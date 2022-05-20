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Новости Война
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Установлен командир роты 64-й бригады ВС РФ, который приказывал убивать гражданских на Киевщине, - Венедиктова. ФОТО

Идентифицирован командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который приказывал убивать гражданских на Киевщине.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Установлен командир роты 64-й бригады ВС РФ, который приказывал убивать гражданских на Киевщине, - Венедиктова 01

"Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС РФ в составе 35-й общевойсковой армии. Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры Киевской области совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством.

Он был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района Киевской области. Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо в его дворе. На этом они не остановились – вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где ими был ранен житель. Он сгорел вместе с родным домом.

Читайте также: За месяц в Киевской области выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами

Сейчас прокуратура устанавливает других соучастников этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.

Автор: 

армия РФ (19047) Киевская область (4115) Венедиктова Ирина (726) военные преступления (1425)


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Топ комментарии
+68
Какая отвратительная рожа.
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20.05.2022 19:24
+36
Командирів які віддавали злочинні накази потрібно показово знищувати. Для цього потрібно рішення судів які поставлять вбивць "поза законом" - де піймав там і вбив.
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20.05.2022 19:28
+36
Один я уявляю як повільно перерізаю горлянку цій потворі ?
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20.05.2022 19:29
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Какая отвратительная рожа.
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20.05.2022 19:24 Ответить
Это не рожа - эта жопа
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20.05.2022 20:19 Ответить
Отвратительная ж...овская рожа!
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20.05.2022 20:29 Ответить
не знаю как на лейтенанту а на уру подзаборного рыло аккурат и тянет.. наверное в петрушке глядя на Вову дешевого гопника которому вовремя лизды не дали пером под бок такие все у них нормалек..
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20.05.2022 21:06 Ответить
Рыло рузкого мира.
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20.05.2022 22:57 Ответить
Командирів які віддавали злочинні накази потрібно показово знищувати. Для цього потрібно рішення судів які поставлять вбивць "поза законом" - де піймав там і вбив.
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20.05.2022 19:28 Ответить
Йому ще й адвоката нададуть...
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20.05.2022 19:36 Ответить
Тоді краще вже вирок військового трибуналу за поданням військових прокурорів. Сподіваюсь що ці інститути, які, до речі, "зелене чмо" розгромило напередодні війни, будуть відновлені.
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20.05.2022 22:09 Ответить
я вас засмутю, - У Європі навіть для таких скасованa смертнa карa.
Євросанатoрій на двадцять років??? Ні, - справедливіше поки ще воєнний стан, "при попытке к бегству"..................................
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20.05.2022 23:04 Ответить
Вирок може бути "доставити в суд", а те що злочинець намагався втекти то це вже він сам винен...
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20.05.2022 23:28 Ответить
І пару раз, на біс!
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21.05.2022 05:12 Ответить
краще калічити. згодом, на якийсь ювілей оркостана, їх свої ж денуть зберуть на баржу та й притоплють, чтоб пейзажи мохосранськів не музолили
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20.05.2022 19:54 Ответить
Один я уявляю як повільно перерізаю горлянку цій потворі ?
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20.05.2022 19:29 Ответить
Бачу Вас вже 22 таких. А як мене достатньо однієї акуратної дірочки в голові. Головне ж результат.
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20.05.2022 22:11 Ответить
Уявляй - уявляй, а потім приїде якась ССУддя з підконтрольної росією території та впаяє тобі (та ще 22 м ) років 10.
А Литвиненко якщо фантастичним образом і затримають, то відпустять ...
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20.05.2022 22:45 Ответить
мы уже поняли что ты чмо и кацапский раб
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20.05.2022 23:07 Ответить
Типове кацапське їбало. Уйобіщє целюлітне. Сподіваюсь, карма наздожене тебе найближчим часом у вигляді шматка снаряду, яким тобі розпідарасить бошку.
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20.05.2022 19:35 Ответить
Він не кацап, він хохол.
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20.05.2022 19:42 Ответить
Для мене воно - кацап. Його українське коріння і українське прізвище для мене не мають жодного значення. Живе на росії, служить в рашистській орді, вбиває українців - значить кацап. Хохли живуть в Україні або десь у Європі. Це ті, які "мову на хліб не намажеш", "отнять і подєліть", "хоть посмєйомся", "какая разніца", "проголосую по пріколу" і т. д..
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20.05.2022 20:26 Ответить
Це ти - Хохол, бо вживаєш кацапську образу. Литвиненко від Литвінів-Белорусів. А кацап - це не національність, а діагноз росіян будь-якої національності.
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20.05.2022 22:32 Ответить
и сильно он тебе похож на беларуса?
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20.05.2022 23:09 Ответить
Це щось нове - по-фото встановлювати якої національності є особа. Майже, як в гітлерівців - спроба визначити "справжніх арійців" за кольором очей і волосся.
При наймі, я не намагався образити Білорусів, а тільки вказав на їх етнічну самоназву, бо до ХVI сторіччя взагалі не існувало слово "білорус".
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21.05.2022 11:54 Ответить
Запам'ятай, уйобок, не кожен, хто має українське коріння чи український паспорт - українець. В Україні живуть українці і хохли (малороси), на кшталт тебе, гандон. Ось так прийдуть на вибори, наобирають ***** своєю тупою бараньочою головою, а потім уся Україна відхаркується кров'ю.
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21.05.2022 00:36 Ответить
Все, що треба для доказу, що ти - Хохол, ти зробив.
Россійські мати і образи, які россіяни і інші національності використовують проти українців - це все, що хохол-Карін (судить про Литвиненка за прізвищем, а сам має російське) міг викласти радше, ніж визнати помилку і вибачитись.
В світі є багатомільйона діаспора українців, як в Канаді, Австралії, Англії, Аргентині, Бразілії і т.д., але для хохла-Каріна вони є хохли, бо не живуть в Україні. Завдяки українцям за кордоном, які там народились, або імігрували рятуючись від Совєтів, або за інших обставин, іноземці можуть ознайомитися з українською культурою, не кажучи вже про їхній вклад в відродженні вільної України після знищення СРСР. Але хохол-Карін втілює кацапську пропаганду і сіє ненависть до українців за кордоном разом з іншими кацо-ботами, які його "лайкають".
Але можливо, судячи за прізвищем Карін, ти латентний хохол, а не кацо-бот, бо латентні під@ри більш, ніж гетеро, показують свою агресію до їх подібним, щоби сховати свою справжню натуру Каріних
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21.05.2022 11:41 Ответить
Даже хохол для него слишком хорошо звучит. Это выродок
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20.05.2022 23:19 Ответить
"хохол" взагалі не звучить, бо є маніпуляцією кацапів, що нібито є всеж таки "хохли", тому що самі ж вживають це слово. Є Українці і є зрадники-каци, або менш агресивні - ватнікі. Чомусь самі росіяни вживають слово ватнік, а не образливе "кацап, або москаль", але українцям намагаються втлумачити, що вони все одно "хохли". І доки українці самі будуть вживати таку образу (навіть, якщо вони Каріньі, все одно пише на українській) вони і для інших будуть залишатись "хохламі"
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21.05.2022 12:08 Ответить
Кацап це не національність, це світогляд, тому кацапи бувають як росіяни так і буряти, вірмени та інші.Як і українцями є також руські, чеченці, євреї, казахи та афроамериканці.
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21.05.2022 09:50 Ответить
призвище українське, манкурт блать
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20.05.2022 19:36 Ответить
У Червоненка теж українське прізвище.
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20.05.2022 19:37 Ответить
так, червоненко українське прізвище, так само як галіцкий або бродський
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20.05.2022 19:59 Ответить
Зеленський...
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20.05.2022 20:23 Ответить
Литвиненко від Литвінів-Белорусів
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20.05.2022 22:38 Ответить
Ох і їб**альник((
І прізвище"украв"у України....Але один ХРЕН... вигльонда як мокша!!!
Орки!!! Хоч змінюйте прізвища, хоч робіть"тренинг" на слово"пАлЯница" ...ви все одно не пройдете КАСТИНГ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ .
А знаєте чому???
Бо у вас язик з ЖОПИ!!!
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20.05.2022 19:37 Ответить
Литвиненко від Литвинів-Білорусів, а не українців
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20.05.2022 22:34 Ответить
А Зеленский от кого?
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20.05.2022 23:13 Ответить
от ZЕ Лєнкi
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21.05.2022 11:58 Ответить
30 років і вже ст лейтенант.
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20.05.2022 19:39 Ответить
і ще у паскуди прізвище українське
тобто корні з України точно є

уявила ,як у цього манкурта просити дозволу за водою піти або лікаря позвати - аж зле стало

можна, його хтось прикопає?
глибоко.
дуже глибоко.

можна живцем.
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20.05.2022 19:40 Ответить
Литвиненко від Литвинів-Білорусів, а не українців
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20.05.2022 22:39 Ответить
Потрібен український Моссад
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20.05.2022 19:47 Ответить
Или хотя бы фонд, из которого будет выплачиваться награда охотникам за отрезанную голову этих ублюдков.
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21.05.2022 08:48 Ответить
ну викрили .. і шо далі ?
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20.05.2022 19:52 Ответить
Мразь - с украинской фамилией! Откуда такие нелюди берутся? Я бы не стал тратиться на судей, процесс и заключение. Один патрон 40 калибра, ну или 9 мм Люгер. Вопрос решён.
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20.05.2022 19:54 Ответить
А на таких і кулі жаль. Найкраще по турецьки на палю. Конає від 2 годин до двох діб . але усвідомлює що вчинив
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20.05.2022 19:57 Ответить
Теж непогано...
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20.05.2022 21:28 Ответить
Навіщо нам "передсмертне усвідомлення"? Усвідомлювати має його оточення невідворотність покарання за злочини а для цього досить пред'явити труп.
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20.05.2022 23:25 Ответить
Литвиненко від Литвинів-Білорусів, а не українців
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20.05.2022 22:40 Ответить
признайся - ты идиот?
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20.05.2022 23:14 Ответить
Прізнаюсь - Нєт, а тьі - Да
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21.05.2022 12:11 Ответить
Ватне гниле бидло!
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20.05.2022 20:22 Ответить
о це 30-річний хряк!
ладний та відгодований...
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20.05.2022 20:32 Ответить
Морда выродка-садиста-*********.
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20.05.2022 21:02 Ответить
Відразу вгадується порода-смердюча кацапська свиня....
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20.05.2022 21:21 Ответить
А товарищ Ломброзо таки был прав!
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20.05.2022 21:40 Ответить
Хочу прочитати: вбито командира роти москалів, який.... А те що встановлено - то і що з того?
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20.05.2022 21:41 Ответить
Это даже не РОЖА.
Это - МУРЛО!
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20.05.2022 21:41 Ответить
Цьому борову 30 років?!
Та це табло збоченця зі стажем!
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20.05.2022 21:42 Ответить
мразь очередная
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20.05.2022 22:22 Ответить
чмо путінське, тобі жопа!
ходи і оглядайся, ми тебе дістанемо!
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20.05.2022 22:29 Ответить
А фоткі його ***** та ********* є?
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20.05.2022 22:57 Ответить
Рашисты выдайте нам в Украину своего Васю полухохла мы будем страшно довольны
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20.05.2022 23:00 Ответить
"хохол" - це маніпуляція кацапів, що нібито є всеж таки "хохли", тому що самі ж вживають це слово. Є Українці і є зрадники-каци, або менш агресивні - ватнікі. Чомусь самі росіяни вживають слово ватнік, а не образливе "кацап, або москаль", але українцям намагаються втлумачити, що вони все одно "хохли". І доки українці самі будуть вживати таку образу вони і для інших будуть залишатись "хохламі". Тим більш, коли пишуть про "полу....", бо самі мають прапорець Польші
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21.05.2022 12:14 Ответить
Оце репа, морда, харя, пика, фу какая гадость...
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20.05.2022 23:34 Ответить
Вот оно, лицо рашизма...
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20.05.2022 23:47 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=900x900 NYT показало нові докази звірств росіян в Бучі: перед розстрілом людей зняли кілька камер 18+

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21.05.2022 00:30 Ответить
КАЦАПИ ВСІ ТАКІ
НЕ ТРЕБА КОГОСЬ ВИДІЛЯТИ ОКРЕМО - ЦЕ РОБОТА КОЛОМОЙЩІ І ІНШ.
НА ПОШУК КОМПРОМІСУ І МАЙБУТНІХ "МОСТІВ ДРУЖБИ" І ПРИМИРЕННЯ,
БО БІЗНЕС З ПАРАЩЕЮ КИШЕНІ ЇМ ГРІЄ.
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21.05.2022 03:37 Ответить
Kacapy jebane: w Polsce będziemy was zabijać bez żadnych skrupułów
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21.05.2022 04:01 Ответить
Sezon polowań na kacapa otwarty.
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21.05.2022 04:03 Ответить
Мразота! Кнурятина. В 30 років - така сволота...
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21.05.2022 04:45 Ответить
Типовий писок свино-рейха. Хоч на рублю карбуй.
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21.05.2022 05:29 Ответить
Ну, "встановили"..і що далі? Оголосіть йому ще "підозру" і на цьому робота генеральної ********** закінчилась?
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21.05.2022 05:35 Ответить
надо семье каждого кацапского свинопаса посылать отрезанное ухо *********... чтобы свиноматка приходила за ухом и свинопаса вместе с его свиноматкой ликвидировали...
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21.05.2022 07:21 Ответить
Подібних виродків треба показово вішати
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21.05.2022 07:23 Ответить
Свинорила кацапська істота,типова пика "руського міра"...Кнуряка смердюча...
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21.05.2022 08:57 Ответить
Якщо в Бучі (наприклад) вбили чотириста українців, то потрібно українському загону зайти до будь-якого кацапського села і вирізати (застрелити, повісить) десь 1200 кацапів (1 українця до трьох кацапів) так як у них приблизно втричі бiльше населення.
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21.05.2022 09:33 Ответить
похабна і огидна харя! шоб ти здох в муках, скотина!
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21.05.2022 09:38 Ответить
 
 