В Украину отправлена новая партия гаубиц, - Пентагон
В рамках нового пакета американской военной помощи на сумму $100 млн Украине отправлены буксируемые гаубицы, тягачи к ним и радары контрбатарейной борьбы, сообщил Пентагон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Минобороны США обнародовало фотографии загрузки 155-мм гаубиц М777 в тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, способный перевозить более 75 тонн груза.
"В рамках дополнительных $100 млн Украине отправлены гаубицы, тактические транспортные средства и радары (контрбатарейной борьбы)", - говорится в сообщении.
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в рамках нового пакета помощи США "немедленно начнут переброску" 18 буксируемых гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тягачей для них, а также три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
По имеющимся данным, вооружения доставляются на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.
Ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, около 190 тыс. снарядов, а также 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost.
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Ленд-ліз також вже в дії, але нам досі невідомо, які умови там прописані. Якщо справді можна просити БУДЬ-ЯКУ зброю без обмежень, то орган, який цим буде займатись (замовлення і розподіл) треба створити у ВСУ, а не довірити цю справу, борони Боже, ОПі.
Щодо гаубиць, то як стало відомо з зарубіжних джерел (від наших же лише переможні реляції йдуть) - США поставляє їх в Україну БЕЗ комп"ютерів. Тобто наведення на ціль відбувається неавтоматично, "традиційними" способами (обчислення кутів, дальності і т.п.). Це, звичайно, може впливати на точність стрільби, але при добрій виучці операторів - втрата точності незначна.
По-любому, дякуємо партнерам за допомогу!
Хто розумний - зрозуміє. А інші нехай усяких демур слухають)))