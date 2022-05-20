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Новости Война
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Трое гражданских погибли вследствие обстрела оккупантами на Донетчине, пятеро получили ранения, - ОВА

донеччина

Войска РФ 20 мая убили троих гражданских лиц.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 20 мая россияне убили еще 3 мирных жителей Донбасса, все трое – в Лиманской громаде: в Лимане, Новоселовке и Сосновом. Всего с начала полномасштабного вторжения нам точно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области.

Еще 5 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили 3 человека, раненых на Луганщине. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупантам не удалось перерезать трассу на Бахмут, - Кириленко

Автор: 

Донецкая область (9505) Кириленко Павел (638)


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"сегодня в течение дня с территории завода «Азовсталь» вышли все три командира-Калина, Редис и Волына." командир "Азова"* Денис Прокопенко «Редис», его зам Святослав Паламар «Калина» и майор морпехов Сергей Волынский «Волына» Ваш подвиг увековечен в истории Украины!Героям Слава!
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20.05.2022 21:49 Ответить
 
 