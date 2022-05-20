Установлен командир роты 64-й бригады ВС РФ, который приказывал убивать гражданских на Киевщине, - Венедиктова. ФОТО

Идентифицирован командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который приказывал убивать гражданских на Киевщине.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС РФ в составе 35-й общевойсковой армии. Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры Киевской области совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством.

Он был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района Киевской области. Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо в его дворе. На этом они не остановились – вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где ими был ранен житель. Он сгорел вместе с родным домом.

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Сейчас прокуратура устанавливает других соучастников этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.