Трое гражданских погибли вследствие обстрела оккупантами на Донетчине, пятеро получили ранения, - ОВА
Войска РФ 20 мая убили троих гражданских лиц.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 20 мая россияне убили еще 3 мирных жителей Донбасса, все трое – в Лиманской громаде: в Лимане, Новоселовке и Сосновом. Всего с начала полномасштабного вторжения нам точно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области.
Еще 5 человек получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили 3 человека, раненых на Луганщине. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
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Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий20.05.2022 21:49 Ответить Мне нравится 0
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