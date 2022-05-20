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Польша и Португалия предложат пакет решений для приближения Украины к ЕС: мы реализуем нашу мечту об объединенном континенте от Лиссабона до Киева, - Моравецкий

моравецький

Помощь Украине является реализацией мечты об объединенной Европе – от Лиссабона до Киева; Польша и Португалия планируют представить пакет решений, которые будут привлекательны для Украины и приблизят членство Украины в ЕС.

Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в Варшаве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также должны укреплять Украину в военном, экономическом и гуманитарном аспектах. Помогая Украине, мы реализуем нашу общую мечту об объединенном континенте - от Лиссабона до Киева", - подчеркнул Моравецкий.

Он отметил, что на встрече с португальским коллегой обсуждался вопрос о скором пути присоединения Украины к ЕС.

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"Зато если некоторые страны ЕС будут резко протестовать, то мы с Португалией хотим подготовить соответствующий пакет, который будет привлекательным для Украины и который покажет, что место Киева, место Украины - в ЕС", - подчеркнул премьер-министр Польши.

По его словам, разрушенный Мариуполь сегодня "символ украинского и европейского героизма, борьбы за свободу и независимость, за мир и безопасность".

"Мы должны помнить об этом, поскольку Украине нужно дать надежду на восстановление после войны, которая должна закончиться как можно быстрее. Вместе с Антониу (Коштой. - Ред.) мы дадим эту надежду для Украины. Мы будем стараться, чтобы путь Украины в ЕС был единственным, четким и наполненным конкретикой, вместе работаем над этим", – подчеркнул Моравецкий.

По его убеждению, Россия хотела подорвать доверие к Украине в Европе.

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"Но ей это не удалось. Мы знаем, что Украина стоит на стороне свободы, а "русский мир", российская пропаганда и фейк-ньюз это путь в никуда. Путин хотел изолировать Украину, но мы будем изолировать Россию от остальной Европы в экономическом плане учитывая ее преступную политику в Украине", - подчеркнул глава польского правительства.

Моравецкий отметил, что не может быть возвращения к отношениям с россией, которые были до 24 февраля. По его убеждению, страны ЕС должны отказываться от энергоносителей из РФ, необходимо быстро ввести эмбарго на энергоносители из РФ.

евроинтеграция (2123) Польша (8398) Португалия (197) членство в ЕС (997) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+2
Польша понятно, что поддерживает. За Португалию приятно удивлен - далекая для нас страна на другом конце ЕС, тем не менее...
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20.05.2022 22:22
+1
Лісабон приємно дивує останнім часом)
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20.05.2022 22:28
+1
Непогано б до Луганська
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20.05.2022 22:30
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Пишешь интересные предложения, но зачем капслоком?
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20.05.2022 22:26 Ответить
Польша понятно, что поддерживает. За Португалию приятно удивлен - далекая для нас страна на другом конце ЕС, тем не менее...
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20.05.2022 22:22 Ответить
Да неожиданно, обычно португальцы весьма прохладно относятся к Украине, да и к украинцам тоже. Видимо у них сформировался определенный стереотип в отношении к Украине в связи с трудовой эмиграцией украинцев в эту страну вначале 2000х. Несмотря на то что они сами нация иммигрантов, сами они не сильно рады были иммигрантам которые составили им конкуренцию.
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20.05.2022 22:37 Ответить
Можливо нащадки великої імперії більше інших розуміють ситуацію...
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21.05.2022 05:04 Ответить
Лісабон приємно дивує останнім часом)
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20.05.2022 22:28 Ответить
Непогано б до Луганська
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20.05.2022 22:30 Ответить
А що там пан Моравецький, ще довго польських прем'єрах ходити?
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20.05.2022 23:20 Ответить
Давайте ребятки, на вам вся надежда. Ермак с татаровым всеми силами будут тянуть нас обратно в ж...
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20.05.2022 23:20 Ответить
 
 