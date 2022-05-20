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Новости Война
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Россияне подготовили к запуску с Черного моря 16 крылатых ракет "Калибр", - Минобороны

калібр

Российские захватчики подготовили к запуску из акватории Черного моря 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей изолируют район боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

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По данным разведки, на 20 мая в готовности к применению в акватории Черного моря находятся два корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр". Также корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокировать гражданское судоходство.

"Украинские войска ведут оборонительную операцию, нанося противнику ощутимые потери в живой силе и технике", - подчеркнул спикер Минобороны.

Автор: 

крылатые ракеты (878) Минобороны (9287) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+23
Асфальтом?
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20.05.2022 19:16
+17
Шампурами! Шашлики найвеличніший на майскіє зжер, шампури ж то, напевно, залишились.
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20.05.2022 19:24
+15
А Севастопольский порт. его нефтебаза, где заправляются корабли уродов, вне досягаемости? Или мы свою "инфраструктуру" уничтожаем на подконтрольной территории, а то что захвачено - сцым? Как то не правильно это... Одна ракета сожжет весь порт.
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20.05.2022 19:25
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спасіба шо сказалі... А не можна по них гахнути чимось??? поки вони там укупочці?
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20.05.2022 19:15 Ответить
Асфальтом?
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20.05.2022 19:16 Ответить
Шампурами! Шашлики найвеличніший на майскіє зжер, шампури ж то, напевно, залишились.
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20.05.2022 19:24 Ответить
так важкеньким кусочком застиглого асфальту з літака бомбіть усьо
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20.05.2022 19:25 Ответить
А С-300, которые передала Словения, вот они и будут их сбивать..
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20.05.2022 19:30 Ответить
просрали ще в перший тиждень передачі якшо ви не в курсі
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20.05.2022 19:56 Ответить
Хіба знищена?
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20.05.2022 19:57 Ответить
В смислі? не поставили? чи втрачені?
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20.05.2022 20:20 Ответить
Пажалустi.
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20.05.2022 19:40 Ответить
Шаурмой
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20.05.2022 19:53 Ответить
ми їх сиренами заглушим..у нас дуже потужна сирена програма
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20.05.2022 19:54 Ответить
Довго ми ще будемо статистами??? Коли вже цю наволоч почнуть топити?? Скільки можна це терпіти???
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20.05.2022 19:15 Ответить
чим? шляхами та шашликами?
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20.05.2022 19:22 Ответить
!
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20.05.2022 20:26 Ответить
Вважаю, що немає чим.., а за 3 місяці вже мало б і бути..(дякуємо хоч за яку допомогу.., але супроти ракет--це гівно..)
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20.05.2022 19:29 Ответить
у нас дуже потужна сирена програма -4 штуки на квадратний кілометр . ви шо не чули?
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20.05.2022 19:58 Ответить
"Довго ми ще будемо статистами?"

Довго. Зєлє ще на другому терміні західне бабло на відбудову країни розкрадати...
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20.05.2022 19:56 Ответить
ви собі уявляєте їхній потенціал??Сказати можна шо завгодно..
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20.05.2022 19:30 Ответить
А Севастопольский порт. его нефтебаза, где заправляются корабли уродов, вне досягаемости? Или мы свою "инфраструктуру" уничтожаем на подконтрольной территории, а то что захвачено - сцым? Как то не правильно это... Одна ракета сожжет весь порт.
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20.05.2022 19:25 Ответить
ви шо. у зеленського ж в криму маєток. а ну як постраждає.
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20.05.2022 20:22 Ответить
шваркнуть по нии шампурами
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20.05.2022 19:27 Ответить
~2км свіжоасфальтованої дороги- 1 ракета "Нептун"...
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20.05.2022 19:28 Ответить
А дійсно, скільки можна це терпіти? Парашка окупувала Чорне море і всі чорноморські країни , включно з членами альянсу від страху засунули язики собі в ср@ку і мовчать???. Такий переляк, що згодні не висовуватись???
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20.05.2022 19:28 Ответить
Вже потріюно було хоча б із Середземного моря, хоч із Чорного ті кораблі розхерачити давно.А то--начебто і допомога всього світу--а на ділі нас ракетами б'ють 3 місяці--і далі шо??
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20.05.2022 19:33 Ответить
Багато хто у світі ще досі не розуміє, що тут, в Україні, діється. Якщо ви нам не допоможете, ***** прийде до вас. Чи ви сподіваєтеся пересидіти у своєму НАТО? Так воно (*****) бомбитиме і ваше НАТО!!!!Воно ж дурне!
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20.05.2022 19:59 Ответить
чого ж мовчать. сьогодні Ердоган, наприклад, сказав, що він і нашим, і вашим.
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20.05.2022 20:24 Ответить
А по курску-белгороду точками слабо жахнуть по нефтебазам и "военным" объектам? Сегодня с обеда одна за одной тревоги и понимаешь что кому то точно прилетит или домой или на работу...почему мокша себя спокойно чувствует - мы можем спокойно их бомбить на их же территории по тому же международному праву - пусть сидят в подвалах и может прозреют *****...
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20.05.2022 19:32 Ответить
ну от Жданов, наприклад, каже, що ми можемо. але верховний гімнокомандувач забороняє.
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20.05.2022 20:25 Ответить
А ми можемо їх перехопити? Господи, та скільки вони вже нас довбатимуть тими ракетам? Невже не можна щось зробити?
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20.05.2022 19:33 Ответить
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20.05.2022 19:35 Ответить
пабідітілі Парашенка...
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20.05.2022 19:48 Ответить
"зробили їх разом" (С)
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20.05.2022 19:55 Ответить
хочу бавовну в "ингушетии". Ну, или в "вышнем волочке".
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20.05.2022 19:38 Ответить
Нептун вогонь !

Гарпун готуйсь!
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20.05.2022 19:38 Ответить
Ну где уже эти обещанные Гарпуны!
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20.05.2022 19:48 Ответить
А ще на початку травня бувало і по 48 готували, дрібнішають кацапи, дрібнішають, спустошуються і видихаються
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20.05.2022 19:54 Ответить
tak vrode by dali rakety uzhe...kak by mogli uzhe oprovuvatj
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20.05.2022 19:55 Ответить
Džonsonovskie de-kalibry, ne?
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20.05.2022 22:53 Ответить
Ну так в них ще є підводні човни.
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20.05.2022 19:56 Ответить
надеюсь, что наше командование сделало выводы и такое явление, как казармы, где спят более одного взвода уже давно должно быть запрещено.
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20.05.2022 20:01 Ответить
16 ракет это не так много
в первые дни войны их кажется сотнями запускали

плюс у них есть риск что их подобьют

посмотрим, может ракеты противокарабельные кто то сможет протестировать
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20.05.2022 20:07 Ответить
Ракеты "КАЛИБР" дальше гугл Вам в помощь
Российские захватчики подготовили к запуску из акватории Черного моря 16 крылатых ракет типа "Калибр". Источник:
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20.05.2022 22:54 Ответить
Volodymyr Ariev

Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.

Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.

Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282383971_5079825775457559_1484298180167865155_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wNw7n9E6SIUAX8VhY38&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8JMC3wpMio07rhPGheY6Q8WJCDM1-61R2Qq3SOxC9JaQ&oe=628C3758
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20.05.2022 20:17 Ответить
Бред.
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21.05.2022 09:08 Ответить
 
 