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Новости Помощь Украине
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В США загружают бронетранспортеры M113 для предоставления Украине, - Генштаб ВСУ. ФОТО

В США готовят к отправке в Украину бронетранспортеры M113.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Генштаба ВСУ.

В США загружают бронетранспортеры M113 для предоставления Украине, - Генштаб ВСУ 01

"Министерство обороны США официально сообщает, что "В Форт Стюарт, штат Джорджия, военнослужащие Армии США из 3-й пехотной дивизии США загружают бронетранспортеры M113, которые направляются в Европу для предоставления военной помощи Украине", - говорится в сообщении.

В США загружают бронетранспортеры M113 для предоставления Украине, - Генштаб ВСУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 130 единиц техники перебросили оккупанты в Чернобаевку, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВС (6190) оружие (10198) США (26401)


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Топ комментарии
+22
Читаєш таких експертів і не перестаєш дивуватися їхній "обізнаности" у мілітарній техніці.

Цей "клоп" вперше був використаний у бойових діях у 1961році і до сьогодні активно використовується 50-ма арміями світу.

Завдяки своїй універсальности має 16 модифікацій під різні тактичні задачи.

Броньований алюмінієвий корпус робить його легким і надзвичайно маневровим, зо що отримав назву "ACAV" що у перекладі на українську приблизно як "броньована кавалерія".

FMC Corporation збудувала і продала 80 000 таких "клопів" з яких 6 000 продовжують свою службу у армії США, не зважаючи на те, що Пентагон ще від 2007 вже закупив 4 000 ******** BFV (М2 та М3 Bradley).

На десерт - ЗСУ отримують 200 таких "рогульских клопів" як подарунок, що значить "безоплатно"
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20.05.2022 23:33
+19
Алеж набагато кращі ніж асфальт з новіх доріг?
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20.05.2022 22:53
+13
Хочеш щоб тебе читали і прислухались? Пиши, як людина, а не рагуль.
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20.05.2022 22:39
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Правила форума Совет форумчан
Такі вони рагульні зовні. Як клоп черепашка.
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20.05.2022 22:34 Ответить
ну, известно - мал клоп ...
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20.05.2022 22:37 Ответить
Алеж набагато кращі ніж асфальт з новіх доріг?
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20.05.2022 22:53 Ответить
Читаєш таких експертів і не перестаєш дивуватися їхній "обізнаности" у мілітарній техніці.

Цей "клоп" вперше був використаний у бойових діях у 1961році і до сьогодні активно використовується 50-ма арміями світу.

Завдяки своїй універсальности має 16 модифікацій під різні тактичні задачи.

Броньований алюмінієвий корпус робить його легким і надзвичайно маневровим, зо що отримав назву "ACAV" що у перекладі на українську приблизно як "броньована кавалерія".

FMC Corporation збудувала і продала 80 000 таких "клопів" з яких 6 000 продовжують свою службу у армії США, не зважаючи на те, що Пентагон ще від 2007 вже закупив 4 000 ******** BFV (М2 та М3 Bradley).

На десерт - ЗСУ отримують 200 таких "рогульских клопів" як подарунок, що значить "безоплатно"
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20.05.2022 23:33 Ответить
Ничем не хуже, а даже наоборот, по сравнению с БТР-70/80, не говоря о 60, на восполнение потерь которых они идут.
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21.05.2022 00:00 Ответить
совєти ще у 60-х змогли отримати з Вєтнапу якусь кількість цих "коників" але так і не змогли налагодити виробництво аналогічних через відсутність технологічних можливостей, хоча деякі речі з дизайну використали при розробці власної БМД.
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21.05.2022 00:16 Ответить
так ты сам и есть рагуль кацапский
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21.05.2022 01:10 Ответить
Хочеш щоб тебе читали і прислухались? Пиши, як людина, а не рагуль.
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20.05.2022 22:39 Ответить
Який візовий режим? Кацапи сюди взагалі не мають права їздити після скоєного
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20.05.2022 23:01 Ответить
Це ж не до тьолок у сусіднє село їздити....
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20.05.2022 22:36 Ответить
Про користь санкцій для рашистів.Інсайд з Литви ,співробітники російського посольства перестали отримувати зарплату ,москва їм повідомила,що б пожили поки на свої заощадження!
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20.05.2022 22:42 Ответить
І завдяки саме цьому висеру зеленої мразоти, тисячі українців з Бучі, Ірпіня, Маріуполя, до травня просто не дожили:
https://twitter.com/i/status/1512776022260948996
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20.05.2022 22:46 Ответить
god bless Amirica
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20.05.2022 22:47 Ответить
Шото гавно якесь ці бронетранспортери.У європейців набагато кращі.
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20.05.2022 22:47 Ответить
в чужих руках и место рузського корабля толще
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20.05.2022 22:55 Ответить
Ходова частина дуже надійна.Також випробування показали що алюмінієва броня 113 моделі краща за сталеву при дії бронебійних куль і осколків уламково-фугасних снарядів польової артилерії, а також була більш ефективна в забезпеченні жорсткості конструкції корпусу.
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20.05.2022 23:02 Ответить
Шо, некрасіві? Ну,на ламборжині якось не дуже виходить кцп бити.
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20.05.2022 23:16 Ответить
Надежная, проверенная временем техника.
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20.05.2022 22:51 Ответить
США постачає протягом доби, а Німеччина обіцяє на липень
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20.05.2022 22:52 Ответить
Шольц подкрашивает хочет что бы техника была как новая❗По этому не спешит👎
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20.05.2022 22:59 Ответить
просто німці дали зрозуміти, що дух фашизму в них спить десь глибоко. Їх не вилікували, а зняли симптоми і скоро буде рецидив.
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21.05.2022 08:41 Ответить
"Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и перемога для Украины" - Ильф и Петров с маленькими изменениями!
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20.05.2022 22:55 Ответить
А мохито? Мохито в боекомплекте есть?
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20.05.2022 23:22 Ответить
Для перевозки артиллерийского расчёта с M777 в прицепе сойдёт.
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20.05.2022 23:12 Ответить
вам кацапам поможет Пол Пот кимчиныр...
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20.05.2022 23:20 Ответить
Быстрее мужики, быстрее!! Сил нет ******** терпеть!
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20.05.2022 23:20 Ответить
Не розумію, чим ці гусеничні бронетранспортери можуть нам допомогти.
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21.05.2022 01:21 Ответить
на бутилку тебе насадять технологічно
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21.05.2022 03:57 Ответить
 
 