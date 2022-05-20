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В Украину отправлена новая партия гаубиц, - Пентагон

війна,артилерія

В рамках нового пакета американской военной помощи на сумму $100 млн Украине отправлены буксируемые гаубицы, тягачи к ним и радары контрбатарейной борьбы, сообщил Пентагон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Минобороны США обнародовало фотографии загрузки 155-мм гаубиц М777 в тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, способный перевозить более 75 тонн груза.

"В рамках дополнительных $100 млн Украине отправлены гаубицы, тактические транспортные средства и радары (контрбатарейной борьбы)", - говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в рамках нового пакета помощи США "немедленно начнут переброску" 18 буксируемых гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тягачей для них, а также три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

По имеющимся данным, вооружения доставляются на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

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Ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, около 190 тыс. снарядов, а также 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost.

Автор: 

оружие (10198) Пентагон (1447) США (26401)


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Топ комментарии
+16
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20.05.2022 18:50
+9
Звичайно, що кацап бреше. Це ж кацап!
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20.05.2022 19:33
+7
https://www.youtube.com/watch?v=d1IduavySFk Відео бойової роботи двох артилерійських розрахунків американських гаубиць M777
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20.05.2022 18:49
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Підтримка від Заходу є, а що повільніша, аніж нам би хотілось, то це цілком на совісті нашої влади, яка своїм таким довгим і впертим ігноруванням загрози заставила Захід сумніватись у спроможності України в принципі воювати.

Ленд-ліз також вже в дії, але нам досі невідомо, які умови там прописані. Якщо справді можна просити БУДЬ-ЯКУ зброю без обмежень, то орган, який цим буде займатись (замовлення і розподіл) треба створити у ВСУ, а не довірити цю справу, борони Боже, ОПі.

Щодо гаубиць, то як стало відомо з зарубіжних джерел (від наших же лише переможні реляції йдуть) - США поставляє їх в Україну БЕЗ комп"ютерів. Тобто наведення на ціль відбувається неавтоматично, "традиційними" способами (обчислення кутів, дальності і т.п.). Це, звичайно, може впливати на точність стрільби, але при добрій виучці операторів - втрата точності незначна.

По-любому, дякуємо партнерам за допомогу!
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20.05.2022 21:14 Ответить
Спасибо за 6-й гаубичный дивизион,полностью укомплектованный тягачами и по РЛС на батарею.
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20.05.2022 21:34 Ответить
Читаю тут деяких дописувачів...трохи дивно, хіба так важко зрозуміти, що літаками багато не доставиш. А учора була новина про фрахтування максимуму вільного флоту Штатами. Та й ще їх Ро-Ро, що належать ВМС вийшли у море та прямують до Європи.
Хто розумний - зрозуміє. А інші нехай усяких демур слухають)))
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21.05.2022 01:06 Ответить
От нащо писати куди саме доставляєтся?
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21.05.2022 02:10 Ответить
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