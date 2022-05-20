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Срочное совещание из-за более чем 100 случаев обезьяньей оспы в Европе созывает ВОЗ

віспа

Всемирная организация здравоохранения собирается провести экстренное заседание из-за вспышки обезьяньей оспы, поразившей уже более 100 человек в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боли в мышцах. Случаи заболевания вне региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

В то же время The Telegraph отмечает, что ВОЗ созывает группу ведущих экспертов на экстренное заседание для обсуждения текущей вспышки.

Основными темами заседания станет то, как распространяется вирус, а также ситуация с вакцинацией.

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болезнь (589) ВОЗ (777) Европа (1833) здоровье (1386)


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Топ комментарии
+27
Без кацапів не обійшлось
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20.05.2022 22:38
+22
Ну, переносять її мавпти яких франція запустила до себе в кількості мільйонів. Ну ото і лікуйте їх в ветеренарній клініці, а до нас не пускайте. Їбанати толерантні .
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20.05.2022 22:43
+14
кацапоидов гоните с европы, это еще те твари - у них если не новичок так оспа
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20.05.2022 22:44
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Без кацапів не обійшлось
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20.05.2022 22:38 Ответить
не едьте в африку и будет вам счастье
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20.05.2022 22:43 Ответить
Ну, переносять її мавпти яких франція запустила до себе в кількості мільйонів. Ну ото і лікуйте їх в ветеренарній клініці, а до нас не пускайте. Їбанати толерантні .
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20.05.2022 22:43 Ответить
Иделогия кацапа - все говно, а я красава.
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20.05.2022 23:04 Ответить
кацапоидов гоните с европы, это еще те твари - у них если не новичок так оспа
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20.05.2022 22:44 Ответить
Європа приютивши у себе мільйони китайців - отримала від них короновірус. Європа приютивши у себе мільйон африканців - отримала мавпячу віспу. І це тільки початок
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20.05.2022 22:48 Ответить
Слава Богу, тебе не прихистили, їм ще рашизму не вистачало.
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20.05.2022 23:01 Ответить
Його теща прихистила )))
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20.05.2022 23:38 Ответить
Тупо марвел
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20.05.2022 22:50 Ответить
Це має на бурятів перекидуватись. Вони на зовнішній вигляд схожі. ДНК на 99% схожі...
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20.05.2022 22:52 Ответить
БОЛЕЗНЬ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ . ПРОСТО НЕ НУЖНО МАРТЫШЕК ТРАХАТЬ И БУДЕТ ВСЕ ОК
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20.05.2022 22:57 Ответить
Кто то в отсутствии овец взялся за мартышками.
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20.05.2022 23:04 Ответить
Давно лохдаунів не було, ковіда істерія на фоні нашої війни трохи спала, от Шваби, Гейтси і інше жидомасонське кодло вирішило запустити новий вірус щоб знову на токсичних вакцинах трохи підзаробити!
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20.05.2022 23:05 Ответить
То фсьо рептілоїди.
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20.05.2022 23:11 Ответить
Хтось побував там, де живе багато диких абізян та вирішив поділитися «враженнями».
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20.05.2022 23:14 Ответить
оп-івці від арахамії будуть триматись подалі )
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20.05.2022 23:17 Ответить
Маска не спасает - только скафандр.
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20.05.2022 23:19 Ответить
без відмітки в дії і в скафандрі в маршрутку чи магазин не пустять
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20.05.2022 23:30 Ответить
У 2021 році був зроблений план на цю нову пЛандемію. Початися вона повинна була по сценарію 15 травня 2022 року. Саме в цей день вийшли перші повідомлення у ЗМІ Британії про зараження 2 чи 3 людей. А вже 19 травня пішов шквал повідомлень з різних країн Європи про більш ніж 100 випадків.

Якщо це у них "вірулентність невисока", то я навіть не знаю, що на це можна сказати.
Менше з тим...

Згідно плану білів-гейтсів, половина населення Землі до кінця 2022 року повинна захворіти на це гавно. І навряд, чи ми встигнемо знайти умовний Івермектин, щоб захищатися ним від нової біди, як від ковіду-19.

З чим всіх і вітаю. Пландемія окремо вже була. Війна окремо - є. Тепер ще на нас спробують те і друге одночасно. Щасливі часи нас чекають - тут нема що казати.
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20.05.2022 23:26 Ответить
багато разів писав що навчитись соціальної дистанції це нормальна тема у випадку справжньої пандемії буде не так багато хворих . в європі більш менш правил дотримуються , в Україні принципово не хотіли , багато разів замічав як люди лізуть один одному на шию в магазинах , ощад банках ітд .але тепер Українцям не до того , війна .
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21.05.2022 00:14 Ответить
Я теж про це читала. Виявляється, =конспірологи= казали правду від початку. Але ідіоти-психопати обзивали їх гигикали.

Тут уже нова істерика. 2 випадки в квебеку, 20 - чекають на підтвердження, але ми вже знаємо, як пишуться результати ... Намалюють стільки, скільки треба. + стадо вже й так перестрашене і готове до нових бовтушок. Тут ковідопсихопати йдуть до лікаря, бо в них тривожність - anxiety: вірус нападе - і тоді сидять на лікарняному.

І вакцинки напоготові ! Будуть тепер ці примусово колоти ?
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21.05.2022 02:12 Ответить
Основними темами засідання буде те, як поширюється вірус, а також ситуація з вакцинацією. Джерело:

Так це ж було вже(с)
серіал Греф-2 - скоро на цензорі
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20.05.2022 23:27 Ответить
Так, випустять валєрочку і решту людиноненависників.

Стільки кляли своїми помийними пельками своїх співвітчизників і бажали їм "якнайшвидше здохнути" (с), тепер, певно, аж стрибають від радості: збуваються їхні чорні побажання.
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21.05.2022 02:15 Ответить
Серіал буде називатися «Вєдьмана-2» - незабаром на цензорі.
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21.05.2022 02:39 Ответить
Ну хоть про расизм не буде волати чухонець якому не подобаються українські біженці. Тут нігери в авангарді - вони цю заразу привезли.
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20.05.2022 23:32 Ответить
По теории дедушки Дарвина, все люди произошлиот обезъян.
Грузины от шампанидзе.
Армяне от макакяна.
Евреи от абрамгутанга.
И только кацапы от самой дурной и вонючей обезьяны, гаврила называется.
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20.05.2022 23:34 Ответить
ТЕРМІНОВО РЯТУЙТЕ МАВПУ АРЄСТОВІЧА!!! БО ВІН ВЖЕ ЙДЕ РЕЄСТРУВАТИ АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА " МАВПЯЧА ОСПА АРЄСТОВІЧА, 33 ВИХОДА В ГАРЯЧІЄ ТОЧКІ".
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20.05.2022 23:37 Ответить
От нефиг в цивилизацию пускать тех, кто обезьян трахает.
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21.05.2022 01:11 Ответить
Фармацептична мафія страждає...
Війна рашистської манкуртії витіснила тема COVID-19 в зону забуття й прибутки впали...
ВООЗ, ПНХ!
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21.05.2022 01:52 Ответить
Ну ковід вже здувся. Особливо в нас. Жодного хворого, в моєму місткчку, вже давно немає. Маю на увазі в лікарнях і ні від кого не чув, що хворий. Маски також ніхто не носить. Причому шо в нас менше половина зробила уколи і значна частина має куплені сертифікати.
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21.05.2022 02:24 Ответить
Боже! За шо?

Знов повилазили антаковідники-антиваксери з-за океану зі своіми помийними пельками та почали клясти своїх співітчизників, які сидять під сиренами та вибухами.

Модератори! Зробіть що-небудь з цією божевільною гидотою, яка вірить у світові змови, рептилоідів та пласку землю.
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21.05.2022 02:37 Ответить
А мафій, в тім числі фармакологогічної, також немає? Лікарям і фармакологічним компаніям який сенс щоби люди були здоровими? Чим більше хворих - тим більше прибутків. Отакий цей "світ-виворіт": лікарі не зацікавлені щоби не було хворих, правоохоронці не зацікавлені щоби не було злочинців, військововиробники не зацікавлені щоби не було воєн, і т.п., і т.д.
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21.05.2022 05:12 Ответить
- Вам подобалося Ваше колишне життя?
- Так, дуже!
- Ну, буде що згадати...

Не думав, що в 21 столітті ми усі опинимося у війнах та пандеміях.
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21.05.2022 05:12 Ответить
Одне фото чорних рук варте тисячі слів.
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21.05.2022 05:23 Ответить
Про це Ви ж знаєте:

The World Health Organization will meet at the World Health Assembly to discuss a 'global pandemic treaty.'

"We're giving [W.H.O.] significantly more authority to identify exactly what a pandemic is," said Fmr. US Ambassador to the Netherlands Pete Hoekstra.

Про цей договір так само притомні давно кричать і закликають не допустити подібного.
Тому що тоді вооз-ка зможе весь світ засадити в "пандемійні" концтабори (моделі вже відпрацювалися). До того ж, автомія і незалежність держав зазнає удару і стає залежною від рішення купки моральних виродків (як приклад, ефіопське чмо), які керуються зовсім іншими міркуваннями + виконують вказівочки.

І республіканці, власне, закликають позбавити цю смердючу шаражку фінансування.

А про нову пугалку у Штатах народ тепер пише, що якраз під midterm вибори підганяють, щоб знову по пошті деми відірвалися з бюлетенями.
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21.05.2022 05:38 Ответить
Отвлекают от Украины.
Вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян.
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21.05.2022 13:24 Ответить
 
 