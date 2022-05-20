В МИДе подтвердили, что Италия разработала "мирный план" для прекращения войны: "Предложения сейчас изучаются"

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Италия разработала предложения по прекращению войны России против Украины, сейчас они изучаются.

Об этом говорится в предоставленном Укринформу комментарии спикера МИД Олега Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения сейчас изучаются", – отметил он.

Представитель МИД заверил, что Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне и приветствует любые международные усилия, которые помогут восстановить мир на украинской земле и Европе.

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"В то же время любое политическое решение должно базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул Николенко.

Как сообщали СМИ, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо подготовил план прекращения войны РФ против Украины и передал документ генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7. Он содержит четыре этапа: прекращение огня в Украине и демилитаризацию линии фронта под надзором ООН; переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО; двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, "спорные территории" будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву; заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.