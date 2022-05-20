Ракета оккупантов попала в объект инфраструктуры на Одесщине, возник пожар, - ОК "Південь"
20 мая российские оккупанты произвели ракетный обстрел Одесщины, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщает горсовет со ссылкой на данные ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"В результате попадания вражеской ракеты в один из объектов инфраструктуры Одесщины вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населенных пунктах нет", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
Тю, так була ж сьогодні ця новина - про влучання ракети в очго пляжного сортиру...
Зранку потролили русню про вражений туалет на пляжі - і сходу отримали отвєтку, та ще й яку!!!
Невже мало було прикладів за три місяці, коли насмішка над промахом русні викликає потім значні руйнування та загибелі наших людей?
Невже не доходить, що як тільки у нас починає якесь недолуге чмо похвалятися запасами зерна - сходу отримуємо зруйновані елеватори???
Невже досі ще не ясно, що доповіді про успішні евакуаційні потяги з прифронтових міст миттєво викликають розстріл вокзалів та залізничних вузлів?
Навіщо хвастатись про відновлені мости: скільки, яких і саме головне - де...???
Поки це не скінчиться - так і будемо отримувати прильоти туди, куди до цього не поцілювали.
Можливо, я помиляюся! Але це моє глибоке переконання!