які ховатимуться за спинами місцевих.
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20.05.2022 18:33 Ответить
Все від озброєння залежить. З дуже точною зброєю як наприклад гаубиці M777, буде простіше визволяти наші территорії. Зараз проходять начання дуже багато війсковослужбовців. Та й згадайте із Київщини кацапів вибили, незважаючи на те, що вони вже окопалися
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20.05.2022 18:37 Ответить
Ви самі написали що погоджуєтесь 20.05.2022 18:38
Чого ви і далі мені суперечите ?
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20.05.2022 18:59 Ответить
Не варто дурити себе і інших. Попри те, що кацапи відгребли біля Києва, з півночі вони пішли самі, і то, доволі грамотно і організовано.
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20.05.2022 19:19 Ответить
Грамотно і організовано покидали купу техніки коли тікали.
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20.05.2022 19:27 Ответить
Фоточку вас і кинутої техніки запостите ?
Дуже хочеться подивитись.
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20.05.2022 19:43 Ответить
На жаль, не запощу. Не до того було.
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20.05.2022 19:44 Ответить
тебе пусть Шойгу фото постит - а то ты слишком любопытный бот
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20.05.2022 23:25 Ответить
Ви були в полях, чи бачили з дивану?
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20.05.2022 20:08 Ответить
Не під Києвом, але на півночів полях.
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20.05.2022 20:30 Ответить
перестаньте повторювати "нашу" "правильну" пропаганду про "окопалися" і "вибили"!
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20.05.2022 19:21 Ответить
Не знаю як під Києвом, а під Черніговом сам бачив їх бліндажі і окопи. Вони серйозно готувалися до оборони.
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20.05.2022 19:25 Ответить
То я вам напишу про те, що я бачив на правому березі, коли кацапи вели ар'єргардні бої, тоді як основна маса війська виводилася. З обох боків відбувалися артелерістські дуелі. І зокрема через це, кацапи, часом, кидали техніку, але здебільшого, не через паніку, а через технічні причини, можливо і умисні. Важко сказати, як багато техніки вивели. Але достатньо, щоби вважати цей відсуп організованим.
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20.05.2022 20:20 Ответить
озвучувати він може що завгодно. Він вже озвучував НАТО, щоб ті забирали свої манатки до кордонів 1997 року. Вийти на кордони Луганської області можна, але потім ці кордони потрібно ще утримати. і це при тому, що нам зброя по ленд-лізу по суті ще не почала масово надходити.
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20.05.2022 18:36 Ответить
УНІАН... Победит Украина или Россия?: WSJ описал пять сценариев окончания войны https://www.wsj.com/articles/ukraine-russia-war-end-11652967707 Wall Street Journal
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20.05.2022 18:25 Ответить
Записалися в адвокати диявола. Це робота розвідки?
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20.05.2022 18:26 Ответить
да буданову жалко своего патрона думает как же ему лицо сохранить? вообще эта зеленая власть слишком много переживает за рашистов и очень мало думает про Украину
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20.05.2022 23:29 Ответить
експерд Буданов перевдягнувся у штатське і далі продукує глибокодумні думки
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20.05.2022 18:32 Ответить
Він озвучує інформацію від розвідок Британії та США, якщо хтось досі не зрозумів
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20.05.2022 18:40 Ответить
хай спочатку озвучить, де зараз його квартирант Сашо Гогілашвілі
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20.05.2022 18:49 Ответить
Ну то хай путлер здохне. Буданов може це організувати,чи потрібно наймати когось "зі сторони"?
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20.05.2022 18:33 Ответить
Буданов тут недочого. Він зелених охороняє щоб ніхто не образив.
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20.05.2022 18:44 Ответить
Казнить, нельзя помиловать
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20.05.2022 18:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d3jScebHL_k Пациент скорее мертв чем жив
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20.05.2022 18:43 Ответить
Буданов пытается сохранить рыло серийного убийцы и вора, вместо того чтобы его выкрасть, посадить на кол, либо повесить за одну ногу.
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20.05.2022 18:43 Ответить
Мілітаризація України необхідна. ВПК має працювати на повну потужність. Ми не можемо увесь час стояти з "протягнутим загрібайлом". Якщо нам чогось конче не вистачає то потрібно це випускати серійно тут. Що там з оборонними замовленнями? Чи вже наступальними? Наприклад, що вже почали серійно випускати ракети "Грім"? Запустили патронні заводи? Не бачу жодного сенсу щось тут будувати та відновлювати під загрозою знищення в будь який момент кацапами. І ніхто не бачить! Хіба що Наполеон БоНеВтік в очах ***** намагається розгледіти рішення... А все дуже просто - нас менше ніж кацапів і тому ми маємо стріляти точніше, на більшу відстань і до того часу поки останній окупант не буде вбитий. А після цього ще й "контрольний в голову!" - на 100 км. вглиб кацапської території вздовж кордону не має бути жодного кацапського військового складу. полігону або казарми... І тоді можна спокійно жити в своїй Богом даній землі.
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20.05.2022 18:44 Ответить
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20.05.2022 18:48 Ответить
Всем эти прикорытникам, прежде чем открывать хлебало и умничать, нужные прежде открывать карту и смотреть территории под окупацией:

- вся Херсонская обл.
- почти вся Луганская обл.
- большая часть Запорожской обл.
- половина Донецкой обл.
- часть Харьковской обл.
- весь Крым
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20.05.2022 18:49 Ответить
.

Для особенно одаренных - не "вся Херсонская обл.", карту посмотри.
Кстати, по поводу:
"прежде чем открывать хлебало и умничать"
желательно пЯсать на рАдном Изыке без такого количества АшиПАк -
"Всем эти прикорытникам",
"нужные прежде открывать карту ",
"окупацией",
это на каком Изыке?
Про знаки препинания вообще молчу, на двоечника средних классов не тянешь, "умник"
По глубине "мысли", лексике и грамотности товариСЧ тянет на типичного
рАсейского/прорасейского троллька.
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20.05.2022 20:02 Ответить
Николаев. обл. тоже оккупированна.
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20.05.2022 20:35 Ответить


"Николаев. обл. тоже оккупированна."
Желательно уточнять - не большая часть.
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20.05.2022 21:56 Ответить
Можлива заморозка ситуації на невизначено довгий час з постійними обстрілами, як було з Лугандоном 8 років, а потім, очухавшись і підмившись орда знову нападе на українську Україну.
Цього допустити не можна!
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20.05.2022 18:49 Ответить
Що це за *батуті заяви від наших держ службовців? Ви повинні казати - ***** затіяло війну, може її й закінчити, повне виведення військ перший крок, його паства все сховається.
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20.05.2022 18:52 Ответить
агентура х.йла не може так висловлюватись...
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20.05.2022 18:58 Ответить
*його паства все схаває*
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20.05.2022 19:12 Ответить
Чому вся ця зелень так переймається проблемами московії?!
https://www.youtube.com/watch?v=48wV-G28iyE
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20.05.2022 19:07 Ответить
***** однаково буде затягувати війну до зими, незалежно від того візьме він Донбас чи ні, зараз у нього стратегічна перевага. Сама зброя нічого не вирішує один з основних факторів будь-якої війни це економіка. Кадри у нас є, мотивація є, зброю дають, а от з економікою туго. Тому ***** буде старатись досягнути цілей виснажуючи нас і нашу економіку. Зимою тупо буде завдавати ракетні удари по ТЕЦ і газорозподільних станціях.
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20.05.2022 19:09 Ответить
"Я слышал: "Русские думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые воюют 8 лет, хорошо разбираются в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году". В конце Зеленский сказал: "Андрей, может быть, мы видимся в последний раз", - рассказал Дуда.

Відповідь всіх зелєбобам на всі закидони до Пороха, якими їх пічкали з подачі шарійя.
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20.05.2022 19:11 Ответить
А також відповідь всім порохоботам.
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20.05.2022 20:00 Ответить
Хіба це порохоботи Тарана призначили, а потім сховали?
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20.05.2022 22:43 Ответить
кончай вылизывать очко зеленскому не позорься бот
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20.05.2022 23:34 Ответить
Як цей кут виглядає мені цікаво?Тому що ворог на підступах уже Сєвєродонецька і буде скоро його штурмувати.На Зміїїному пять комплексів ппо уже стоїть.Поки ми дочекаємось того славного ленд лізу ворог займе Херсонщину і скоренько відновить роботу над референдумом.І як говорив один славний хлопець ********,а це все тому що один стояв у куті поки це все робилось.
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20.05.2022 19:15 Ответить
Схоже, Сєвєродонецьк - нова тема, яка розганяється ботами і корисними ідіотами.
Весь березень Чернігів був оточений. Ворог стояв під містом в Деснянці, Полуботках і Седневі з півночі, в Новоселівці і Киселівці зі сходу, в Зайцях із заходу, в Шестовиці, Іванівці і Лукашівці з півдня. З 23 березня місто залишилося без основного моста через Десну. І нічого, тримали оборону і не пустили кцп в місто, хоч вони і заходили в передмістя і штурмували жорстоко. Підвозили їжу, ліки і боєкомплект полями-лісами. В Сєверодонецьку не гірше.
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20.05.2022 19:37 Ответить
Може й займе херсонщину , але це не значить що він там і залишиться . .
От по твоєму - навіщо ми просимо у США і Європи наступальне озброєння , аби було , чи що ? Чи може для масштабного контрнаступу і звільнення ВСІХ окупованих територій України , включно з Кримом і Донбасом .
Досить вже розводити цю бодягу , про те що ***** ,вже не віддасть захопленого . Віддасть , куди він нах дінеться .! Ще й як віддасть , з процентами . !! Аби лиш у нас було бажання повернути своє .
Не така та кацапня вже й непабядіма , як всі думали ще півроку тому . Як виявилось - там більше понтів , а от розуму вести війну , в них , виявляється - катма . Вся дебільна кацапська стратегія полягає в тому шоб по старінкє - закідать шапками ( взяти кількістю тобто ) .Та й це в них вже не виходить .
Сьогодні двадцять перше століття , а не середина 20 го .. Фокус нє пройдьот .!! .
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20.05.2022 20:19 Ответить
"Потрібні ракети..." Потрібні. Только ракетные программы перестали финансировать в 2019 году. Группа веселых парней, придя к власти радостно остановила программу Вільха М. и все с этим связанное.
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20.05.2022 19:17 Ответить
от, хай би главний развєдчік через свою жінку - секретарку Зеленського, переконав головнокомандуючого, який його призначив, у необхідності фінансування розробок своїх ракет
а тепер розказує направо й наліво, що нам треба
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20.05.2022 19:37 Ответить
Мені от цікаво, цьому клоуну під час війни більше нема чим зайнятися окрім як ляси точити про те, яке ***** ****** і які ми круті? Цей персонаж точно розвідкою має займатися, чи тут професійна непридатність?
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20.05.2022 19:48 Ответить
скорше друге, бо ще в середині лютого декларував, що вайни нє будєт...
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20.05.2022 20:06 Ответить
Буданову пиз@деть что с горы катиться, сложившаяся же ситуация пока что говорит об обратном.
Слабая надежда на американское вундерваффе, если оно всё таки наконец прибудет.
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20.05.2022 19:48 Ответить
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20.05.2022 20:31 Ответить
Не моє, з Тві:

"Сожитель Гогигашвили сказал,что Путин болен раком"
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20.05.2022 20:34 Ответить
Буданов, а де ти був три місяці до початку війни і три тижні після?
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20.05.2022 20:37 Ответить
С какой это радости, глава ГУР МО даёт какие то интервью?
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20.05.2022 20:42 Ответить
когда первый Гарпун влупит в Эссена, тогда и поговорим. А он влупит, не сомневайтесь
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20.05.2022 21:16 Ответить
 
 