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Ситуация на фронте не может помешать предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС, - ОП

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Ситуация на фронте не может быть препятствием для предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире информационного марафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на фронте никоим образом не может быть препятствием предоставления статуса кандидата. Нет такого запрета на предоставление статуса кандидата в члены Европейского Союза, если страна, например, находится в состоянии войны", – сказал Жовква.

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Также он рассказал, что в Австрии, в частности, раздаются требования, чтобы путь к членству в ЕС сперва прошли страны Западных Балкан, а затем Украина.

В этом контексте он проинформировал, что Президент Владимир Зеленский на днях получил письмо от Президента Северной Македонии, где указано, что Северная Македония не возражает против получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что аргументы "сначала Западные Балканы, а затем Украина" – неприемлемы.

евроинтеграция (2123) членство в ЕС (997) Евросоюз (17060) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+4
Ситуація на фронті? Чи кацапські агенти типу Єрмака при владі?
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20.05.2022 22:11
+3
Херова новина для ze-каманди полягає у тому, що результатом успішних реформ судових і правоохоронних органів для вступу у ЄС, стануть судові вироки для зе, архамій, татарових, дєрьмаків, кольтіщенко, баканова та ін. прикольних персонажів із кварталу95.
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20.05.2022 22:22
+1
окупована країна ніколи не стане кандідатом.
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20.05.2022 22:17
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путєн просив не давати
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20.05.2022 22:11 Ответить
Ситуація на фронті? Чи кацапські агенти типу Єрмака при владі?
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20.05.2022 22:11 Ответить
РОЗголос та створення ЗАКонних ПЕТИЦІЙ !!! на сайті президента й ВЕРХ .РАДИ- а саме: -ВІЗОВИЙ РЕЖИМ з рф та белорусіей, ПРОГОЛОСУВАТИ вже НЕГАЙНО за ЗАКОН про ЗАБОРОНУ рпц -( москв.патріархата ( на теріторії УКРАЇНИ , АБО принаймі ЗРОБИТЬ як мер --БРОВАРІВ та КОНОТОПА на місцевому та районному РІВНІ !!!! негайно позносить ПАМЯтникі та іДоли сраним пушкіним та СУвровим , катерині 2 в ОДЕСІ , ВСІ вони ШОВІНІСти й УКРаїнофоби все інше пусті СЛова та піар !!!! lb.ua/society/2022/05/19/517370_shche_misti_kiivshchini_zaboronili.html
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20.05.2022 22:16 Ответить
окупована країна ніколи не стане кандідатом.
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20.05.2022 22:17 Ответить
Від твоїх слів, громадяни Кіпру дружно розсміялися.
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20.05.2022 22:23 Ответить
Херова новина для ze-каманди полягає у тому, що результатом успішних реформ судових і правоохоронних органів для вступу у ЄС, стануть судові вироки для зе, архамій, татарових, дєрьмаків, кольтіщенко, баканова та ін. прикольних персонажів із кварталу95.
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20.05.2022 22:22 Ответить
А в ВР сидять, та фігню всяку приймають..І таке враження, що вся зброя, що нам дали, дійшла не вся..Мабуть трохи підтирили..А чим ми вобше збиралися воювати??От якби ніхто нічого з країн не дав??8 років було на озброєння..Гроші крали, мільйони вивозили.., асфальт вобше був не на часі..Хіба розвідників немає??Війна могла бути в любий час за ці 8 років..нафту-газ-керогаз усі смокчуть і досі..А ракети чим збивати??тощо..
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20.05.2022 22:32 Ответить
ОП задню вмикає ...Яка зарплата у цього чиновника який робе такі важливі заяви
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21.05.2022 07:09 Ответить
 
 