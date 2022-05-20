Маловероятно, что Путин применит ядерное орудие. Это не даст ему никаких преимуществ, – генерал США в отставке Ходжес

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что использование Путиным ядерного оружия маловероятно.

Об этом Годжес заявил в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы будем серьезно относиться к угрозам Путина, но я не верю, что он может на самом деле использовать ядерное оружие, потому что это не даст ему никаких преимуществ. Будь это настоящим преимуществом, он бы использовал это. Но его единственное преимущество с ядерным оружием есть тогда, когда он его не использует. Если это оказывает давление на сплоченность и готовность стран оказывать помощь Украине, то угроза использования ядерного оружия дает ему определенные рычаги влияния. Для Запада будет невозможно оставаться в стороне, если Путин использует ядерное оружие, оставив себя без рычагов влияния. В таком случае ответ Запада будет, пожалуй, будет неядерным, но разрушительным, разрушащим или серьезно повредящим черноморский флот России, и российские войска внутри Украины. В России не будет никаких преимуществ так поступать.

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Также думаю, что вокруг Путина есть люди, которые думают, что жизнь после Путина существует. Поэтому, я думаю, использование ядерного оружия маловероятно. Но он не сдастся просто так, он не скажет: "Я был неправ, потому я уйду". Россию нужно победить на поле боя, нужно разбить российские силы на поле боя. Именно поэтому нельзя тормозить в предоставлении Украине помощи и ресурсов, которые ей нужны", – отметил Ходжес.