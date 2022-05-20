Срочное совещание из-за более чем 100 случаев обезьяньей оспы в Европе созывает ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения собирается провести экстренное заседание из-за вспышки обезьяньей оспы, поразившей уже более 100 человек в Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боли в мышцах. Случаи заболевания вне региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.
Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.
В то же время The Telegraph отмечает, что ВОЗ созывает группу ведущих экспертов на экстренное заседание для обсуждения текущей вспышки.
Основными темами заседания станет то, как распространяется вирус, а также ситуация с вакцинацией.
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Якщо це у них "вірулентність невисока", то я навіть не знаю, що на це можна сказати.
Менше з тим...
Згідно плану білів-гейтсів, половина населення Землі до кінця 2022 року повинна захворіти на це гавно. І навряд, чи ми встигнемо знайти умовний Івермектин, щоб захищатися ним від нової біди, як від ковіду-19.
З чим всіх і вітаю. Пландемія окремо вже була. Війна окремо - є. Тепер ще на нас спробують те і друге одночасно. Щасливі часи нас чекають - тут нема що казати.
Тут уже нова істерика. 2 випадки в квебеку, 20 - чекають на підтвердження, але ми вже знаємо, як пишуться результати ... Намалюють стільки, скільки треба. + стадо вже й так перестрашене і готове до нових бовтушок. Тут ковідопсихопати йдуть до лікаря, бо в них тривожність - anxiety: вірус нападе - і тоді сидять на лікарняному.
І вакцинки напоготові ! Будуть тепер ці примусово колоти ?
Так це ж було вже(с)
серіал Греф-2 - скоро на цензорі
Стільки кляли своїми помийними пельками своїх співвітчизників і бажали їм "якнайшвидше здохнути" (с), тепер, певно, аж стрибають від радості: збуваються їхні чорні побажання.
Грузины от шампанидзе.
Армяне от макакяна.
Евреи от абрамгутанга.
И только кацапы от самой дурной и вонючей обезьяны, гаврила называется.
Війна рашистської манкуртії витіснила тема COVID-19 в зону забуття й прибутки впали...
ВООЗ, ПНХ!
Знов повилазили антаковідники-антиваксери з-за океану зі своіми помийними пельками та почали клясти своїх співітчизників, які сидять під сиренами та вибухами.
Модератори! Зробіть що-небудь з цією божевільною гидотою, яка вірить у світові змови, рептилоідів та пласку землю.
- Так, дуже!
- Ну, буде що згадати...
Не думав, що в 21 столітті ми усі опинимося у війнах та пандеміях.
The World Health Organization will meet at the World Health Assembly to discuss a 'global pandemic treaty.'
"We're giving [W.H.O.] significantly more authority to identify exactly what a pandemic is," said Fmr. US Ambassador to the Netherlands Pete Hoekstra.
Про цей договір так само притомні давно кричать і закликають не допустити подібного.
Тому що тоді вооз-ка зможе весь світ засадити в "пандемійні" концтабори (моделі вже відпрацювалися). До того ж, автомія і незалежність держав зазнає удару і стає залежною від рішення купки моральних виродків (як приклад, ефіопське чмо), які керуються зовсім іншими міркуваннями + виконують вказівочки.
І республіканці, власне, закликають позбавити цю смердючу шаражку фінансування.
А про нову пугалку у Штатах народ тепер пише, що якраз під midterm вибори підганяють, щоб знову по пошті деми відірвалися з бюлетенями.
Вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян.