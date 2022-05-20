С начала суток на Донбассе отбиты 11 атак врага, уничтожены 30 единиц техники оккупантов и 2 беспилотника, - пресс-центр ОС

По состоянию на 21:00 20 мая украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 11 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объекта, в часности 72 жилых дома, две школы, общежитие, скит Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 4 гражданских лица, еще 5 получили ранения. Сейчас продолжаются поисковые работы, спасатели до сих пор разбирают завалы.

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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков, 3 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля, 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".