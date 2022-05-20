Путин в абсолютном тупике: он не может остановить войну и не может ее выиграть, - Буданов
Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска к границам 1991 года. В настоящее время Владимир Путин находится в тупике, поскольку не может остановить войну и не может ее выиграть.
Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то он серьезно ошибается ", – отметил Буданов.
По его мнению, Путин не может приостановить войну и не может ее выиграть.
"Путин в абсолютном тупике: он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильное и великое государство, которое он хотел изобразить. В то же время меня удивляет российская дурость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", – отметил руководитель военной разведки.
Буданов подчеркнул, что для ускорения контрнаступления Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.
"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее: от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", - отметил генерал-майор.
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Розхитуючи Україну з середини.
Озвучена мета Донецька та Луганська обл майже досягнута, плюс південь, вода і шлях у Крим.
До речі і досі невідома кількість загиблих у Десні.
Чи ви напишете ? Може я десь пропустила інформацію.
А що з картою не так ?
1. Під Білогорівкою кцпи отримали такої зди, що запам'ятають надовго. Там у них найближчий тиждень точно не буде можливості прориватися.
2. Під Попасною тяжкі бої, кцпи просуваються дуже повільно. Шанси найближчим часом заблокувати Лисичанськ і Сєверодонецьк у них мізерні.
3. Ймовірність того, що Лисичанськ і Сєвєродонецьк опиняться в оточенні в тилу ворога на 80 км, як Маріуполь, близька до нуля. Тому слова «другий Маріуполь» недоречні зовсім.
То куди рухатиметься лінія фронту ?
А чого тоді сперечаєтесь ?
Хіба в Маріуполі не котел ?
Чи в декого тільки Іловайськ виходить котлом називати.
«З картою все правда, значить там котел, значить другий Маріуполь».
Я знаю, що такі апендикси треба випрямляти - або взад, або вперед.
Власне тому і існує поняття як вирівняти лінію фронту.
Я скажу Вам так. Є причини обороняти Сєвєродонецьк і його захистять, повірте. Детальніше не скажу. Дякую за дискусію.
Як на мене, - саме ваша подача інформації була тенденційна і розрахована на емоції. Тоді як карта відзеркалює факти.
Щодо Маріуполя, то ви, мабуть, забули, як відбувались події. Спочатку між 1 армійським корпусом і 58 армією було близко 300 км. Потім точились дуже важкі бої, зокрема у Волновасі. Та за два тижніна цьому напрямку ЗСУ втратили щонайменше дві бригади і на 8 (здається) березня з Маріуполя вже неможливо було вивести війська.
КВН проти КГБ.
спочатку віддали наших в полон, самі дали в руки рашистам такий інструмент впливу,знаряддя шантажу. а тепер будуть під цю та інші волинки підписувати "мирні угоди", нейтральні статуси і т.п.
Побачимо, як воно далі буде.
Мені завжди здавалось, що не допустити окупацію легше, ніж потім визволяти від загарбників, які ховатимуться за спинами місцевих.
Чого ви і далі мені суперечите ?
Дуже хочеться подивитись.
- вся Херсонская обл.
- почти вся Луганская обл.
- большая часть Запорожской обл.
- половина Донецкой обл.
- часть Харьковской обл.
- весь Крым
Для особенно одаренных - не "вся Херсонская обл.", карту посмотри.
Кстати, по поводу:
"прежде чем открывать хлебало и умничать"
желательно пЯсать на рАдном Изыке без такого количества АшиПАк -
"Всем эти прикорытникам",
"нужные прежде открывать карту ",
"окупацией",
это на каком Изыке?
Про знаки препинания вообще молчу, на двоечника средних классов не тянешь, "умник"
По глубине "мысли", лексике и грамотности товариСЧ тянет на типичного
рАсейского/прорасейского троллька.
"Николаев. обл. тоже оккупированна."
Желательно уточнять - не большая часть.
Цього допустити не можна!
https://www.youtube.com/watch?v=48wV-G28iyE
Відповідь всіх зелєбобам на всі закидони до Пороха, якими їх пічкали з подачі шарійя.
Весь березень Чернігів був оточений. Ворог стояв під містом в Деснянці, Полуботках і Седневі з півночі, в Новоселівці і Киселівці зі сходу, в Зайцях із заходу, в Шестовиці, Іванівці і Лукашівці з півдня. З 23 березня місто залишилося без основного моста через Десну. І нічого, тримали оборону і не пустили кцп в місто, хоч вони і заходили в передмістя і штурмували жорстоко. Підвозили їжу, ліки і боєкомплект полями-лісами. В Сєверодонецьку не гірше.
От по твоєму - навіщо ми просимо у США і Європи наступальне озброєння , аби було , чи що ? Чи може для масштабного контрнаступу і звільнення ВСІХ окупованих територій України , включно з Кримом і Донбасом .
Досить вже розводити цю бодягу , про те що ***** ,вже не віддасть захопленого . Віддасть , куди він нах дінеться .! Ще й як віддасть , з процентами . !! Аби лиш у нас було бажання повернути своє .
Не така та кацапня вже й непабядіма , як всі думали ще півроку тому . Як виявилось - там більше понтів , а от розуму вести війну , в них , виявляється - катма . Вся дебільна кацапська стратегія полягає в тому шоб по старінкє - закідать шапками ( взяти кількістю тобто ) .Та й це в них вже не виходить .
Сьогодні двадцять перше століття , а не середина 20 го .. Фокус нє пройдьот .!! .
а тепер розказує направо й наліво, що нам треба
Слабая надежда на американское вундерваффе, если оно всё таки наконец прибудет.
"Сожитель Гогигашвили сказал,что Путин болен раком"