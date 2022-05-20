Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 20.05.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 20.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 86 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и обстрелы местности вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении. Российские оккупанты наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам на территории Украины. Продолжаются артиллерийские обстрелы украинских городов, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. По имеющейся информации, на отдельных полигонах на территории республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч".

В период с 22 июня по 1 июля этого года в Гомельской области запланировано проведение собрания с привлечением военнообязанных. Не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории республики Беларусь.

Также смотрите: Россияне нанесли ракетный удар по Лозовой. Есть пострадавшие, среди которых ребенок. ВИДЕО

На Северском направлении с целью уточнения положения наших подразделений противник осуществляет воздушную разведку с применением БпЛА, продолжает инженерное оборудование позиций на территории РФ вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от города Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

На Славянском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов. Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу города Изюм. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БпЛА "Орлан-10". По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается построить понтонную переправу через реку Северский Донец.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

В Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе населённого пункта Попасная, успеха не имеет. На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии и штурмовой авиации, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин в абсолютном тупике: он не может остановить войну и не может ее выиграть, - Буданов

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

В Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении подразделений. Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны.

В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода. В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

На Таврическом направлении враг проводил мероприятия по логистическому обеспечению войск.

На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых "государственных" учреждений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница.

Доверяйте только проверенным источникам. Продолжайте тотальное сопротивление оккупантам. Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Также смотрите: На здании вокзала в оккупированном Херсоне развевается флаг Украины. ВИДЕО