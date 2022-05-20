Россияне подготовили к запуску с Черного моря 16 крылатых ракет "Калибр", - Минобороны
Российские захватчики подготовили к запуску из акватории Черного моря 16 крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей изолируют район боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.
По данным разведки, на 20 мая в готовности к применению в акватории Черного моря находятся два корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр". Также корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокировать гражданское судоходство.
"Украинские войска ведут оборонительную операцию, нанося противнику ощутимые потери в живой силе и технике", - подчеркнул спикер Минобороны.
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Довго. Зєлє ще на другому терміні західне бабло на відбудову країни розкрадати...
Гарпун готуйсь!
в первые дни войны их кажется сотнями запускали
плюс у них есть риск что их подобьют
посмотрим, может ракеты противокарабельные кто то сможет протестировать
Российские захватчики подготовили к запуску из акватории Черного моря 16 крылатых ракет типа "Калибр". Источник:
Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.
Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.
Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282383971_5079825775457559_1484298180167865155_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wNw7n9E6SIUAX8VhY38&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8JMC3wpMio07rhPGheY6Q8WJCDM1-61R2Qq3SOxC9JaQ&oe=628C3758