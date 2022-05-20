Установлен командир роты 64-й бригады ВС РФ, который приказывал убивать гражданских на Киевщине, - Венедиктова. ФОТО
Идентифицирован командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который приказывал убивать гражданских на Киевщине.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС РФ в составе 35-й общевойсковой армии. Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры Киевской области совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством.
Он был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района Киевской области. Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь", - написала Венедиктова в фейсбуке.
Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо в его дворе. На этом они не остановились – вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где ими был ранен житель. Он сгорел вместе с родным домом.
Сейчас прокуратура устанавливает других соучастников этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.
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Євросанатoрій на двадцять років??? Ні, - справедливіше поки ще воєнний стан, "при попытке к бегству"..................................
А Литвиненко якщо фантастичним образом і затримають, то відпустять ...
При наймі, я не намагався образити Білорусів, а тільки вказав на їх етнічну самоназву, бо до ХVI сторіччя взагалі не існувало слово "білорус".
Россійські мати і образи, які россіяни і інші національності використовують проти українців - це все, що хохол-Карін (судить про Литвиненка за прізвищем, а сам має російське) міг викласти радше, ніж визнати помилку і вибачитись.
В світі є багатомільйона діаспора українців, як в Канаді, Австралії, Англії, Аргентині, Бразілії і т.д., але для хохла-Каріна вони є хохли, бо не живуть в Україні. Завдяки українцям за кордоном, які там народились, або імігрували рятуючись від Совєтів, або за інших обставин, іноземці можуть ознайомитися з українською культурою, не кажучи вже про їхній вклад в відродженні вільної України після знищення СРСР. Але хохол-Карін втілює кацапську пропаганду і сіє ненависть до українців за кордоном разом з іншими кацо-ботами, які його "лайкають".
Але можливо, судячи за прізвищем Карін, ти латентний хохол, а не кацо-бот, бо латентні під@ри більш, ніж гетеро, показують свою агресію до їх подібним, щоби сховати свою справжню натуру Каріних
І прізвище"украв"у України....Але один ХРЕН... вигльонда як мокша!!!
Орки!!! Хоч змінюйте прізвища, хоч робіть"тренинг" на слово"пАлЯница" ...ви все одно не пройдете КАСТИНГ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ .
А знаєте чому???
Бо у вас язик з ЖОПИ!!!
тобто корні з України точно є
уявила ,як у цього манкурта просити дозволу за водою піти або лікаря позвати - аж зле стало
можна, його хтось прикопає?
глибоко.
дуже глибоко.
можна живцем.
ладний та відгодований...
Это - МУРЛО!
Та це табло збоченця зі стажем!
ходи і оглядайся, ми тебе дістанемо!
НЕ ТРЕБА КОГОСЬ ВИДІЛЯТИ ОКРЕМО - ЦЕ РОБОТА КОЛОМОЙЩІ І ІНШ.
НА ПОШУК КОМПРОМІСУ І МАЙБУТНІХ "МОСТІВ ДРУЖБИ" І ПРИМИРЕННЯ,
БО БІЗНЕС З ПАРАЩЕЮ КИШЕНІ ЇМ ГРІЄ.