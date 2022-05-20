В Украину отправлена новая партия гаубиц, - Пентагон

В рамках нового пакета американской военной помощи на сумму $100 млн Украине отправлены буксируемые гаубицы, тягачи к ним и радары контрбатарейной борьбы, сообщил Пентагон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Минобороны США обнародовало фотографии загрузки 155-мм гаубиц М777 в тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, способный перевозить более 75 тонн груза.

"В рамках дополнительных $100 млн Украине отправлены гаубицы, тактические транспортные средства и радары (контрбатарейной борьбы)", - говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в рамках нового пакета помощи США "немедленно начнут переброску" 18 буксируемых гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тягачей для них, а также три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

По имеющимся данным, вооружения доставляются на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Читайте также: Доставка американского оружия в Украину иногда занимает меньше суток, - посольство США

Ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, около 190 тыс. снарядов, а также 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost.