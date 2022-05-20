Ракета оккупантов попала в объект инфраструктуры на Одесщине, возник пожар, - ОК "Південь"

20 мая российские оккупанты произвели ракетный обстрел Одесщины, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает горсовет со ссылкой на данные ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания вражеской ракеты в один из объектов инфраструктуры Одесщины вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населенных пунктах нет", - говорится в сообщении.

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