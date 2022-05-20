Кабмин согласовал увольнение Павлюка с должности главы Киевской ОГА и назначение на его место Алексея Кулебы
Кабинет Министров согласовал увольнение Александра Павлюка с должности главы Киевской областной государственной администрации.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Вместе с тем Кабмин согласовал назначение главой Киевской ОГА Алексея Кулебы.
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