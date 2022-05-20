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Новости Помощь Украине
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С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от международных партнеров $5,6 млрд, - НБУ

гроші,долар

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила 5,6 млрд долларов от международных партнеров.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова во время весеннего делового форума во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что из-за остановки бизнеса произошло значительное падение доходов госбюджета. По словам Рожковой, дефицит бюджета за март-апрель составляет 171 млрд грн. Один из путей финансирования дефицита – средства международных партнеров.

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"В общем, за период с начала войны мы получили 5,6 млрд долларов, и все эти средства пошли в бюджет", - сообщила Рожкова.

Кроме того, НБУ уже выкупил военные облигации на 120 млрд грн. В то же время, подчеркнула Рожкова, НБУ не может являться постоянным источником финансирования дефицита государственного бюджета.

Автор: 

НБУ (4833) финансирование (1794) Рожкова Екатерина (89)


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20.05.2022 19:42 Ответить
Опять дэрэбан пощол
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20.05.2022 19:58 Ответить
діда Джо підписує 40 лярдів, для порівняння так...
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20.05.2022 20:37 Ответить
 
 