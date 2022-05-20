Срочное совещание из-за более чем 100 случаев обезьяньей оспы в Европе созывает ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения собирается провести экстренное заседание из-за вспышки обезьяньей оспы, поразившей уже более 100 человек в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боли в мышцах. Случаи заболевания вне региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

В то же время The Telegraph отмечает, что ВОЗ созывает группу ведущих экспертов на экстренное заседание для обсуждения текущей вспышки.

Основными темами заседания станет то, как распространяется вирус, а также ситуация с вакцинацией.

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