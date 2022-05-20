США работают над тем, чтобы нанести болезненный удар по экономике России, - министр транспорта Буттиджедж

Армия России по приказу президента Путина сознательно уничтожает людей в Украине, а также гражданскую транспортную инфраструктуру. США намерены нанести болезненный удар по экономике РФ.

Об этом заявил министр транспорта США Пит Буттиджедж во время проходящего в немецком Лейпциге Международного транспортного форума (ITF), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин целенаправленно бьет по украинской инфраструктуре, бомбя мосты, разрушая железнодорожные станции, осознавая при этом, что прочная транспортная система является одним из залогов сильного свободного общества", - заявил чиновник.

Он назвал развязанную россией войну "анафемой основополагающим принципам, идеалам и правилам ITF". Эта война разрушает не только инфраструктуру, но и преследует целью разрушить доверие между странами, угрожает солидарности, подчеркнул Буттиджедж.

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Представитель США отметил, что его страна работает над тем, чтобы нанести болезненный удар по экономике России, изолировать ее от международных институтов. Министр напомнил, что США остановили импорт российских энергоносителей, закрыли небо для российских самолетов через 14 часовых поясов, наложили санкции на сотни российских чиновников, частные самолеты и яхты олигархов.

В то же время США оказывают большую поддержку Украине. Министр привел пример, что из запланированных Агентством по международному развитию 1 млрд дол. гуманитарной помощи 688 млн. предназначены для Украины и ее стран-соседей.

Буттиджедж отметил 3 важных компонента работы: удовлетворить немедленные инфраструктурные потребности для уменьшения последствий гуманитарного кризиса; немедленные инфраструктурные потребности для обеспечения функционирования украинской экономики, в частности, в части доставки зерна и других необходимых продуктов; создать долгосрочные планы масштабного восстановления инфраструктуры Украины после войны.