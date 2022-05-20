Россияне подготовили к запуску с Черного моря 16 крылатых ракет "Калибр", - Минобороны

Российские захватчики подготовили к запуску из акватории Черного моря 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей изолируют район боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

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По данным разведки, на 20 мая в готовности к применению в акватории Черного моря находятся два корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр". Также корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокировать гражданское судоходство.

"Украинские войска ведут оборонительную операцию, нанося противнику ощутимые потери в живой силе и технике", - подчеркнул спикер Минобороны.