Польша и Португалия предложат пакет решений для приближения Украины к ЕС: мы реализуем нашу мечту об объединенном континенте от Лиссабона до Киева, - Моравецкий

Помощь Украине является реализацией мечты об объединенной Европе – от Лиссабона до Киева; Польша и Португалия планируют представить пакет решений, которые будут привлекательны для Украины и приблизят членство Украины в ЕС.

Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в Варшаве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также должны укреплять Украину в военном, экономическом и гуманитарном аспектах. Помогая Украине, мы реализуем нашу общую мечту об объединенном континенте - от Лиссабона до Киева", - подчеркнул Моравецкий.

Он отметил, что на встрече с португальским коллегой обсуждался вопрос о скором пути присоединения Украины к ЕС.

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"Зато если некоторые страны ЕС будут резко протестовать, то мы с Португалией хотим подготовить соответствующий пакет, который будет привлекательным для Украины и который покажет, что место Киева, место Украины - в ЕС", - подчеркнул премьер-министр Польши.

По его словам, разрушенный Мариуполь сегодня "символ украинского и европейского героизма, борьбы за свободу и независимость, за мир и безопасность".

"Мы должны помнить об этом, поскольку Украине нужно дать надежду на восстановление после войны, которая должна закончиться как можно быстрее. Вместе с Антониу (Коштой. - Ред.) мы дадим эту надежду для Украины. Мы будем стараться, чтобы путь Украины в ЕС был единственным, четким и наполненным конкретикой, вместе работаем над этим", – подчеркнул Моравецкий.

По его убеждению, Россия хотела подорвать доверие к Украине в Европе.

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"Но ей это не удалось. Мы знаем, что Украина стоит на стороне свободы, а "русский мир", российская пропаганда и фейк-ньюз это путь в никуда. Путин хотел изолировать Украину, но мы будем изолировать Россию от остальной Европы в экономическом плане учитывая ее преступную политику в Украине", - подчеркнул глава польского правительства.

Моравецкий отметил, что не может быть возвращения к отношениям с россией, которые были до 24 февраля. По его убеждению, страны ЕС должны отказываться от энергоносителей из РФ, необходимо быстро ввести эмбарго на энергоносители из РФ.