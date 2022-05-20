Путин в абсолютном тупике: он не может остановить войну и не может ее выиграть, - Буданов

Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска к границам 1991 года. В настоящее время Владимир Путин находится в тупике, поскольку не может остановить войну и не может ее выиграть.

Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то он серьезно ошибается ", – отметил Буданов.

По его мнению, Путин не может приостановить войну и не может ее выиграть.

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"Путин в абсолютном тупике: он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильное и великое государство, которое он хотел изобразить. В то же время меня удивляет российская дурость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", – отметил руководитель военной разведки.

Буданов подчеркнул, что для ускорения контрнаступления Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее: от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", - отметил генерал-майор.