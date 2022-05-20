Кулеба о визите Папы Римского Франциска в Украину: "Это тот момент, когда пастырь должен быть со своей паствой"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что сейчас именно тот момент, когда Папа Римский Франциск должен совершить визит в Украину, которого ожидают миллионы украинцев.

Об этом Кулеба заявил на совместной с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Ричардом Галлагером пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я передал архиепископу надежду миллионов украинцев на то, что понтифик совершит апостольский визит в Украину. Он станет символом поддержки и духовной опеки в самые сложные времена не только для католиков и греко-католиков Украины, но и всего украинского народа. Это именно тот момент, когда пастырь должен находиться со своей паствой", - сказал Кулеба.

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Он проинформировал, что во время разговора с архиепископом Галлагером было уделено внимание гуманитарным и вопросам безопасности, а также возможности привлечения Святого Престола к их решению.

Глава украинской дипломатии отметил, что Украина и дальше будет работать со Святым Престолом с целью его привлечения к реабилитации украинцев, пострадавших от войны, а также к восстановлению и реставрации музеев и культурного наследия, поврежденных в результате российской агрессии.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск 11 мая в Риме провел встречу с женами украинских защитников полка "Азов", обороняющих Мариуполь.