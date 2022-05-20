РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6806 посетителей онлайн
Новости Война
9 897 3

ВСУ уничтожили на востоке склад с боеприпасами врага и около 80 российских оккупантов

рф

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские защитники уничтожили около 80 захватчиков и склад с боеприпасами.

Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба ОТГ "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток, 20 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Кроме того, огнем артиллерии был уничтожен вражеский склад с боеприпасами. Потери врага составляют:

личного состава – до 80,

танков – 1,

БМП – 2,

МТЛБ – 1,

Читайте также: С начала суток на Донбассе отбиты 11 атак врага, уничтожены 30 единиц техники оккупантов и 2 беспилотника, - пресс-центр ОС

артиллерийских систем – 1,

минометов – 1,

АТТ – 4,

БПЛА – 1", – говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19047) ликвидация (3473) уничтожение (6826)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.05.2022 22:02 Ответить
чессслово...радію, радію !!!
показать весь комментарий
20.05.2022 22:12 Ответить
Гарна робота наших мужніх воїнів ✊💪🙏🏼❤️
показать весь комментарий
21.05.2022 00:55 Ответить
 
 