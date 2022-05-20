Ермак – западным партнерам: Украине до сих пор не хватает тяжелого вооружения. Нам нужны высокоточные ракеты и дроны, ждем MLRS
Все предоставленное Украине вооружение имеет оборонное назначение, однако украинцам для защиты от захватчиков еще недостаточно тяжелого оружия.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, выступая в аналитическом центре Atlantic Council, сообщает Цензор.НЕТ.
"Политическая культура России не предполагает режима диалога. Ее основа, как мы все видим, – террор, шантаж и принуждение. И, можно сказать, язык силы. Поэтому сделать так, чтобы война в Украине не переросла в войну в регионе и даже мировую войну, можно лишь одним способом: помочь Украине победить. И как можно скорее", - отметил он.
"В первую очередь оружием. Я хотел бы сказать, пользуясь этой возможностью, что мы очень благодарны администрации президента Байдена, обеим партиям и народу Соединенных Штатов за оказанную нам военную помощь. За беспрецедентную историческую поддержку и вдохновляющий пример для других. Америка в очередной раз подтвердила, что является лидером свободного мира, объединив демократические страны для сопротивления российской агрессии против Украины.
Мы искренне благодарны за ленд-лиз. Ваше оружие спасает сегодня, каждую минуту, каждую секунду, тысячи жизней. Не только наших солдат. Но также гражданских людей. Потому что для российских террористов, которые называют себя военными, мирные жители – это тоже абсолютно легитимные цели. Как и объекты инфраструктуры. А это значит, что любое оружие для Украины – оборонное оружие. И нашим союзникам и в Америке, и в Европе, и во всем мире это хорошо известно. Также должен вам сказать, что нам до сих пор не хватает тяжелого вооружения. Нам еще нужны высокоточные ракеты, нам нужны дроны, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и многое другое. И очень важно, мы до сих пор ждем MLRS. Я это слово выучил, как и многие украинцы, на всю жизнь. Мы их еще ждем", - подчеркнул Ермак.
"Так не должно быть. На первом, критическом этапе войны мы слишком много времени потратили на переговоры и согласование поставок, на поиски этого вооружения. Тем временем люди голыми руками в наших городах останавливали танки. Теперь, когда мы получили шанс на полное освобождение Украины от агрессора, тем более нельзя затягивать. У нас с Россией слишком разные потенциалы. Поэтому освободительная война Украины, война за свободу не должна превратиться в войну до последнего украинца. Ведь на этом она не закончится. В случае успеха кремлевский кружок исторической реконструкции продолжит строить свою империю", - резюмировал глава ОП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Саме це породжує хаос, який нищить державу.
Керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України НЕ Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]
Будьте певні що він чудово знає про свою "репутацію" у очах суспільства тож тільки використовує нагоду попіаритись на вже практично прийнятому у США рішені, про яке українські ЗМІ чомусь замовчують.
Адже після отримання ЗСУ MLRS, можна буде постукати себе колінами у груди що "це саме моїми зусилями армія їх отримала".
"Another weapon high on Ukraine's shopping list are Multiple Rocket Launch Systems (MLRS) such as the M270 made by Lockheed Martin (LMT.N) which can strike a target 70 or more kilometers away, a three-fold increase over many of their current howitzer rounds."
Це зі статті у західних ЗМІ у якій йдеться яка зброя у списку найприорітетнішої для США у плані постачання в Україну найближчим часом.
До обов'язків голови адміністрації належать як обов'язки менеджера, так і обов'язки радника, і вони можуть включати наступне:
Призначати найважливіший персонал в Білому домі і управляти ним.Структурувати систему персоналу Білого дому.Контролювати доступ осіб до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82 Овального кабінету .Контролювати потік інформації.Захищати інтереси Президента.Вести переговори від імені Президента із Конгресом, із посадовцями виконавчої влади, позаурядовими політичними групами, виконувати порядок денний Президента.Давати поради Президенту із різних питань, а також казати йому те, що йому не сподобається.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83#cite_note-Whipple-3 [3]
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]
здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента ;
координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента,
забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці
1здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, 2 представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента; 3 вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента ; 4 координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, 5 забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу; забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу; 6 організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента; 7 визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу; 8 реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці; 9здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін оприлюднила дуже корисну для нас інформацію: Україна може отримати повноправне членство в НАТО без проходження процедури отримання й виконання ПДЧ. Це, звісно, всіма в Україні було сприйнято з ентузіазмом без вдавання в деталі. Бо й дійсно, новина дуже хороша. Трохи потішило, як наші легкоманіпульовані зе-позитивні громадяни почали на це реагувати, як на велике досягнення їхнього улюбленця. Та нехай себе тішать. От лише я не злопам'ятний, але злий і пам'ять у мене добра, тому не забув, як ці самі особи місяць-два назад, коли Зеленський щодня лив бруд на НАТО та доказував, що нам потрібні якісь інші гаранти безпеки, а серед них першим виявилася дика московщина, поширювали скепсис щодо НАТО та всякі карикатурочки на Альянс. Але Байден і Джонсон декому дуже вміло мізки вправили й уже вся українська влада тепер стала категорично пронатівською. І на цім спасибі. Але не творіть собі героїв там де цим і не пахне.
А тепер трошки розберемо всю цю історію в деталях. Бо, на відміну від зе-фанатів, ми ж з вами люди мислячі, хочемо все розуміти й осмислювати власною головою, а не брудними ротами арєстовічєй та подоляків. Тому по пунктах:
1. Чи ця заява серйозна й відповідальна? Так. Американські дипломати, звісно, мають право на висловлення власних оцінок та припущень. Але посадові інструкції зобов'язують їх робити такі заяви у спосіб, щоб не змішувати позицію США та їхню персональну. Та й тимчасові повірені, на відміну від надзвичайних і повноважних послів, уникають зайвого оприлюднення власних суджень, така традиція. Тут висловлена позиція саме уряду, а повірена уповноважена оприлюднити її в неімперативній формі. Згадка, що "Україна може вступити..." замість імперативу "Україна вступить..." потрібна, щоб не причепився хтось із партнерів, бо НАТО - не внутрішньоамериканська, а міжнародна організація.
2. Чи можливий узагалі такий обхід усталеної процедури? Так. Усі міжнародні організації після рашистського вторгнення переживають усвідомлення (нарешті) колосальної кризи. Хтось, як Радбез ООН, ОБСЄ, чи будь-яка структура, де ерефія має право вето, почуваються в безвиході, ЄС і НАТО можуть і знаходять шляхи подолання. Для НАТО це найпростіше, бюрократичні процедури будуть і надалі переглядатися. А ПДЧ - лише один з механізмів та своєрідний внутрішній бар'єр, а не обов'язкова вимога. Головне - країна має відповідати стандартам і підвищувати рівень спільної безпеки (не лише воєнної), а форма може бути різною. Заявка Фінляндії й Швеції взагалі не потребує стадії ПДЧ - вони й так готові у всьому. І саме прецедент обох країн відкрив такий спрощений шанс для України. На комусь мали зламати цю традицію, яку вже почали називати догмою. Кращих кандидатів за Гельсинкі й Стокгольм і вигадати важко.
3. Чому для України може бути застосований нестандартний підхід? З трьох причин (двох для нас приємних і однієї дуже прикрої):
- Україна у військовому плані дуже важлива для НАТО. В Європі є лише дві країни з колосальною внутрішньою мотивацією збройних сил протистояти зовнішньому ворогу: Україна та Польща. Є й інші, але рівень їхніх армій символічний. Ми реально піднімаємо рівень безпеки НАТО в Європі в рази. Нас є сенс озброювати й фінансувати, бо це приносить ефект. Але через відсутність стійкої демократії важливо, щоб колись певна влада (чи нинішня, чи якісь майбутні популісти, не розвернули цей потенціал на користь московщини, Китаю або ж не впали у власні авантюри.
- Україна фактично пройшла значну частину ПДЧ ще після прикрого для нас Бухарестського саміту. Не надавши нам ПДЧ, для України трансформували щорічні плани адаптації в неформальне ПДЧ. Ми щороку затверджували таке своєрідне "ПДЧ" на рік і успішно його виконували. Навіть при Януковичі! Тоді акцент робився на організаційно-матеріальну складову, але також робився. Тільки прихід влади самозакоханих телепнів у 2019 році зупинив цей процес. Щорічні плани було зірвано під аплодисменти з москви, але напрацювання всіх років зруйновано не було. А вони виявилися більш значними, ніж у деяких країн навіть на момент вступу в НАТО. Тому неформально можна вважати, що Україна виконала основну частину ПДЧ, хоч це так і не називалося.
- А це вже прикра обставина. США й Британія, як і наші друзі-сусіди в Європі, дуже хочуть нашого приєднання до НАТО. Але вони, на відміну від багатьох власних громадян, не творять собі ілюзій стосовно дій нинішньої влади. А ймовірність переобрання Зеленського повторно (цур йому пек, щоб не наврочити!) там розцінюють, як доволі високу. І вони розуміють, що ця влада не спроможна й не захоче реально виконувати основні позиції ПДЧ. Там же основа не мілітарна, а реформи, правова система, демократія, антикорупція тощо. І в нас зараз у цьому плані загрозливий відкат у темні часи та до рашистських путінських стандартів. Застосувати формальну процедуру ПДЧ - це завідомо отримати негативний результат. Україна не стане членом Альянсу й ще невідомо, куди її покотить ця влада. Краще дати аванс, прийняти в спільну родину, а там уже методом батога й пряника підганяти до виконання обов'язків.
4. Коли все це може відбутися? А тут запасаємося терпінням. На наступний Мадридський саміт НАТО жодних сподівань. Узагалі. Там буде основною тема допомоги Україні й протидії москві. Щодо членства, то ми почуємо про відкриті двері й ще якісь приємні речі, але не більше. Бо інакше й не може бути. Їм зараз треба розв'язати казус вето Туреччини й погасити свій конфлікт. А ще досі остаточно не нівельований фактор впливу москви на Будапешт і частково на Париж (Берлін прогресує неймовірно стрімко). Але є й більш серйозна причина. Треба було з 2019-го стукати в двері й виконувати плани, а не провокаційні заяви озвучувати. Зараз іде гаряча й жорстока війна і НАТО не може в цих умовах піти на приєднання країни в стадії бойових дій. Це автоматичний вступ усього Блоку у війну, а вони на це не підуть. Досить і того, що роблять. Після перемоги процес може піти дуже стрімко, але не зараз. Мусимо визнати, що це нині просто неможливо. Але на той період треба бути готовими показати: прагнення до вступу (і не лише на словах); суспільну підтримку (думаю, що з цим усе буде якнайкраще); відкритість до демократії й реформ. А тут якраз усе дуже погано. Маркерні точки - ті ж самі прикриті владою патріотичні телеканали, реваншисти й кроти при владі, фактор Коломойського й інших привладних розкрадачів та натхненників корупції, ну й жахливе небажання Зеленського проводити адекватні, а не злодійські реформи. Якщо хоч для виду це буде якимось чином знівельовано, то наш вступ в НАТО може бути ще успішнішим, ніж у фінів та шведів.
5. Чи діють аналогічні механізми з нашим прагненням вступити до Євросоюзу? Ні. Ми маємо й тут дуже оптимістичні об'єктивні й дещо гірші суб'єктивні обставини. Але механізми й внутрішні рушії та гальма в цьому процесі кардинально відмінні. Й про це напишу іншим разом.
Звиняйте, багато тексту, але просто й коротко - це лише в арєстовічєй, а я ж брехати, пустословити та юродствувати не звик.
"Пачіму ми нє в НАТА?" © Гундоса Срань
Ну.і де аналітичні пости,крім шароварщини?
Альтернативні союзи держав-важена,серйозна тема.
А тема гарантів-по"язана з проблемою союзників.
Позбудьтеся цієї хибної думки що цей зіц-прєзідєнт щось вирішує
Його задача озвучувати підготовлені для нього заяви і підписом надавати легітимність прийнятим на кулуарних "сходках" рішенням.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kvin-nato-pdch/31852796.
перед західними партнерами стоїть важкий вибір, якщо в ОПі "веселих та кмітливих" аніматорів та інших арахамій ще досі не зрозуміли.. та й їхній карабас Бєня загадково принишк...(
ВИ ?
А вам хто ? Може ***** ?
Єрмак, ти не на фуршеті.
чи взагалі інститут президенства не потрібен ? Бо з 91 року жодному не адалось справитись з корупційною складовою , тоді який сенс кормити інститут президента?
може вистачить премєра да і все ?
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1665534387144417&set=a.147729155591622 Yesterday at 9:02 AM · Ідилічна сцена. Перша леді за своєю роботою. Перші леді повинні займатися гуманітарними питаннями. Після двох місяців абсолютної відсутності її змусила появитися в інформаційному просторі перша леді США, яка завітала до України. Тепер матимемо час від часу отакі гарні картинки. Я без жодної іронії цьому радію. Але...
Але клята "чайна ложечка"... Ви пригадуєте старий анекдот про радянського шпигуна та чайну ложечку? Якщо розмова все ж відбулася (бо ж не можна збрехати про розмову з першою леді Ізраїлю, якби її не було. Чи в нас усе можна?), то навіщо потім робити фальшиві фотосесії, для чого вся ця фальш? А щодо "чайної ложечки", то тут її роль виконав траспортувальний скотч. Він особливий - добре утримує елементи товару, але відірвавши, назад його не приклеїш. Цією оргтехнікою, за якою спілкується наша лєді, ще не користувалися, її щойно спеціально для фото витягнули з упаковки.
І отак у нас скрізь...
2.2K2.2K
8 Comments
612 Shares
Like
Share
Бридко.
https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko 3 hrs ·
Поряд з Ze взагалі притомних немає??? ВЗАГАЛІ ???Чергова провокація крота..
цінний кадр - самі 95ті вундеркінди в опі...
Навіщо ще й завгоспові вставляти свої 5 копійок? Застовбити місце патріота. Так всі його кадри - патріоти.
Слава Україні!
..................................................................................................................................................................................................................
С 2004 года Тедеев - президент Ассоциации спортивной борьбы Украины. До него пост занимал Борис Савлохов. Для одних этот человек был известным спортсменом и меценатом, для других (в частности, для правоохранителей) - известным криминальным авторитетом, лидером киевской организованной преступной группировки "Савлоха".
7 октября 2019 года Ермак, в соответствии с указом президента Зеленского от 7 октября 2019https://www.president.gov.ua/documents/7342019-29881 года №734/2019 вошел в набсовет "Укроборонпрома".