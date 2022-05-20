Ситуация на фронте не может помешать предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС, - ОП

Ситуация на фронте не может быть препятствием для предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире информационного марафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на фронте никоим образом не может быть препятствием предоставления статуса кандидата. Нет такого запрета на предоставление статуса кандидата в члены Европейского Союза, если страна, например, находится в состоянии войны", – сказал Жовква.

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Также он рассказал, что в Австрии, в частности, раздаются требования, чтобы путь к членству в ЕС сперва прошли страны Западных Балкан, а затем Украина.

В этом контексте он проинформировал, что Президент Владимир Зеленский на днях получил письмо от Президента Северной Македонии, где указано, что Северная Македония не возражает против получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что аргументы "сначала Западные Балканы, а затем Украина" – неприемлемы.