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В США загружают бронетранспортеры M113 для предоставления Украине, - Генштаб ВСУ. ФОТО
В США готовят к отправке в Украину бронетранспортеры M113.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Министерство обороны США официально сообщает, что "В Форт Стюарт, штат Джорджия, военнослужащие Армии США из 3-й пехотной дивизии США загружают бронетранспортеры M113, которые направляются в Европу для предоставления военной помощи Украине", - говорится в сообщении.
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+22 irina #514605
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Цей "клоп" вперше був використаний у бойових діях у 1961році і до сьогодні активно використовується 50-ма арміями світу.
Завдяки своїй універсальности має 16 модифікацій під різні тактичні задачи.
Броньований алюмінієвий корпус робить його легким і надзвичайно маневровим, зо що отримав назву "ACAV" що у перекладі на українську приблизно як "броньована кавалерія".
FMC Corporation збудувала і продала 80 000 таких "клопів" з яких 6 000 продовжують свою службу у армії США, не зважаючи на те, що Пентагон ще від 2007 вже закупив 4 000 ******** BFV (М2 та М3 Bradley).
На десерт - ЗСУ отримують 200 таких "рогульских клопів" як подарунок, що значить "безоплатно"
https://twitter.com/i/status/1512776022260948996
Пол Поткимчиныр...