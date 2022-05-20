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Новости Война
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В МИДе подтвердили, что Италия разработала "мирный план" для прекращения войны: "Предложения сейчас изучаются"

мзс

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Италия разработала предложения по прекращению войны России против Украины, сейчас они изучаются.

Об этом говорится в предоставленном Укринформу комментарии спикера МИД Олега Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения сейчас изучаются", – отметил он.

Представитель МИД заверил, что Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне и приветствует любые международные усилия, которые помогут восстановить мир на украинской земле и Европе.

Также читайте: Из "Азовстали" вывели всех украинских воинов, - Минобороны РФ

"В то же время любое политическое решение должно базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул Николенко.

Как сообщали СМИ, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо подготовил план прекращения войны РФ против Украины и передал документ генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7. Он содержит четыре этапа: прекращение огня в Украине и демилитаризацию линии фронта под надзором ООН; переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО; двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, "спорные территории" будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву; заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

Италия (1640) МИД (6934) ООН (4158) Гутерриш Антониу (334) Луиджи Ди Майо (24) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+76
Ето не италия разработала а ***** подсунул свой план. Все пункты етого плана капитуляции были еще предложены рашистами в Стамбуле. Так что нах макаронников
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20.05.2022 22:47
+44
Пішла Італія нах..уй зі своїм мирним планом!
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20.05.2022 22:50
+42
Рашкофюреру только это и надо, паузу для передышки и узаконить ранее награбленное. Мира больше не будет с кацапами, пока не развалится на Московию и мелких князьков.
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20.05.2022 22:48
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Ето не италия разработала а ***** подсунул свой план. Все пункты етого плана капитуляции были еще предложены рашистами в Стамбуле. Так что нах макаронников
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20.05.2022 22:47 Ответить
а давайте махнемся Путину для лица Крым....А нам Сицилию нахрен она нужна Италии то мафия и заброшенный остров --целые города пустуют ... зажрались итальянцы дома продают за условную единицу 1 евро и не едут и не хотят жить...все равно ..... во прелесть будет... А Украина-- весь флот Рашки будет сразу топить в Средиземном море... ну как ИТАЛИЯ.... ГОТОВЫ К ТАКОМУ ПЛАНУ ОТ УКРАИНЫ?? нет??!! а чего- а кто ВАМ негодяям дал право что-то там решать и выписывать за Украину..... как кому, и с кем вести переговоры, и какие территории оставить как сложные...??!!
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20.05.2022 23:01 Ответить
Рашкофюреру только это и надо, паузу для передышки и узаконить ранее награбленное. Мира больше не будет с кацапами, пока не развалится на Московию и мелких князьков.
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20.05.2022 22:48 Ответить
"дякуємо за пропозицію"
Один *уй росіяни не будуть ніколи ніщо виконувати. У них свій план.....
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20.05.2022 22:48 Ответить
100% на*бут.
а як що ще запропонують чимось поступитися...
то пішли нах...й аж бігом...
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20.05.2022 23:11 Ответить
Просто принять к сведению,что макаронники продались и забыть.Мирный договор будет писать ВСУ на полях сражений.
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21.05.2022 10:38 Ответить
"Припинення" - це зупинитись на тих позиціях, що зараз і "зберечь путіну ліцо"? ***** такий план!
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20.05.2022 22:50 Ответить
Пішла Італія нах..уй зі своїм мирним планом!
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20.05.2022 22:50 Ответить
Італійцям дуже не подобається, що у них подорожчала кава та тістечка. Їм *****, що в Україні вбивають людей та знищують країну, їх хвилює те, що взуття, яке вони шили для расєі, нема куди дівати, бо воно тепле та для Італії не потрібне, тому бізнес з раською розривати вони не хочуть.
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20.05.2022 23:02 Ответить
Я вже десь писав про Шольца: якщо так хоче "припинити" війну і зберегти "ліцо" путіну - нехай відбудує берлінську стіну і поверне кацапам НДР. Так само хай і італійці йому сицилію віддадуть (***** любить острови і півострови красти). А нашими територіями нічого цього виродка задобрювати.
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20.05.2022 23:06 Ответить
а что может кацапам отдать франция?
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20.05.2022 23:48 Ответить
Очевидно же: Альпы. Их покорил еще рашистский пАлководец Суворов. Да и в нынешнее время там в туристические сезоны часто слышен был русский матерный язык. Так что аннексия Альп, по ныне действующим понятиям рф, вполне может проходить под уже обычным соусом про "защиту русскоговорящих".
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21.05.2022 03:51 Ответить
Нє, не Сицилію. Нехай краще йому свою перлину Венецію віддадуть. До речі, а вона і не їхня, самі Венецію собі заграбастали, хоча вона була самостійною, демократичною та вільною, колись давно. Але то таке, зараз італійців не влаштовує здорожчання цін буквально на все і через здорожчання газу ціни ростуть, і комунальні послуги зростають, а італійці звинувачують не ***** та расєю у всіх бідах, а нас непокірливих.

Ця наша кривава війна їм по цимбалах, от коли італійцям доведеться рятувати від ракет та бомб усі свої витвори мистецтва та архітектури , завдяки яким Італія на першому місці ЮНЕСКО, от тоді вони визнають, що ***** та його орки - це справжнє зло, яке треба придушити та поховати, а не допомагати йому зберегти ботоксну морду ліца.
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20.05.2022 23:56 Ответить
ідіть ви *****
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20.05.2022 22:51 Ответить
А Зимбабве , они когда нам план разработают ?
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20.05.2022 22:53 Ответить
Якась *****... "спірні території" матимуть повну автономію з правом самостійно забезпечувати свою безпеку - це просто повний *******. По-перше, що за "спірні території"? Немає таких територій, є визнані усім світом українські території і крапка. По-друге, що воно має на увазі під спірними територіями - Крим, ОРДЛО чи вже й окуповані частини Півдня і Сходу? По-третє, цьому дибілу хочеться ще однієї війни через 5-10 років, щоб тепер українців вбивали не тільки мобіки з Криму і ОРДЛО, а ще й з Херсонщини та Запоріжжя (обл)? По-четверте, як він собі "суверенітет над регіонами належатиме Києву", якщо ці регіони будуть самі визначати свою безпеку, тобто мати власні збройні сили або взагалі там будуть стояти російські "миропритворці"? Довбойоби, не порозумнішають, поки ракети не полетять на міста ЄС...
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20.05.2022 22:54 Ответить
Та нехай собі як знають. Божеволіють, конають,(Мирні плани хай складають) -. Нам своє робить
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20.05.2022 23:23 Ответить
я иногда думаю - поскорее они бы уже туда полетели. Иначе у этих дебилов мозги на место не станут и они будут продолжать писать тухлые планы и торговать нами и нашей землей
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20.05.2022 23:51 Ответить
Все правильно. От тільки ми вже порозумнішали і дуже шкода шо таким чином. Може це для того шоб решта прозріла. Але італійці вірять в свою неповторність. Наївні. Нам це точно не потрібно ці плани і домовленості. Найкраща угода з москалями це ядерна бомба націлена на їхню атомну електростанцію.
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21.05.2022 01:01 Ответить
Зараз гєбня дістала товсту папку з компроматами на єврошльондр. Тому останні тижні ми бачимо неймовірні історії, як шольци відмовляються давати танки, а макарони пропонують Україні капітулювати. Хто там наступний персонаж із зашкварною ініціативою? Австрійці чи французи?
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20.05.2022 22:54 Ответить
Парад кацапских консерв в последнее время взрывается просто феерично! ***** пошло в последний и решающий бой.
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20.05.2022 22:57 Ответить
Зелена шобла наполегливо хоче і далі здавати Україну Х**лу
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20.05.2022 22:55 Ответить
І?
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20.05.2022 23:00 Ответить
і *******!
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20.05.2022 23:34 Ответить
Іди реально та допоможи захищати Україну. От, ***, війська диванні, най вам трясця.
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20.05.2022 23:39 Ответить
Тётя с именем "Ленин"-наоборот, мы разберемся что нам делать!
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21.05.2022 00:01 Ответить
там є шо вивчати? - откровенна здача країни (не їхньої, не Італії) від італійців.
зелені вивчають шо? - це посереді, чі одна чверта?
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20.05.2022 22:55 Ответить
Когда Италия, Франция, Германия что-то начинают вякать о решении этой войны это сразу не к добру. Эти и маму родную продадут, торгаши чертовы. Абы быстрей начать гешефт делать. Куле, не их же территории захвачены.
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20.05.2022 22:55 Ответить
В этих странах дофига кремлёвских консервов кучкуется. Им пришло время отрабатывать аванс.
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20.05.2022 23:06 Ответить
Я вот думаю с ними нужно разговаривать по другому. Чего им там нужно? Зерно? Нах...сами продадим кому считаем нужным когда освободим территорию...Что там еще, следить за поставками газа? Нах...поломался газ....починим когда войну выиграем....
думаю вот так с ними нужно разговаривать....а то они вообще оборзели с нашим безъяйцевым правительством...
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20.05.2022 23:21 Ответить
Им от нас ничего не нужно и зерном всю продожную Европу может полностью обеспечить росия. Поэтому и наглеют
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21.05.2022 10:35 Ответить
Нічого дивного. Італійці - кончені путіністи.

Але вони навіть не здогадуються, як же їм буде важко втрачати свою дольче віту, коли ***** і до них дістане.
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20.05.2022 22:56 Ответить
Не, ну вы посмотрите на этого Марио. Нам опять пытаются впарить Минск-3 только уже с расширенной окупированной территорией и разоружением Украины. А не пойти ли вам на****
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20.05.2022 22:56 Ответить
И только пускай не рассказывают сказки про то что эти *автономии* будут под контролем Киева. Когда крым был в составе Украины под видом автономии, фактически Киевской власти он не подчинялся. Поэтому в 2014 мы и получили то что должно было случиться
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20.05.2022 22:59 Ответить
Наші зробили красивий жест.А по факту сказали б ідіть на х"й!
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20.05.2022 22:56 Ответить
Будь яке політичне рішення має починатись з того шо рашка звалює за корднои 1991 року і виплачує завдані збитки в дво-кратному розмірі.
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20.05.2022 22:57 Ответить
Ну это старый план Арахамии и Ермака. Или Ермака и Арахамии. Путин решил, что будет солиднее, если его план озвучит Ди Майо. 2017 год очередной путинферштейн Луиджи заявил: «Движение пяти звёзд хочет только соблюсти коммерческие интересы Италии. Вот почему мы за снятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 санкций с Москвы»
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20.05.2022 22:57 Ответить
МЗС України вивчає?
Кулеба - припиняй блазнювати.
іноді ти напів залений, а як до діла так на всі 100 відсотків.
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20.05.2022 22:59 Ответить
Согласен полностью. Вот в Германии посол с яйцами. Шольцу так и сказал прямо, хрен извинился и правильно сделал. Один хрен толку-то....А эти все проглатывают....Все хорошими хотят быть перед всеми, покладистыми. Мудаки плть...
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20.05.2022 23:04 Ответить
Самое страшное, если боневтик не начал бы им подпевать....ведь если начнет что ему сделаешь? военное положение...митинг не проведешь....
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20.05.2022 22:59 Ответить
він може тільки підіграти італійцям на фно - з мізками, голосом і слухом там повний швах - зелені підвердуни 4 рази по повістці...
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20.05.2022 23:08 Ответить
чи вже пора Росії проштовхувати свої «мирні плани» всіма можливими каналами? У росіян, мабуть, проблеми на фронті.
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20.05.2022 23:06 Ответить
Як тільки ми тиснемо на фронті,підхуйловники з. італії,франції, німеччини, турції- підсовують нам «свої» плани мирних переговорів або й миру. Ви ж палитесь, чорти
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20.05.2022 23:07 Ответить
Це мирна здача суверенітету України з замороженим конфліктом і відстроченої війною але вже з завойованим народом України, як Зараз воюють українці Донбаса та Крима.
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20.05.2022 23:07 Ответить
стартовали предложения из серии "не абидеть ***** и сохранить ему ботокс рожи"
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20.05.2022 23:08 Ответить
Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1527646010419339265 4 ч

Мирный план Италии это классика элитной европейской проституции по вызову . Саркози в 2008 в Грузии. Меркель и Олланд в 2014-2015 в Украине. Одна и та же услуга : международно-правовое закрепление территориальных захватов Кремля. Сегодня Пу заказал закрепить Херсон.
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20.05.2022 23:08 Ответить
Вообще предлагать такое это просто потокать агрессору. Тут хотя бы какое-то заявление нашего МИД нужно с нотой протеста.
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20.05.2022 23:09 Ответить
А от тут 💯. Не "вивчати цю пропозицію", а на дипломатичному рівні посилати на....
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20.05.2022 23:13 Ответить
Это очередной замороженный конфликт. Да пошли они за кораблём. Не удивлюсь что Драги и не в курсе что планчик пришёл из Кремля через местных консервов в его правительстве.
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20.05.2022 23:09 Ответить
Совершенно кретинский "план" : к тому же Италия - это страна 2-ого эшелона типа Испании и поэтому выступать в роли некоего инициатора европейского урегулирования итальянскому правительству просто не по чину.

Албания ведь не лезет в советчики, ибо знает своё место.
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21.05.2022 06:26 Ответить
Х@йня...
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20.05.2022 23:12 Ответить
Шановна італійська сторона, пішла ти найух зі своїми "миротворчими" пропозиціями! Можеш прихватити з собою і турок; вони теж нас схиляють до "миру по путінські". Особисто туркам раджу віддати грекам о. Кіпр. Як вам, турки, моя пропозиція? Подобається? Та я ж заради миру на острові піклуюся!!!
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20.05.2022 23:13 Ответить
хРЕНОВИЙ ПЛАН!!!!!! в смітник!!!!!!!нЕМА ЩО РОЗГЛЯДАТИ!!!!
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20.05.2022 23:14 Ответить
Очередное аналоговнетовое предложение.Единственный компромисс,если раша прямо завтра выведет войска с материковой части,то можно Крым помусолить несколько лет,даже воду туда продавать за хорошие деньги.Но этого нифига не будет,так о чем вообще разговаривать?Новый мировой ***** трэнд-сохрани лицо путина.И так одновременно и во Франции,и в Штатах,теперь вот Италия.Совпадение?Не думаю...
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20.05.2022 23:14 Ответить
Это просто абсурд какой-то.

С какого бодуна Италия "ні сіло-не впало" разрабатывает какой-то там мирный план.

На каком основании и кто ее на это уполномочил, кто ее просил это делать???

Может мы в свою очередь чего-нибудь для Италии придумаем и отошлем в ООН?
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20.05.2022 23:15 Ответить
вариант - подарить росии сардинию и сициллию, чтобы русские нам вернули крым! супер план!
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20.05.2022 23:56 Ответить
Все як говорив політолог Піонтковський… зараз на нас будуть давити зі всіх сторін. Европа і деякі потвори за спиною Байдена будуть намагатися підсунути якісь переговори, мирні плани ітд. і тп.
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20.05.2022 23:16 Ответить
А Украина точно суверенная страна?
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20.05.2022 23:20 Ответить
Нет, только кацапляндия.
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20.05.2022 23:57 Ответить
Пропоную віддати Марсель, Сицилію та пів Берліна на відкуп *****, щоб він відійшов і війна закінчилась. Якщо для європейців територіальна цілісність не табу, то нехай це підтвердять
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20.05.2022 23:21 Ответить
Ми вже давно вивчили вашу пропозицію: хєрня суцільна.
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20.05.2022 23:22 Ответить
Зато зерно - давай, быстрей, вплоть даже через беларусь...Это им нужно и это мы им на блюдечке. А они с нами вот так. Нехорошо это. С зерном точно так же нужно тянуть-тянуть, отговорки находить, подковерно выторговывать его на нужное Украине оружие и т.п. А то плть они попросили, и мы им на блюдечке, а они вон как....
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20.05.2022 23:25 Ответить
Це план капітуляції України, який цілком влаштує кремль.
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20.05.2022 23:26 Ответить
Коротше, речник МЗС дипломатично послав "розробників" італійських нахєр.
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20.05.2022 23:40 Ответить
Оман,******* і ця італійська шняга написані в Крнмлі !!!!))))
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20.05.2022 23:41 Ответить
Дякуємо та йдіть на...уй.
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20.05.2022 23:42 Ответить
Все из-за России: в Италии два гостя телешоу подрались в прямом эфире, видео
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492

рекомендую всем к просмотру
1 минута времени.
Это все что вам надо знать о италии
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20.05.2022 23:46 Ответить
Как же достали все эти старые сумасбродничающие маразматики, с "разумом" и психикой прошлого века... Пуйло и его подельники - идентично из той же шизофренической больной когорты.
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21.05.2022 04:20 Ответить
вы послушайте как им радостно рукоплещет и улюлюкает вся аудитория...там далеко не одни старперы....
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21.05.2022 14:25 Ответить
Похоже на бред группы мудозвонов (простите) из бесполезной организации ОченьОбеспокоенныхНевротиков. Может чистый вброс для оф. ответа Кулеби "вы там вкрай ахренели". Даже ЗЕ дал понять Крым и Донбас возвращается Украине, точка. Пока Италия демонстрировала поддержку. Тихо кидает страйки на виллы/яхти, санкции исправно выполняет, гуманитарит и стволы передает...ФИФТИ-CAL как раз они передали.. Ждем ответа МЗС
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20.05.2022 23:48 Ответить
Макаронные штайнмайеры на марше.
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20.05.2022 23:56 Ответить
меняем крым на сицилию - и пусть живут себе мирно с италией...
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21.05.2022 00:25 Ответить
Пам'ятаєте як ***** в грудні розмахувало пропозиціями стосовно гарантій безпеки для московії? Йому всі відповіли, що уважно вивчать його пропозиції, що на дипломатичні мові означає «іди на*уй». Тут те саме, це загальноприйнятий сленг.
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21.05.2022 00:25 Ответить
Це не італійський план, а путінський "мінськ-3".
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21.05.2022 01:26 Ответить
Макаронники хотят демилитаризировать линию фронта. Сразу нах
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21.05.2022 01:32 Ответить
Той план має слідувати курсом "РУСКАГО ВАЄННОГО *******"!
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21.05.2022 01:49 Ответить
Тих, хто вивчає, теж на ×уй разом з авторами.
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21.05.2022 02:08 Ответить
Ініціатива італійців повне лайно ! Минськ 3- дякую не треба!!!!
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21.05.2022 05:11 Ответить
...я, так понимаю что руссо Банапарту предлагают виллу на острове Елены, но не простоя, а Святой
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21.05.2022 06:09 Ответить
Это шутка?
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21.05.2022 07:47 Ответить
не думав шо доживу до 3ґо ілліча в Україні та за вами хіба встиґнеш?
раз і зліпили...
беремо клована додаемо трохи аґрохімії, на бок люсю ляпнули,
всім іншим рота закрили - і оце воно...
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21.05.2022 09:58 Ответить
ці зелені тварі таки віддадуть Україну *****, в них є плани.
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21.05.2022 10:53 Ответить
ви бачіли чули читали тей італійській план?
там під кожним пунктом - писав ***** італійцям озвучити
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21.05.2022 11:17 Ответить
 
 