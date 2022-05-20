В МИДе подтвердили, что Италия разработала "мирный план" для прекращения войны: "Предложения сейчас изучаются"
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Италия разработала предложения по прекращению войны России против Украины, сейчас они изучаются.
Об этом говорится в предоставленном Укринформу комментарии спикера МИД Олега Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения сейчас изучаются", – отметил он.
Представитель МИД заверил, что Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне и приветствует любые международные усилия, которые помогут восстановить мир на украинской земле и Европе.
"В то же время любое политическое решение должно базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул Николенко.
Как сообщали СМИ, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо подготовил план прекращения войны РФ против Украины и передал документ генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7. Он содержит четыре этапа: прекращение огня в Украине и демилитаризацию линии фронта под надзором ООН; переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО; двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, "спорные территории" будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву; заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Один *уй росіяни не будуть ніколи ніщо виконувати. У них свій план.....
а як що ще запропонують чимось поступитися...
то пішли нах...й аж бігом...
Ця наша кривава війна їм по цимбалах, от коли італійцям доведеться рятувати від ракет та бомб усі свої витвори мистецтва та архітектури , завдяки яким Італія на першому місці ЮНЕСКО, от тоді вони визнають, що ***** та його орки - це справжнє зло, яке треба придушити та поховати, а не допомагати йому зберегти ботоксну морду ліца.
Божеволіють, конають,(Мирні плани хай складають) -. Нам своє робить
зелені вивчають шо? - це посереді, чі одна чверта?
думаю вот так с ними нужно разговаривать....а то они вообще оборзели с нашим безъяйцевым правительством...
Але вони навіть не здогадуються, як же їм буде важко втрачати свою дольче віту, коли ***** і до них дістане.
Кулеба - припиняй блазнювати.
іноді ти напів залений, а як до діла так на всі 100 відсотків.
@apiontkovsky
·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1527646010419339265 4 ч
Мирный план Италии это классика элитной европейской проституции по вызову . Саркози в 2008 в Грузии. Меркель и Олланд в 2014-2015 в Украине. Одна и та же услуга : международно-правовое закрепление территориальных захватов Кремля. Сегодня Пу заказал закрепить Херсон.
Албания ведь не лезет в советчики, ибо знает своё место.
С какого бодуна Италия "ні сіло-не впало" разрабатывает какой-то там мирный план.
На каком основании и кто ее на это уполномочил, кто ее просил это делать???
Может мы в свою очередь чего-нибудь для Италии придумаем и отошлем в ООН?
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492
рекомендую всем к просмотру
1 минута времени.
Это все что вам надо знать о италии
раз і зліпили...
беремо клована додаемо трохи аґрохімії, на бок люсю ляпнули,
всім іншим рота закрили - і оце воно...
там під кожним пунктом - писав ***** італійцям озвучити