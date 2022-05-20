В апреле Украина экспортировала товаров на $2,7 миллиарда - вдвое меньше, чем год назад, - Шмыгаль
Общая стоимость товаров, которые в апреле экспортировались из Украины, составила 2,7 млрд долларов, что вдвое меньше, чем в апреле прошлого года.
Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал на заседании Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По оперативным данным Гостаможслужбы, общая стоимость товаров, которые в апреле экспортировались из Украины, составила 2,7 млрд долларов. В апреле 2021 года мы экспортировали на 5,4 млрд долларов, то есть вдвое больше", - отметил Шмыгаль.
По его словам, правительство ежедневно работает над расширением пропускной способности нашей западной границы.
"Сегодня утвердим состав делегации и приступим к переговорам с Европейским Союзом по заключению соглашения о грузовых автомобильных перевозках между Украиной и ЕС. Это будет означать максимально возможную либерализацию в этом вопросе и в вопросе доступа к европейским портам", - отметил премьер-министр.
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А друг фсбэшника Сивковича готовит закон про увеличение налогов. ( явно по заказу врага)
Любой бизнесмен скажет - идите в баню , дурилки картонные и откроет бизнес в странах с меньшими налогами
Налоги надо резко снизить , чтобы удержать бизнес в Украине , Шмыгаль
Но Шмыгаль , к сожалению , не бизнесмен , в нанятый работник и мыслит наверно также
Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)
https://youtu.be/H7E-1VEOyNY
Эти коррумпированные воры продвинут только те законодательные предложения, где есть простой, внятный, рабочий механизм коррупции для них самих. Это их почти что единственный критерий принятия решений. Просто на ставке рефинансирования в 0% для уничтоженных предприятий и бизнеса, кто дал бы рабочие места в том числе и в новых направлениях (так как старых уже нет, ну нет завода уже, все, уничтожен) - не заработаешь нигде. А когда схема мутная, есть разнообразные налоговые базы, то сразу появляются откаты для чинуша или силовика.
Шмыгаль и гетьманцев - ПРОЧЬ РУКИ ОТ ЭКОНОМИКИ
Великие воюют свободными.
https://youtu.be/D-X3Y-hVnac