В апреле Украина экспортировала товаров на $2,7 миллиарда - вдвое меньше, чем год назад, - Шмыгаль

Общая стоимость товаров, которые в апреле экспортировались из Украины, составила 2,7 млрд долларов, что вдвое меньше, чем в апреле прошлого года.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал на заседании Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По оперативным данным Гостаможслужбы, общая стоимость товаров, которые в апреле экспортировались из Украины, составила 2,7 млрд долларов. В апреле 2021 года мы экспортировали на 5,4 млрд долларов, то есть вдвое больше", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство ежедневно работает над расширением пропускной способности нашей западной границы.

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"Сегодня утвердим состав делегации и приступим к переговорам с Европейским Союзом по заключению соглашения о грузовых автомобильных перевозках между Украиной и ЕС. Это будет означать максимально возможную либерализацию в этом вопросе и в вопросе доступа к европейским портам", - отметил премьер-министр.