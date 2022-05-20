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Ермак – западным партнерам: Украине до сих пор не хватает тяжелого вооружения. Нам нужны высокоточные ракеты и дроны, ждем MLRS

єрмак

Все предоставленное Украине вооружение имеет оборонное назначение, однако украинцам для защиты от захватчиков еще недостаточно тяжелого оружия.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, выступая в аналитическом центре Atlantic Council, сообщает Цензор.НЕТ.

"Политическая культура России не предполагает режима диалога. Ее основа, как мы все видим, – террор, шантаж и принуждение. И, можно сказать, язык силы. Поэтому сделать так, чтобы война в Украине не переросла в войну в регионе и даже мировую войну, можно лишь одним способом: помочь Украине победить. И как можно скорее", - отметил он.

"В первую очередь оружием. Я хотел бы сказать, пользуясь этой возможностью, что мы очень благодарны администрации президента Байдена, обеим партиям и народу Соединенных Штатов за оказанную нам военную помощь. За беспрецедентную историческую поддержку и вдохновляющий пример для других. Америка в очередной раз подтвердила, что является лидером свободного мира, объединив демократические страны для сопротивления российской агрессии против Украины.

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Мы искренне благодарны за ленд-лиз. Ваше оружие спасает сегодня, каждую минуту, каждую секунду, тысячи жизней. Не только наших солдат. Но также гражданских людей. Потому что для российских террористов, которые называют себя военными, мирные жители – это тоже абсолютно легитимные цели. Как и объекты инфраструктуры. А это значит, что любое оружие для Украины – оборонное оружие. И нашим союзникам и в Америке, и в Европе, и во всем мире это хорошо известно. Также должен вам сказать, что нам до сих пор не хватает тяжелого вооружения. Нам еще нужны высокоточные ракеты, нам нужны дроны, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и многое другое. И очень важно, мы до сих пор ждем MLRS. Я это слово выучил, как и многие украинцы, на всю жизнь. Мы их еще ждем", - подчеркнул Ермак.

"Так не должно быть. На первом, критическом этапе войны мы слишком много времени потратили на переговоры и согласование поставок, на поиски этого вооружения. Тем временем люди голыми руками в наших городах останавливали танки. Теперь, когда мы получили шанс на полное освобождение Украины от агрессора, тем более нельзя затягивать. У нас с Россией слишком разные потенциалы. Поэтому освободительная война Украины, война за свободу не должна превратиться в войну до последнего украинца. Ведь на этом она не закончится. В случае успеха кремлевский кружок исторической реконструкции продолжит строить свою империю", - резюмировал глава ОП.

Автор: 

оружие (10198) Ермак Андрей (1256) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+47
Яку посаду обіймає Єрмак?
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20.05.2022 20:19
+34
Саме так нас привчають до того, що для вазелінських Закон не писаний.
Саме це породжує хаос, який нищить державу.

Керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України НЕ Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем
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20.05.2022 20:37
+34
Какое отношение имеет глава службы по швабрам и скрепкам к обороне страны? Он имеет отношение к структурам, прописанным в законе "О обороне"?
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20.05.2022 20:42
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Яку посаду обіймає Єрмак?
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20.05.2022 20:19 Ответить
я також не в захваті від ермака але в даному проханні він щось проти інтересів України виступає?
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20.05.2022 20:23 Ответить
Саме так нас привчають до того, що для вазелінських Закон не писаний.
Саме це породжує хаос, який нищить державу.

Керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України НЕ Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем
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20.05.2022 20:37 Ответить
Правовий статус

Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]
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20.05.2022 22:19 Ответить
Яку б посаду в1н не займав, це не мае значення. Пора уже зрозум1ти, що Ермак у нас вир1шуе все. В1н головна людина в Укра1н1. Зеленський в1трина, говоряща голова. Зеленський проти нього жодного слова не скаже, бо бо1ться його. Т1льки сл1пий цього не баче. Нагла тварюка, знае, як його ненавидять, а все одно л1зе во вс1 пол1тичн1 шпаринки.
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20.05.2022 20:57 Ответить
навіть Зеленського обрали 73% від 25% з тих що прийшли на вибори, але нехай. та єрмака ніхто з нас не обирав, то з якого переляку ця тварюка вирішує все?
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20.05.2022 21:55 Ответить
"він щось проти інтересів України виступає?"

Будьте певні що він чудово знає про свою "репутацію" у очах суспільства тож тільки використовує нагоду попіаритись на вже практично прийнятому у США рішені, про яке українські ЗМІ чомусь замовчують.
Адже після отримання ЗСУ MLRS, можна буде постукати себе колінами у груди що "це саме моїми зусилями армія їх отримала".

"Another weapon high on Ukraine's shopping list are Multiple Rocket Launch Systems (MLRS) such as the M270 made by Lockheed Martin (LMT.N) which can strike a target 70 or more kilometers away, a three-fold increase over many of their current howitzer rounds."

Це зі статті у західних ЗМІ у якій йдеться яка зброя у списку найприорітетнішої для США у плані постачання в Україну найближчим часом.
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20.05.2022 21:22 Ответить
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак Джерело:
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20.05.2022 20:30 Ответить
Какое отношение имеет глава службы по швабрам и скрепкам к обороне страны? Он имеет отношение к структурам, прописанным в законе "О обороне"?
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20.05.2022 20:42 Ответить
Для прикладу обов'язки анаголічної посади у президента Байдена:

До обов'язків голови адміністрації належать як обов'язки менеджера, так і обов'язки радника, і вони можуть включати наступне:
Призначати найважливіший персонал в Білому домі і управляти ним.Структурувати систему персоналу Білого дому.Контролювати доступ осіб до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82 Овального кабінету .Контролювати потік інформації.Захищати інтереси Президента.Вести переговори від імені Президента із Конгресом, із посадовцями виконавчої влади, позаурядовими політичними групами, виконувати порядок денний Президента.Давати поради Президенту із різних питань, а також казати йому те, що йому не сподобається.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83#cite_note-Whipple-3 [3]
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20.05.2022 20:37 Ответить
Ми не Америка, ми- Україна.

Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]
здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента ;
координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента,
забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці
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20.05.2022 20:47 Ответить
І де тут щось, що стосується зовнішньої політики та оборони??
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20.05.2022 20:57 Ответить
То й я про це.
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20.05.2022 21:20 Ответить
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]
1здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, 2 представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента; 3 вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента ; 4 координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, 5 забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу; забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу; 6 організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента; 7 визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу; 8 реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці; 9здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
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20.05.2022 22:43 Ответить
Зеленський Єрмаку не буде говорити те, що Єрмаку не сподобається.
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20.05.2022 22:50 Ответить
дЕрьмак это секретарша, исполняющая обязанности преЗЕдента, которая рулит страной в турборежиме пока Боневтік видосики запиливает
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20.05.2022 20:44 Ответить
Секретут
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20.05.2022 23:29 Ответить
главный степлер.
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20.05.2022 21:12 Ответить
Смотрящий за Зеленским.
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20.05.2022 21:37 Ответить
а ти під асфальтом глянь-там точно все є
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20.05.2022 20:20 Ответить
А как же шашлыки?
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20.05.2022 20:20 Ответить
нада шампура
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20.05.2022 20:48 Ответить
Єлдак і МРЛС під асфальт закатає, а швидше всього по частинам відправить русні, щоб вона смогла собі аналоги зробити, через свого батю фсбшника
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20.05.2022 20:22 Ответить
аналоги у русни есть,есть они и у нас (тот же смерч и наша вильха) -но нет к ним ракет-их либо сожгли на складах при папередниках Зе-наполеона,либо не наделали в нужном количестве по прямому приказу Зе-наполеона )
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20.05.2022 20:51 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZW7aivl4HnbCz8qrAszo1mBJmhgiC9C90bymy_1QpyNF3b5zjdzema3xjUgNp7hJa0esuQrFE5W-HeFOnDqQa1aXtXyjtXxoh_juQJcxHuFO59FBW6-JawrGSSh58byTos&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін оприлюднила дуже корисну для нас інформацію: Україна може отримати повноправне членство в НАТО без проходження процедури отримання й виконання ПДЧ. Це, звісно, всіма в Україні було сприйнято з ентузіазмом без вдавання в деталі. Бо й дійсно, новина дуже хороша. Трохи потішило, як наші легкоманіпульовані зе-позитивні громадяни почали на це реагувати, як на велике досягнення їхнього улюбленця. Та нехай себе тішать. От лише я не злопам'ятний, але злий і пам'ять у мене добра, тому не забув, як ці самі особи місяць-два назад, коли Зеленський щодня лив бруд на НАТО та доказував, що нам потрібні якісь інші гаранти безпеки, а серед них першим виявилася дика московщина, поширювали скепсис щодо НАТО та всякі карикатурочки на Альянс. Але Байден і Джонсон декому дуже вміло мізки вправили й уже вся українська влада тепер стала категорично пронатівською. І на цім спасибі. Але не творіть собі героїв там де цим і не пахне.

А тепер трошки розберемо всю цю історію в деталях. Бо, на відміну від зе-фанатів, ми ж з вами люди мислячі, хочемо все розуміти й осмислювати власною головою, а не брудними ротами арєстовічєй та подоляків. Тому по пунктах:

1. Чи ця заява серйозна й відповідальна? Так. Американські дипломати, звісно, мають право на висловлення власних оцінок та припущень. Але посадові інструкції зобов'язують їх робити такі заяви у спосіб, щоб не змішувати позицію США та їхню персональну. Та й тимчасові повірені, на відміну від надзвичайних і повноважних послів, уникають зайвого оприлюднення власних суджень, така традиція. Тут висловлена позиція саме уряду, а повірена уповноважена оприлюднити її в неімперативній формі. Згадка, що "Україна може вступити..." замість імперативу "Україна вступить..." потрібна, щоб не причепився хтось із партнерів, бо НАТО - не внутрішньоамериканська, а міжнародна організація.

2. Чи можливий узагалі такий обхід усталеної процедури? Так. Усі міжнародні організації після рашистського вторгнення переживають усвідомлення (нарешті) колосальної кризи. Хтось, як Радбез ООН, ОБСЄ, чи будь-яка структура, де ерефія має право вето, почуваються в безвиході, ЄС і НАТО можуть і знаходять шляхи подолання. Для НАТО це найпростіше, бюрократичні процедури будуть і надалі переглядатися. А ПДЧ - лише один з механізмів та своєрідний внутрішній бар'єр, а не обов'язкова вимога. Головне - країна має відповідати стандартам і підвищувати рівень спільної безпеки (не лише воєнної), а форма може бути різною. Заявка Фінляндії й Швеції взагалі не потребує стадії ПДЧ - вони й так готові у всьому. І саме прецедент обох країн відкрив такий спрощений шанс для України. На комусь мали зламати цю традицію, яку вже почали називати догмою. Кращих кандидатів за Гельсинкі й Стокгольм і вигадати важко.

3. Чому для України може бути застосований нестандартний підхід? З трьох причин (двох для нас приємних і однієї дуже прикрої):

- Україна у військовому плані дуже важлива для НАТО. В Європі є лише дві країни з колосальною внутрішньою мотивацією збройних сил протистояти зовнішньому ворогу: Україна та Польща. Є й інші, але рівень їхніх армій символічний. Ми реально піднімаємо рівень безпеки НАТО в Європі в рази. Нас є сенс озброювати й фінансувати, бо це приносить ефект. Але через відсутність стійкої демократії важливо, щоб колись певна влада (чи нинішня, чи якісь майбутні популісти, не розвернули цей потенціал на користь московщини, Китаю або ж не впали у власні авантюри.

- Україна фактично пройшла значну частину ПДЧ ще після прикрого для нас Бухарестського саміту. Не надавши нам ПДЧ, для України трансформували щорічні плани адаптації в неформальне ПДЧ. Ми щороку затверджували таке своєрідне "ПДЧ" на рік і успішно його виконували. Навіть при Януковичі! Тоді акцент робився на організаційно-матеріальну складову, але також робився. Тільки прихід влади самозакоханих телепнів у 2019 році зупинив цей процес. Щорічні плани було зірвано під аплодисменти з москви, але напрацювання всіх років зруйновано не було. А вони виявилися більш значними, ніж у деяких країн навіть на момент вступу в НАТО. Тому неформально можна вважати, що Україна виконала основну частину ПДЧ, хоч це так і не називалося.

- А це вже прикра обставина. США й Британія, як і наші друзі-сусіди в Європі, дуже хочуть нашого приєднання до НАТО. Але вони, на відміну від багатьох власних громадян, не творять собі ілюзій стосовно дій нинішньої влади. А ймовірність переобрання Зеленського повторно (цур йому пек, щоб не наврочити!) там розцінюють, як доволі високу. І вони розуміють, що ця влада не спроможна й не захоче реально виконувати основні позиції ПДЧ. Там же основа не мілітарна, а реформи, правова система, демократія, антикорупція тощо. І в нас зараз у цьому плані загрозливий відкат у темні часи та до рашистських путінських стандартів. Застосувати формальну процедуру ПДЧ - це завідомо отримати негативний результат. Україна не стане членом Альянсу й ще невідомо, куди її покотить ця влада. Краще дати аванс, прийняти в спільну родину, а там уже методом батога й пряника підганяти до виконання обов'язків.

4. Коли все це може відбутися? А тут запасаємося терпінням. На наступний Мадридський саміт НАТО жодних сподівань. Узагалі. Там буде основною тема допомоги Україні й протидії москві. Щодо членства, то ми почуємо про відкриті двері й ще якісь приємні речі, але не більше. Бо інакше й не може бути. Їм зараз треба розв'язати казус вето Туреччини й погасити свій конфлікт. А ще досі остаточно не нівельований фактор впливу москви на Будапешт і частково на Париж (Берлін прогресує неймовірно стрімко). Але є й більш серйозна причина. Треба було з 2019-го стукати в двері й виконувати плани, а не провокаційні заяви озвучувати. Зараз іде гаряча й жорстока війна і НАТО не може в цих умовах піти на приєднання країни в стадії бойових дій. Це автоматичний вступ усього Блоку у війну, а вони на це не підуть. Досить і того, що роблять. Після перемоги процес може піти дуже стрімко, але не зараз. Мусимо визнати, що це нині просто неможливо. Але на той період треба бути готовими показати: прагнення до вступу (і не лише на словах); суспільну підтримку (думаю, що з цим усе буде якнайкраще); відкритість до демократії й реформ. А тут якраз усе дуже погано. Маркерні точки - ті ж самі прикриті владою патріотичні телеканали, реваншисти й кроти при владі, фактор Коломойського й інших привладних розкрадачів та натхненників корупції, ну й жахливе небажання Зеленського проводити адекватні, а не злодійські реформи. Якщо хоч для виду це буде якимось чином знівельовано, то наш вступ в НАТО може бути ще успішнішим, ніж у фінів та шведів.

5. Чи діють аналогічні механізми з нашим прагненням вступити до Євросоюзу? Ні. Ми маємо й тут дуже оптимістичні об'єктивні й дещо гірші суб'єктивні обставини. Але механізми й внутрішні рушії та гальма в цьому процесі кардинально відмінні. Й про це напишу іншим разом.

Звиняйте, багато тексту, але просто й коротко - це лише в арєстовічєй, а я ж брехати, пустословити та юродствувати не звик.







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20.05.2022 20:22 Ответить
Когда? Дата есть?
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20.05.2022 20:35 Ответить


"Пачіму ми нє в НАТА?" © Гундоса Срань
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20.05.2022 20:36 Ответить
Для Турции 50 лет двери в ЕС открыты.
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20.05.2022 20:37 Ответить
Обіцянки-цяцянки нато теж є манипулювання проголошенням особистостей врозріз з уставом.А устав дуже вразливий:одна куплена тварюка може накласти вєто.
Ну.і де аналітичні пости,крім шароварщини?
Альтернативні союзи держав-важена,серйозна тема.
А тема гарантів-по"язана з проблемою союзників.
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20.05.2022 20:51 Ответить
Згідний з оцінками і висновками, за винятком ось цього - "ну й жахливе небажання Зеленського проводити адекватні, а не злодійські реформи."

Позбудьтеся цієї хибної думки що цей зіц-прєзідєнт щось вирішує
Його задача озвучувати підготовлені для нього заяви і підписом надавати легітимність прийнятим на кулуарних "сходках" рішенням.
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20.05.2022 21:01 Ответить
Повірена у справах США: Україна може вступити в НАТО без ПДЧ

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kvin-nato-pdch/31852796.
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20.05.2022 23:33 Ответить
В Єрмака на заході не дуже добра репутація. Невже не можна було замість цього офісменеджера когось іншого виставити?
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20.05.2022 20:23 Ответить
На продаж?
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20.05.2022 20:49 Ответить
Цікаво, західні партнери розуміють якою гнидою є Єрмак
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20.05.2022 20:24 Ответить
да
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20.05.2022 21:17 Ответить
Коли азовці будуть дома, товаріщ
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20.05.2022 20:24 Ответить
а обоссаный сивоха освобождает харьковщину?
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20.05.2022 20:25 Ответить
Єрмаку ніхто нічого не дасть. Краще б не ганьбився! У нас усередині країни публіка безпринципна і в якийсь момент можуть забити, що він зрадник. На Заході такі нюанси ніколи не забивають. Тим більше всі ще пам'ятають його розповідь про його загиблого на війні брата, який потім воскрес щоб брати хабарі за працевлаштування.
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20.05.2022 20:27 Ответить
а чи це не "детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця. Взято декілька фактів з реальності, додано художні вигадки - і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає"(д"Ермак)?
перед західними партнерами стоїть важкий вибір, якщо в ОПі "веселих та кмітливих" аніматорів та інших арахамій ще досі не зрозуміли.. та й їхній карабас Бєня загадково принишк...(
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20.05.2022 20:30 Ответить
А не ты ли Ермак слил Запорожскую и Херсонскую област
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20.05.2022 20:34 Ответить
Це ж хто сказав
ВИ ?
А вам хто ? Може ***** ?
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20.05.2022 20:36 Ответить
Песимізм - це нормально. Та реальність може виявитися куди оптимістичнішою. Якщо США зможуть організувати Україні потрібну владу - аж бігом будемо і в ЄС і в НАТО, Головне, щоб московія не втручалася. А вона і буде пісял поразки
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20.05.2022 20:42 Ответить
питання ***** потрібна тоді така Україна,якій постійно хтось має "організовуваити" потрібну владу?
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21.05.2022 01:36 Ответить
Как погода в Белгороде? окопы копаете?
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20.05.2022 21:18 Ответить
Сидить пузатий в кріслі і вимагає..
Єрмак, ти не на фуршеті.
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20.05.2022 20:35 Ответить
Як обрати , ні не так, як українському народові привести в президенти дійсно народного президента? Бо ті всі єдлаки і коломойскі і ахмєтови наслідок того хто є президентом.

чи взагалі інститут президенства не потрібен ? Бо з 91 року жодному не адалось справитись з корупційною складовою , тоді який сенс кормити інститут президента?

може вистачить премєра да і все ?
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20.05.2022 20:37 Ответить
зате у вас народився при фуйлі, фуйлово прожив і так само подох.
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20.05.2022 21:02 Ответить
за бавовной следи
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20.05.2022 21:20 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWbf0RxF48jvMWuCSMOygWUEMPXg6yKEsHw-GVeZjLJD8PPaYchwJKj8NXA4LSxZbVoLSM-viob_gKWvdQHmbFjGyXF-XohnWiaasjwSCOPmUmO4xFlktj-wixXXqGpB9w&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1665534387144417&set=a.147729155591622 Yesterday at 9:02 AM · Ідилічна сцена. Перша леді за своєю роботою. Перші леді повинні займатися гуманітарними питаннями. Після двох місяців абсолютної відсутності її змусила появитися в інформаційному просторі перша леді США, яка завітала до України. Тепер матимемо час від часу отакі гарні картинки. Я без жодної іронії цьому радію. Але...

Але клята "чайна ложечка"... Ви пригадуєте старий анекдот про радянського шпигуна та чайну ложечку? Якщо розмова все ж відбулася (бо ж не можна збрехати про розмову з першою леді Ізраїлю, якби її не було. Чи в нас усе можна?), то навіщо потім робити фальшиві фотосесії, для чого вся ця фальш? А щодо "чайної ложечки", то тут її роль виконав траспортувальний скотч. Він особливий - добре утримує елементи товару, але відірвавши, назад його не приклеїш. Цією оргтехнікою, за якою спілкується наша лєді, ще не користувалися, її щойно спеціально для фото витягнули з упаковки.

І отак у нас скрізь...



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8 Comments

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20.05.2022 20:39 Ответить
у них все наскрізь фальшиве і постановочне - від патріотизму до співчуття...
Бридко.
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20.05.2022 21:25 Ответить
Рота закрив. Ти тут до чого, завгоспе?
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20.05.2022 20:40 Ответить
дєрьмак, нам потрібні адекватні і професійні керівники, а не довбойоби і зрадники дєрьмаки.
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20.05.2022 20:42 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008195529604&__cft__[0]=AZVgcppT3U8Haa9EVKWEjTE0I52MUTXWcQgwduijgfg_vE1xaTOKaYczjYn22ZTx_JG2QtAzF7nXNgqiziT4Tcjb-HbXz3986rRBVUZj2U_ZstA6kwVQYh9Ux_BHG8mQgs_cJUpJK8fXLAa8G7TFMmCPFc8BeJYgljKvQZo_qLTfiQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Ірина Барандич

https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko 3 hrs ·

Поряд з Ze взагалі притомних немає??? ВЗАГАЛІ ???Чергова провокація крота..

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20.05.2022 20:45 Ответить
Здесь Ермак, к сожалению, прав. Нужно оружие. Быстро и много. А не по 10 гаубиц и бтр в неделю. Нужно их расшевеливать.
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20.05.2022 20:45 Ответить
їрмак ще і військовий іксперд по озброєнню?
цінний кадр - самі 95ті вундеркінди в опі...
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20.05.2022 20:45 Ответить
Я б тобі, і асфальтоукладчик не довірив...
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20.05.2022 20:48 Ответить
Єрмак ще з той асфальтно-шашличной окремой 95й бригади
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20.05.2022 20:52 Ответить
если бы в оп-е не было таких как дерьмак, то поставки оружия могли бы иметь совсем другой вид и характер. а так вынуждены всё поставлять с оглядкой на этих кротов.
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20.05.2022 20:52 Ответить
За 30 лет не купили ни одного истребителя стандарта НАТО. Зато украли 27 млрд.гр только на криворожчине и только за год.
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20.05.2022 20:53 Ответить
Вот ******, поцриот хренов!!!!! Уже пинчук и ахметов копытами стучат и рвут волосы на задницах, скоро стоит ожидать и фирташа в записных патриотах, как настоящие маланцы ни совести ни чести ни стыда!!!!!!!
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20.05.2022 20:54 Ответить
Західні партнери Єрмаку: чекаєм на ваше відсторонення від обов"зків
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20.05.2022 21:12 Ответить
Асфальтом закидай, паскуда зелена.
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20.05.2022 21:19 Ответить
Зеленский олигархам простил 120 млд. гривен. Думай-те...
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20.05.2022 21:40 Ответить
Я боюся, що через різкі заяви Єрмака США нам відмовить у ракетах "Патріот". У них не такий терпець, як у багатостраждального народу України.
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20.05.2022 21:48 Ответить
"Ми могли би надати Україні важке озброєння, але тоді нам не буде за що будувати дороги..."
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20.05.2022 22:20 Ответить
Про зброю уже говорили серйозні люди
Навіщо ще й завгоспові вставляти свої 5 копійок? Застовбити місце патріота. Так всі його кадри - патріоти.
Слава Україні!
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20.05.2022 22:44 Ответить
Воно відрізнить MLRS від комбайна?
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20.05.2022 23:14 Ответить
саме смішніше що це всього абрівіатура РЗСО по англійськи...
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21.05.2022 01:40 Ответить
дерьмак делает только заявления и не больше. Так как все западные партнеры знают, что он предатель и информатор расии, с ним практически ни кто не имеет дела. Хотя вислюк везде его пихает. Это вредит сегодня Украине. Так же вредит татаров, демченко, портнов который наверняка прячется в бункере зеленского. В этом причина разных тормозов и медлительности запада. Запад просто не понимает, какую игру ведет зеленский и эта компания и не хочет быть обманутым, если они сольют Украину и помощь запада.
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20.05.2022 23:22 Ответить
Так как все западные партнеры знают, что он предатель и информатор расии, с ним практически ни кто не имеет дела
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21.05.2022 00:13 Ответить
петля йому потрібна
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20.05.2022 23:44 Ответить
В трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады АНДРЕЙ ЕРМАК был помощником депутата ОТ https://file.liga.net/parties/partiya_regionov ПАРТИИ РЕГИОНОВ , борца https://file.liga.net/persons/elbrys-tedeev Эльбруса Тедеева

С 2004 года Тедеев - президент Ассоциации спортивной борьбы Украины. До него пост занимал Борис Савлохов. Для одних этот человек был известным спортсменом и меценатом, для других (в частности, для правоохранителей) - известным криминальным авторитетом, лидером киевской организованной преступной группировки "Савлоха".

7 октября 2019 года Ермак, в соответствии с указом президента Зеленского от 7 октября 2019https://www.president.gov.ua/documents/7342019-29881 года №734/2019 вошел в набсовет "Укроборонпрома".
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21.05.2022 00:12 Ответить
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24.05.2022 21:22 Ответить
 
 