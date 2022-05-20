ВСУ уничтожили на востоке склад с боеприпасами врага и около 80 российских оккупантов
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские защитники уничтожили около 80 захватчиков и склад с боеприпасами.
Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба ОТГ "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"В течение суток, 20 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Кроме того, огнем артиллерии был уничтожен вражеский склад с боеприпасами. Потери врага составляют:
личного состава – до 80,
танков – 1,
БМП – 2,
МТЛБ – 1,
артиллерийских систем – 1,
минометов – 1,
АТТ – 4,
БПЛА – 1", – говорится в сообщении.
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Бенина Мама
показать весь комментарий20.05.2022 22:02 Ответить Мне нравится 17
Лора Нагорняк #404104
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Amber
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