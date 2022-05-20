Вопросы суверенитета и территориальной целостности Украины не могут быть предметом ни одного компромисса по завершению войны, - ОП
Никаких компромиссов по вопросу территориальной целостности Украины не будет.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире телемарафона "UAвместе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Никакого "Минска-2" или "Минска-3" не будет. Никаких компромиссов по территориальной целостностью и суверенитету в принципе быть не может. Это – фундаментальные вещи", - отметил он.
Сибига также выразил убеждение, что мир продолжает быть с Украиной для достижения победы, и эта поддержка будет расти. Такие выводы он сделал на основе недавно принятых решений, в частности, США и ЕС по выделению дополнительных средств для поддержки Украины.
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Что именно сдаст Зеленский зависиь от нас м вами, но сдача Херсонщины и Запорожской области в принципе невозможна, будет Хунта! Скорей бы