Ермак – западным партнерам: Украине до сих пор не хватает тяжелого вооружения. Нам нужны высокоточные ракеты и дроны, ждем MLRS

Все предоставленное Украине вооружение имеет оборонное назначение, однако украинцам для защиты от захватчиков еще недостаточно тяжелого оружия.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, выступая в аналитическом центре Atlantic Council, сообщает Цензор.НЕТ.

"Политическая культура России не предполагает режима диалога. Ее основа, как мы все видим, – террор, шантаж и принуждение. И, можно сказать, язык силы. Поэтому сделать так, чтобы война в Украине не переросла в войну в регионе и даже мировую войну, можно лишь одним способом: помочь Украине победить. И как можно скорее", - отметил он.

"В первую очередь оружием. Я хотел бы сказать, пользуясь этой возможностью, что мы очень благодарны администрации президента Байдена, обеим партиям и народу Соединенных Штатов за оказанную нам военную помощь. За беспрецедентную историческую поддержку и вдохновляющий пример для других. Америка в очередной раз подтвердила, что является лидером свободного мира, объединив демократические страны для сопротивления российской агрессии против Украины.

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Мы искренне благодарны за ленд-лиз. Ваше оружие спасает сегодня, каждую минуту, каждую секунду, тысячи жизней. Не только наших солдат. Но также гражданских людей. Потому что для российских террористов, которые называют себя военными, мирные жители – это тоже абсолютно легитимные цели. Как и объекты инфраструктуры. А это значит, что любое оружие для Украины – оборонное оружие. И нашим союзникам и в Америке, и в Европе, и во всем мире это хорошо известно. Также должен вам сказать, что нам до сих пор не хватает тяжелого вооружения. Нам еще нужны высокоточные ракеты, нам нужны дроны, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и многое другое. И очень важно, мы до сих пор ждем MLRS. Я это слово выучил, как и многие украинцы, на всю жизнь. Мы их еще ждем", - подчеркнул Ермак.

"Так не должно быть. На первом, критическом этапе войны мы слишком много времени потратили на переговоры и согласование поставок, на поиски этого вооружения. Тем временем люди голыми руками в наших городах останавливали танки. Теперь, когда мы получили шанс на полное освобождение Украины от агрессора, тем более нельзя затягивать. У нас с Россией слишком разные потенциалы. Поэтому освободительная война Украины, война за свободу не должна превратиться в войну до последнего украинца. Ведь на этом она не закончится. В случае успеха кремлевский кружок исторической реконструкции продолжит строить свою империю", - резюмировал глава ОП.