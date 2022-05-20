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Новости Санкции против России
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США работают над тем, чтобы нанести болезненный удар по экономике России, - министр транспорта Буттиджедж

буттіджедж

Армия России по приказу президента Путина сознательно уничтожает людей в Украине, а также гражданскую транспортную инфраструктуру. США намерены нанести болезненный удар по экономике РФ.

Об этом заявил министр транспорта США Пит Буттиджедж во время проходящего в немецком Лейпциге Международного транспортного форума (ITF), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин целенаправленно бьет по украинской инфраструктуре, бомбя мосты, разрушая железнодорожные станции, осознавая при этом, что прочная транспортная система является одним из залогов сильного свободного общества", - заявил чиновник.

Он назвал развязанную россией войну "анафемой основополагающим принципам, идеалам и правилам ITF". Эта война разрушает не только инфраструктуру, но и преследует целью разрушить доверие между странами, угрожает солидарности, подчеркнул Буттиджедж.

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Представитель США отметил, что его страна работает над тем, чтобы нанести болезненный удар по экономике России, изолировать ее от международных институтов. Министр напомнил, что США остановили импорт российских энергоносителей, закрыли небо для российских самолетов через 14 часовых поясов, наложили санкции на сотни российских чиновников, частные самолеты и яхты олигархов.

В то же время США оказывают большую поддержку Украине. Министр привел пример, что из запланированных Агентством по международному развитию 1 млрд дол. гуманитарной помощи 688 млн. предназначены для Украины и ее стран-соседей.

Буттиджедж отметил 3 важных компонента работы: удовлетворить немедленные инфраструктурные потребности для уменьшения последствий гуманитарного кризиса; немедленные инфраструктурные потребности для обеспечения функционирования украинской экономики, в частности, в части доставки зерна и других необходимых продуктов; создать долгосрочные планы масштабного восстановления инфраструктуры Украины после войны.

путин владимир (31211) россия (95361) санкции (11257) США (26401)


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Топ комментарии
+16
Лечить нужно не россию, лечить нужно рашистов и лечить их нужно более жесткими методами чем немецких нацистов. Давайте будем честноми - немцы зверствовали всего 7 лет, русские зверствуют вся свою историю. Сколько народу было убито русскими нацистами, не сопоставимо с немцами. Преступления немцев против человечества необходимо умножать на 100 и это позволит увидеть более кровожадного монстра в образе рашистов.
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20.05.2022 19:02
+4
4 компонент: конфіскувати нарешті кацапські заморожені гроші на нашу користь.
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20.05.2022 19:04
+3
сша если б хотели - то давно б уничтожили.
Тот же дефолт например. Опять кота за яйца тянут. Не на часі. Им тут нужен 2ой афганистан по ходу.
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20.05.2022 19:26
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Правила форума Совет форумчан
Да пора уже по Будапешту отбомбиться .... нужно раздавить экономику мадьяр как букашку, чтобы другие не умничали
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20.05.2022 18:58 Ответить
Лечить нужно не россию, лечить нужно рашистов и лечить их нужно более жесткими методами чем немецких нацистов. Давайте будем честноми - немцы зверствовали всего 7 лет, русские зверствуют вся свою историю. Сколько народу было убито русскими нацистами, не сопоставимо с немцами. Преступления немцев против человечества необходимо умножать на 100 и это позволит увидеть более кровожадного монстра в образе рашистов.
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20.05.2022 19:02 Ответить
4 компонент: конфіскувати нарешті кацапські заморожені гроші на нашу користь.
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20.05.2022 19:04 Ответить
БуТтідЖедЖ... Бл...кацапам вже повинно бути боляче))
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20.05.2022 19:04 Ответить
сша если б хотели - то давно б уничтожили.
Тот же дефолт например. Опять кота за яйца тянут. Не на часі. Им тут нужен 2ой афганистан по ходу.
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20.05.2022 19:26 Ответить
Очередные сказки, санкции из ада и дефолт уже прошли?
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20.05.2022 19:32 Ответить
отже, це удар по французькому алстому з його електровозами...започаткована ще в часи яценюка співпраця з американськими локомотивобудівниками продовжується...
електровози такі вразливі, як показує російська війна проти україни
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21.05.2022 14:48 Ответить
Фуфло какое-то гонит. Санкции - бред, нужно просто установить фиксированные цены и либо кацапы продают по ним, либо пускай затыкают скважины, консервация далеко не бесплатный процесс.

Возьми любую подлодку и пальни торпедой в северный поток первый. И все. Теперь газ у нас и у Польши и другого способа доставить в Европу нет, болгарский поток не реализован, а Северный поток два будет хорошим унижением, но и его туда же можно отправить, недалеко он проходит.
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20.05.2022 20:05 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028&__cft__[0]=AZWBrb-IRgm7-Yl6xvS-59Be430DJJpthhjNMes_R0yTav7DPR-5cRhJnjZloFBwO8NMXIDR9RqJhdPeQDn90o27CnkIVqV8REM6xQAEVCLFkfodXkJyi-AtLDnvwRdhNs0&__tn__=-]C%2CP-R Яків Євгенович is with https://www.facebook.com/yakiv60?__cft__[0]=AZWBrb-IRgm7-Yl6xvS-59Be430DJJpthhjNMes_R0yTav7DPR-5cRhJnjZloFBwO8NMXIDR9RqJhdPeQDn90o27CnkIVqV8REM6xQAEVCLFkfodXkJyi-AtLDnvwRdhNs0&__tn__=-]C%2CP-R Yakiv Evgenovich .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 18 hrs ·

А яке озброєння чи фінансову допомогу передав Україні наш партнер Оман?





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20.05.2022 20:07 Ответить
ойййй пляяя....угу...уже как 2 месяца працюють....хотели-бы, уже давно сделали бы им тошно....а то только бла-бла-бла...
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20.05.2022 21:01 Ответить
Замкнути кацапів у Чорному та Балтійському морях для ВМФ США - раз плюнути
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20.05.2022 23:08 Ответить
 
 