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Новости Война
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Кулеба о визите Папы Римского Франциска в Украину: "Это тот момент, когда пастырь должен быть со своей паствой"

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что сейчас именно тот момент, когда Папа Римский Франциск должен совершить визит в Украину, которого ожидают миллионы украинцев.

Об этом Кулеба заявил на совместной с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Ричардом Галлагером пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я передал архиепископу надежду миллионов украинцев на то, что понтифик совершит апостольский визит в Украину. Он станет символом поддержки и духовной опеки в самые сложные времена не только для католиков и греко-католиков Украины, но и всего украинского народа. Это именно тот момент, когда пастырь должен находиться со своей паствой", - сказал Кулеба.

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Он проинформировал, что во время разговора с архиепископом Галлагером было уделено внимание гуманитарным и вопросам безопасности, а также возможности привлечения Святого Престола к их решению.

Глава украинской дипломатии отметил, что Украина и дальше будет работать со Святым Престолом с целью его привлечения к реабилитации украинцев, пострадавших от войны, а также к восстановлению и реставрации музеев и культурного наследия, поврежденных в результате российской агрессии.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск 11 мая в Риме провел встречу с женами украинских защитников полка "Азов", обороняющих Мариуполь.

Ватикан (184) Папа Римский (429) Франциск (162) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
У цього папи збочені уявлення про Біблію - для нього Каїн та Авель ******* брати а Бог просто чувак якому наплювати на справедливість... Нах тут потрібен це віровідступник?
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20.05.2022 19:35
+9
бессмысленный папа, нах он нужен тут
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20.05.2022 19:36
+9
Ватикан как политическая структура полностью себя дескридитировала своими мягко говоря странными действиями... Я не говорю про католическую веру, она имеет право быть пока есть верующие, но само государство Ватикан ждут серьезные преобразования или даже упразднение, как и ООН.
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20.05.2022 20:12
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Так у Вас інший пастир, чи не так? Чомусь не спішите розібратись з товаришами лійтінанта.
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20.05.2022 19:32 Ответить
У цього папи збочені уявлення про Біблію - для нього Каїн та Авель ******* брати а Бог просто чувак якому наплювати на справедливість... Нах тут потрібен це віровідступник?
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20.05.2022 19:35 Ответить
бессмысленный папа, нах он нужен тут
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20.05.2022 19:36 Ответить
і до чого ти оце перднуло? вони, як і всі українці, воюють, допомагають.
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20.05.2022 20:18 Ответить
бо воно дурне!
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20.05.2022 20:33 Ответить
Нах нужен этот любитель лолей? Папы вседа стилились под тем кто сельнее.
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20.05.2022 19:43 Ответить
Чомусь українські "зелені пастирі" , а зокрема пастир Кулєба ніяк не хоче, щоби українці разом випасалися на полях НАТО, або мали американських захисників ???
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20.05.2022 19:46 Ответить
навіщо цей прєдводітєль педофілів тут потрібен?
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20.05.2022 19:50 Ответить
до речі..по статистиці найбільше педофілії це в релігійних колах та серед вчителів
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20.05.2022 20:40 Ответить
Та нах он тут нужен?

Лучше попроси любого члена Совбеза ООН поставить вопрос не о голоде и проблемах с зерном, а ясно и чётко о насильственной деблокаде порта в Одессе и морского пути через Черное море к проливам. По причине экзистенциальной угрозе существованию человечества из-за голода в странах Африки и Азии. Именно в формулировке, что если решение будет принято, то дальше Резолюция ООН потребует от членов Совбеза военных действий против России. Пускай голосуют как хотят, посмотрим на голос Китая. Если только Россия будет против, да и ее может вообще никто не спрашивать будет, там достаточно статей на самом деле и юридически все не так плохо сделано, то дальше будет голосование на генеральной Ассамблее ООН, где даже не факт, что Эритрея будет за них, пускай ей и не нужно наше зерно.

А Майа молдавская в это время тоже пускай попросить Великобританию или США поднять схожий вопрос, который будет подразумевать небольшую войну против кацапов. Небольшую, где они мгновенно проиграет. Посмотрим за голосом Китая по этому вопросу.

Это же никто кроме вас двоих сделать не может. Это вы должны инициировать эти вопросы. Американцы может быть и не хотят ввязываться, но этим действием это заставить их либо ввязаться, либо зассать на глазах у Китая, а они не хотят этого. Действуй активно и экскалируй все страны. Чётко дай понять каждой стране, что нейтралитет никто не сможет сохранить, рано или поздно всех заставят принять сторону, где всего 2 варианта развития событий, и в одном из них путин лежит на столе с штыком в жопе как один из его друзей, а в другом погибают десятки миллионов человек, если не больше.
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20.05.2022 20:00 Ответить
ви не бачили як Мая зустрічалась з Макроном? таке враження, шо вони займались сексом https://www.youtube.com/watch?v=vFTw7d5WzU4 ...то піпец
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20.05.2022 20:29 Ответить
Після його кацапосеструвань, "расизму", "гуркіту нато у двері расєї"? Нащо? Аби кацапську пропаганду помножену на склади-зброю-підстав-другу-щоку в італійському перекладі послухати?
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20.05.2022 20:03 Ответить
Пастир на даний момент у нас один і прізвище його Турчинов, причому кровавий!
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20.05.2022 20:04 Ответить
vot etovo tochno nado bylo poslatj etot bude vtiratj prokacapskuju "programmu" pra peremirje i primirenie....
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20.05.2022 20:06 Ответить
У нас є пастир...Кривавий пастир
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20.05.2022 20:10 Ответить
то той папа ,що до )(уйла звонив і три рази був посланий? символічно..три рази
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20.05.2022 20:11 Ответить
після звірст рашистів він поставив українку разом з рашисткою..за примирення..Нах..такого папу
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20.05.2022 20:14 Ответить
Ватикан как политическая структура полностью себя дескридитировала своими мягко говоря странными действиями... Я не говорю про католическую веру, она имеет право быть пока есть верующие, но само государство Ватикан ждут серьезные преобразования или даже упразднение, как и ООН.
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20.05.2022 20:12 Ответить
там в Ватикані стільки тайн,це одна з найвливовіших розвідок світу.Чому? а тому що всюди має доступ і ви уявіть собі що ,кожен сповідається на сповіді,ви уявіть які ресурси можна зібрати з усієї тої інформації,звичайно провіривши і перевіривши ,там навіть на сусідського кота можна назбирати компромат
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20.05.2022 20:35 Ответить
Ага, точно.
Пригадую, як мене примусили одного разу піти до сповіді - перед шлюбом. Такий вхідний квиток у них там був. Приходжу я до того священника (а справа була у церкві Юра у Львові) і починаю бубніти завчений текст: "Благословіть мене, отче, бо я согрішив..." І далі не знаю, що говорити. Скільки не думав, не знаходжу в собі ніяких гріхів.
Тоді він мене питає, може ти прелюбодіяв? Та ні, кажу, я ж наразі не жонатий.
А з заміжньою жінкою? Ні, не було.
Крав? Ні, нічого не крав.
Ображав когось? Та ні, хіба що у відповідь...
О-о, а кажеш, що не грішив.
Стоп, а я що, маю підставляти другу щоку, якщо продавщиця мені в магазині хамить? (справа була у 1994 році - вони тоді ще хамили практично всі)
А що ж ти робив? Ну, наприклад, стоїть черга за сметаною (тоді ще таке було), всі чемно чекають. Привозять таку металічну банку велику. І замість того, щоб відразу поставити її на прилавок, закатують в підсобку. А за 5 хвилин з підсобки викочують вже дві такі банки. І тоді починається торгівля.
І що? Та нічого. Черга оживилася, коли сметану привезли, а я візьми та й ляпни - зачекайте, сметану ще не розвели. То продавщиця на мене так кричала, що я думав, їй очі тріснуть. І люди мене з черги вигнали...
Священник так подумав і каже, так то в тебе значить такий гріх - гострий язик. Прокажеш 5 разів Отче наш і Богородице Діво.

Це я все кажу до того, які підараси, ці служителі культа, разом зі своїми культами...
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20.05.2022 23:45 Ответить
Лютер був правий - папа римський антихрист.
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20.05.2022 20:15 Ответить
Адвокат Путина
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20.05.2022 22:23 Ответить
Адвокат Путина
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20.05.2022 22:25 Ответить
Фу.
Вистрибують перед цим прибитим і гидотним расистом.
Проковтнули "примирення" на хресній ході і харкання мерзоти про гарний прийом українців в Європі.

Якого воно має пертися в Україну.
Хай сидить і бабки х**ла стереже.

Мої знайомі греко-католики + читала пости і коменти на фб від українських греко-католиків: всі плюються. І багато хто не слухав цього року його мекання на Великдень. Бо людям гидко. І авторитету воно більше не має.
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20.05.2022 20:15 Ответить
до гундяя нехай валить-два брата
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20.05.2022 20:22 Ответить
гундяй кгбіст, так само ,як папи працюють на розвідку ,тільки з іншого боку.Уявіть бути в центрі Европи,мати доступ до архівів,мати доступ до влади--це ж ельдорадо для секретної інформації
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20.05.2022 20:39 Ответить
Ні… нах… з такими пастирями або будизм, або атеїзм…
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20.05.2022 20:26 Ответить
Банк Ватикану напряму працює з ******. Не здивуюсь коли світ дізнається що саме там знаходяться "закрома *****". Інакше пояснити відступницьку і абсолютно безпринципну позицію Папи стосовно "примирення з агресором в християнській любові" просто неможливо. Це найбільш безграмотний і безпринципний Папа за останні десять каденцій. Одним словом єзуїт - "збагачення Церкви свідчить про її Славу і тому на шляху звеличення Церкви все дозволено бо робиться це во Славу Бога".
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20.05.2022 20:31 Ответить
за моїх часів.Кароль Войтила ,він же папа римський Іван Павло II ,мав велику повагу у світі..він також бачив наслідки війни і сприяв розвалу савєцкого саюза
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20.05.2022 20:48 Ответить
Нажаль світ нічого і ніколи не дізнається 😌. Це така правда. В Італії ніхто не наважуться заставити їх платити податок за нерухомість, а Ви хочете щоби вони щось оприлюднили. Такого не буде ніколи в житті. А щоб відкрити рахунок у них, це треба бути Рекомандованим і не від будь-кого ..... Так що ніхто ніколи нічого не взнає.
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20.05.2022 21:31 Ответить
Надіюсть що папа поїде в Маріуполь, бо в Києві нема чого йому робити. А от Маріуполь це саме для нього - буде рятувати всіх вфд кацапів. Можливо нарешті Діва Марія зглянеться над нами - УКРАЇНЦЯМИ.
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20.05.2022 21:33 Ответить
Не знав що Кулеба католік.
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20.05.2022 21:55 Ответить
Папа Римский Франциск заявил, что «лай НАТО на двери россии» мог привести к ее вторжению в Украину. А еще глава католической церкви не знает, должны ли другие страны поставлять Украине больше оружия.

Об этом он https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-03/card/pope-says-nato-may-have-provoked-russian-invasion-of-ukraine-E7VAcqXGK8xNoHxJPQFs сказал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera, передает The Wall Street Journal.

Путин+Римский Франциск (никакой он мне ни папа)=Война в Украине.
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20.05.2022 22:10 Ответить
Краще б кулеба виконував свої обов'язки, три роки ********. А зараз всіх вчить і всі йому винні. Зграя зелених хамів.
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20.05.2022 22:10 Ответить
Прям мільйони?! Віруючого бидла усього пара-трійка мільйонів, і скільки серед них греко-католіків, відсотків 15%
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20.05.2022 23:10 Ответить
Яка ми його паства ? Навіть Різдво й Пасху ми відмовляємось святкувати разом з усім православним та католицьким християнським світом . Ми святкуємо з виродками гуні московського , а не з Варфоломієм чи Папою . Ми зневажаємо свій рідний календар , за яким народились і живемо . А для наших "блаженнійших" , богом є лише гроші . Народ неначе неписьменний , діяльністю ТБ і бездіяльністю церкви втратив здатність думати і розуміти . На щастя не весь . Але більшість . Сумно це все .
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20.05.2022 23:28 Ответить
Був би Іван Павло ІІ - то було би діло!
А це якийсь шольц ватиканський.
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20.05.2022 23:32 Ответить
який в сраку "пастир" відколи Україна стала католицькою ? давай хай ще тут про примирення з рашкою побухтить?
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21.05.2022 01:47 Ответить
 
 