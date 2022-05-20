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Новости Война
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Маловероятно, что Путин применит ядерное орудие. Это не даст ему никаких преимуществ, – генерал США в отставке Ходжес

бен,ходжес

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что использование Путиным ядерного оружия маловероятно.

Об этом Годжес заявил в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы будем серьезно относиться к угрозам Путина, но я не верю, что он может на самом деле использовать ядерное оружие, потому что это не даст ему никаких преимуществ. Будь это настоящим преимуществом, он бы использовал это. Но его единственное преимущество с ядерным оружием есть тогда, когда он его не использует. Если это оказывает давление на сплоченность и готовность стран оказывать помощь Украине, то угроза использования ядерного оружия дает ему определенные рычаги влияния. Для Запада будет невозможно оставаться в стороне, если Путин использует ядерное оружие, оставив себя без рычагов влияния. В таком случае ответ Запада будет, пожалуй, будет неядерным, но разрушительным, разрушащим или серьезно повредящим черноморский флот России, и российские войска внутри Украины. В России не будет никаких преимуществ так поступать.

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Также думаю, что вокруг Путина есть люди, которые думают, что жизнь после Путина существует. Поэтому, я думаю, использование ядерного оружия маловероятно. Но он не сдастся просто так, он не скажет: "Я был неправ, потому я уйду". Россию нужно победить на поле боя, нужно разбить российские силы на поле боя. Именно поэтому нельзя тормозить в предоставлении Украине помощи и ресурсов, которые ей нужны", – отметил Ходжес.

путин владимир (31211) ядерное оружие (1326) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028&__cft__[0]=AZWBrb-IRgm7-Yl6xvS-59Be430DJJpthhjNMes_R0yTav7DPR-5cRhJnjZloFBwO8NMXIDR9RqJhdPeQDn90o27CnkIVqV8REM6xQAEVCLFkfodXkJyi-AtLDnvwRdhNs0&__tn__=-]C%2CP-R Яків Євгенович is with https://www.facebook.com/yakiv60?__cft__[0]=AZWBrb-IRgm7-Yl6xvS-59Be430DJJpthhjNMes_R0yTav7DPR-5cRhJnjZloFBwO8NMXIDR9RqJhdPeQDn90o27CnkIVqV8REM6xQAEVCLFkfodXkJyi-AtLDnvwRdhNs0&__tn__=-]C%2CP-R Yakiv Evgenovich .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 18 hrs ·

А яке озброєння чи фінансову допомогу передав Україні наш партнер Оман?





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20.05.2022 20:06
+7
Переваг не дасть... мля... а які переваги йому дала війна в Україні взагалі? Санкціі (які тільки на пользу), арешт рахунків (і нє жалко), виліт з більшості світових організацій (русофоби!), обвал економіки (ви всьо врьоті). А, деякі кацапські військові унітазами розжилися. Це мабудь вартувало того...
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20.05.2022 20:08
+7
Я навіть не сумніваюсь що бачачи свою поразку він захоче знищити Україну ядеркою, це буде велика радість для русні, навіть якщо їм жерти землю прийдеться
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20.05.2022 20:13
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Правила форума Совет форумчан
А лично от бандеровцев он затем получит подрыв ядерной электростанции на **********.
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20.05.2022 20:05 Ответить
а які переваги отримав путін, напавши на Україну?
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20.05.2022 20:06 Ответить
Выполнил скрепное желание своего стада.
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20.05.2022 20:40 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028&__cft__[0]=AZWBrb-IRgm7-Yl6xvS-59Be430DJJpthhjNMes_R0yTav7DPR-5cRhJnjZloFBwO8NMXIDR9RqJhdPeQDn90o27CnkIVqV8REM6xQAEVCLFkfodXkJyi-AtLDnvwRdhNs0&__tn__=-]C%2CP-R Яків Євгенович is with https://www.facebook.com/yakiv60?__cft__[0]=AZWBrb-IRgm7-Yl6xvS-59Be430DJJpthhjNMes_R0yTav7DPR-5cRhJnjZloFBwO8NMXIDR9RqJhdPeQDn90o27CnkIVqV8REM6xQAEVCLFkfodXkJyi-AtLDnvwRdhNs0&__tn__=-]C%2CP-R Yakiv Evgenovich .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 18 hrs ·

А яке озброєння чи фінансову допомогу передав Україні наш партнер Оман?





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20.05.2022 20:06 Ответить
Хто записал сдуру Оман куда то в партнеры? Арабы сами себе на уме.
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20.05.2022 21:32 Ответить
Ботоксное очень подлая тварь, садист, оно и без выгоды было бы не прочь принести больше страданий людям, себе в удовольствие
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20.05.2022 20:08 Ответить
Переваг не дасть... мля... а які переваги йому дала війна в Україні взагалі? Санкціі (які тільки на пользу), арешт рахунків (і нє жалко), виліт з більшості світових організацій (русофоби!), обвал економіки (ви всьо врьоті). А, деякі кацапські військові унітазами розжилися. Це мабудь вартувало того...
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20.05.2022 20:08 Ответить
da ne - fjurer zhe dumal sho bude **********.....a tut vot ono kak....
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20.05.2022 20:13 Ответить
Ходжес, певно, має на увазі, що застосування ЯЗ не дасть переваг у війні. А реакція світу, якої ***** не очікував, дає підстави вважати, що відповідь буде.
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20.05.2022 22:02 Ответить
петербурзький гопник був попереджений ще в березні, що відповідь піде прямо в його бункер.
З тих пір і ходить сумний.
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20.05.2022 23:15 Ответить
Я навіть не сумніваюсь що бачачи свою поразку він захоче знищити Україну ядеркою, це буде велика радість для русні, навіть якщо їм жерти землю прийдеться
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20.05.2022 20:13 Ответить
И представь какой то Азов, после применения ЯО по Украине, группами Возмездия, захватят и рванут на ********** ядерную электростанцию. Радость фашистов рабсеян быстро улетучится. А тут ещё и проклятый Запад может превентивно ударить по ***********, чтобы не было ядерной войны. Так что ответку ********* получит соответствующую, без сомнения.
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21.05.2022 07:51 Ответить
у кремляди очень руки чешутся взорвать ядерную бимбу, пиндосы на хиросиму и нагасаки кидали, а они нет, они считают это несправедливым.

Применят или возле Киева как в плане мех. апельсин 2008 или на домбасе, а может и при Одессе.

Летом нет, не будет, осенью взорвут ядерную бомбу.
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20.05.2022 20:14 Ответить
Цілком згодний!
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20.05.2022 20:17 Ответить
Ну так включай математику. Сколько надо вооружения для того, чтобы разбить под 10000 единиц бронетехники (пускай там опасных танков и САУ с умными экипажем максимум 1500 штук и это в максимальных оценках, но по ним и надо планировать). С 200 пушками этого не сделаешь.

Даже если он боится эскалации конфликта, то пускай включит логику. Если не будет поставок дальнобойных ракет, намного большего количества САУ и танков и конечно авиации с радарами и ПВО, то кацапов выбить с уже захваченной территории будет очень сложно. Но иной вариант, а именно война без поставок настоящей полезной техники, как раз и будет подразумевать тот факт, что отбить Херсон и уж Мелитополь - намного сложнее, чем взять Белгород. А после взятия Белгорода можно скотчем обмотать живой щит из кацапов на все танки и поехать дальше на прорыв. Это и есть эскалация и какая еще эскалация. И она будет использована, если не будет иной возможности выгнать орков со своей земли. Не хочешь третьей мировой - давай такое преимущество по вооружениям, что кацапы даже рот открыть не смогут, просто в ужасе побегут домой.
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20.05.2022 20:18 Ответить
А він використає її, згадаєте мої слова, якщо зможете. Він баче ціль, всьо, будуть використані усі засоби для цього, бо переможців у війні не судять. Бережіть себе.
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20.05.2022 20:19 Ответить
Йадірний пєпєл, паказать натє, вялічіє, магьом павтаріть! Американський генерал геть не розуміє ЩО у кацапів вважається за перевагу
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20.05.2022 20:19 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZW7aivl4HnbCz8qrAszo1mBJmhgiC9C90bymy_1QpyNF3b5zjdzema3xjUgNp7hJa0esuQrFE5W-HeFOnDqQa1aXtXyjtXxoh_juQJcxHuFO59FBW6-JawrGSSh58byTos&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін оприлюднила дуже корисну для нас інформацію: Україна може отримати повноправне членство в НАТО без проходження процедури отримання й виконання ПДЧ. Це, звісно, всіма в Україні було сприйнято з ентузіазмом без вдавання в деталі. Бо й дійсно, новина дуже хороша. Трохи потішило, як наші легкоманіпульовані зе-позитивні громадяни почали на це реагувати, як на велике досягнення їхнього улюбленця. Та нехай себе тішать. От лише я не злопам'ятний, але злий і пам'ять у мене добра, тому не забув, як ці самі особи місяць-два назад, коли Зеленський щодня лив бруд на НАТО та доказував, що нам потрібні якісь інші гаранти безпеки, а серед них першим виявилася дика московщина, поширювали скепсис щодо НАТО та всякі карикатурочки на Альянс. Але Байден і Джонсон декому дуже вміло мізки вправили й уже вся українська влада тепер стала категорично пронатівською. І на цім спасибі. Але не творіть собі героїв там де цим і не пахне.

А тепер трошки розберемо всю цю історію в деталях. Бо, на відміну від зе-фанатів, ми ж з вами люди мислячі, хочемо все розуміти й осмислювати власною головою, а не брудними ротами арєстовічєй та подоляків. Тому по пунктах:

1. Чи ця заява серйозна й відповідальна? Так. Американські дипломати, звісно, мають право на висловлення власних оцінок та припущень. Але посадові інструкції зобов'язують їх робити такі заяви у спосіб, щоб не змішувати позицію США та їхню персональну. Та й тимчасові повірені, на відміну від надзвичайних і повноважних послів, уникають зайвого оприлюднення власних суджень, така традиція. Тут висловлена позиція саме уряду, а повірена уповноважена оприлюднити її в неімперативній формі. Згадка, що "Україна може вступити..." замість імперативу "Україна вступить..." потрібна, щоб не причепився хтось із партнерів, бо НАТО - не внутрішньоамериканська, а міжнародна організація.

2. Чи можливий узагалі такий обхід усталеної процедури? Так. Усі міжнародні організації після рашистського вторгнення переживають усвідомлення (нарешті) колосальної кризи. Хтось, як Радбез ООН, ОБСЄ, чи будь-яка структура, де ерефія має право вето, почуваються в безвиході, ЄС і НАТО можуть і знаходять шляхи подолання. Для НАТО це найпростіше, бюрократичні процедури будуть і надалі переглядатися. А ПДЧ - лише один з механізмів та своєрідний внутрішній бар'єр, а не обов'язкова вимога. Головне - країна має відповідати стандартам і підвищувати рівень спільної безпеки (не лише воєнної), а форма може бути різною. Заявка Фінляндії й Швеції взагалі не потребує стадії ПДЧ - вони й так готові у всьому. І саме прецедент обох країн відкрив такий спрощений шанс для України. На комусь мали зламати цю традицію, яку вже почали називати догмою. Кращих кандидатів за Гельсинкі й Стокгольм і вигадати важко.

3. Чому для України може бути застосований нестандартний підхід? З трьох причин (двох для нас приємних і однієї дуже прикрої):

- Україна у військовому плані дуже важлива для НАТО. В Європі є лише дві країни з колосальною внутрішньою мотивацією збройних сил протистояти зовнішньому ворогу: Україна та Польща. Є й інші, але рівень їхніх армій символічний. Ми реально піднімаємо рівень безпеки НАТО в Європі в рази. Нас є сенс озброювати й фінансувати, бо це приносить ефект. Але через відсутність стійкої демократії важливо, щоб колись певна влада (чи нинішня, чи якісь майбутні популісти, не розвернули цей потенціал на користь московщини, Китаю або ж не впали у власні авантюри.

- Україна фактично пройшла значну частину ПДЧ ще після прикрого для нас Бухарестського саміту. Не надавши нам ПДЧ, для України трансформували щорічні плани адаптації в неформальне ПДЧ. Ми щороку затверджували таке своєрідне "ПДЧ" на рік і успішно його виконували. Навіть при Януковичі! Тоді акцент робився на організаційно-матеріальну складову, але також робився. Тільки прихід влади самозакоханих телепнів у 2019 році зупинив цей процес. Щорічні плани було зірвано під аплодисменти з москви, але напрацювання всіх років зруйновано не було. А вони виявилися більш значними, ніж у деяких країн навіть на момент вступу в НАТО. Тому неформально можна вважати, що Україна виконала основну частину ПДЧ, хоч це так і не називалося.

- А це вже прикра обставина. США й Британія, як і наші друзі-сусіди в Європі, дуже хочуть нашого приєднання до НАТО. Але вони, на відміну від багатьох власних громадян, не творять собі ілюзій стосовно дій нинішньої влади. А ймовірність переобрання Зеленського повторно (цур йому пек, щоб не наврочити!) там розцінюють, як доволі високу. І вони розуміють, що ця влада не спроможна й не захоче реально виконувати основні позиції ПДЧ. Там же основа не мілітарна, а реформи, правова система, демократія, антикорупція тощо. І в нас зараз у цьому плані загрозливий відкат у темні часи та до рашистських путінських стандартів. Застосувати формальну процедуру ПДЧ - це завідомо отримати негативний результат. Україна не стане членом Альянсу й ще невідомо, куди її покотить ця влада. Краще дати аванс, прийняти в спільну родину, а там уже методом батога й пряника підганяти до виконання обов'язків.

4. Коли все це може відбутися? А тут запасаємося терпінням. На наступний Мадридський саміт НАТО жодних сподівань. Узагалі. Там буде основною тема допомоги Україні й протидії москві. Щодо членства, то ми почуємо про відкриті двері й ще якісь приємні речі, але не більше. Бо інакше й не може бути. Їм зараз треба розв'язати казус вето Туреччини й погасити свій конфлікт. А ще досі остаточно не нівельований фактор впливу москви на Будапешт і частково на Париж (Берлін прогресує неймовірно стрімко). Але є й більш серйозна причина. Треба було з 2019-го стукати в двері й виконувати плани, а не провокаційні заяви озвучувати. Зараз іде гаряча й жорстока війна і НАТО не може в цих умовах піти на приєднання країни в стадії бойових дій. Це автоматичний вступ усього Блоку у війну, а вони на це не підуть. Досить і того, що роблять. Після перемоги процес може піти дуже стрімко, але не зараз. Мусимо визнати, що це нині просто неможливо. Але на той період треба бути готовими показати: прагнення до вступу (і не лише на словах); суспільну підтримку (думаю, що з цим усе буде якнайкраще); відкритість до демократії й реформ. А тут якраз усе дуже погано. Маркерні точки - ті ж самі прикриті владою патріотичні телеканали, реваншисти й кроти при владі, фактор Коломойського й інших привладних розкрадачів та натхненників корупції, ну й жахливе небажання Зеленського проводити адекватні, а не злодійські реформи. Якщо хоч для виду це буде якимось чином знівельовано, то наш вступ в НАТО може бути ще успішнішим, ніж у фінів та шведів.

5. Чи діють аналогічні механізми з нашим прагненням вступити до Євросоюзу? Ні. Ми маємо й тут дуже оптимістичні об'єктивні й дещо гірші суб'єктивні обставини. Але механізми й внутрішні рушії та гальма в цьому процесі кардинально відмінні. Й про це напишу іншим разом.

Звиняйте, багато тексту, але просто й коротко - це лише в арєстовічєй, а я ж брехати, пустословити та юродствувати не звик.







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20.05.2022 20:21 Ответить
О боже не ужели этого овощного лизуна до сих пор ещё кто то читает? Это использование изделие вместе с богословской ещё перед Майданом политически здохло.
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20.05.2022 20:49 Ответить
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20.05.2022 21:19 Ответить
после нападения ***** на УКРАИНУ я уже ничему не удивлюсь
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20.05.2022 21:08 Ответить
Тактическое ЯО абсолютно бесполезно в нынешней ситуации, но его применение вызовет катастрофические политические последствия.
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20.05.2022 21:36 Ответить
хто бубу вважае за зрадника - той не "на разі"!
захряцали порохоботи?
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21.05.2022 04:01 Ответить
 
 