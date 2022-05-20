В США загружают бронетранспортеры M113 для предоставления Украине, - Генштаб ВСУ. ФОТО

В США готовят к отправке в Украину бронетранспортеры M113.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Министерство обороны США официально сообщает, что "В Форт Стюарт, штат Джорджия, военнослужащие Армии США из 3-й пехотной дивизии США загружают бронетранспортеры M113, которые направляются в Европу для предоставления военной помощи Украине", - говорится в сообщении.

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