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Новости Война
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Вопросы суверенитета и территориальной целостности Украины не могут быть предметом ни одного компромисса по завершению войны, - ОП

сибига

Никаких компромиссов по вопросу территориальной целостности Украины не будет.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире телемарафона "UAвместе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никакого "Минска-2" или "Минска-3" не будет. Никаких компромиссов по территориальной целостностью и суверенитету в принципе быть не может. Это – фундаментальные вещи", - отметил он.

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Сибига также выразил убеждение, что мир продолжает быть с Украиной для достижения победы, и эта поддержка будет расти. Такие выводы он сделал на основе недавно принятых решений, в частности, США и ЕС по выделению дополнительных средств для поддержки Украины.

Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+13
***** со своими убийцами и педофилами остановится там где его остановит наша армия. О каких вообще компромисах вы несете. Какая власть в здравом уме и не боясь наказания заявит что отказывается от территории и отдает на растерзание жителей крыма или дамбаса ради фиктивного *мира*? Кому нужен ваш такой мир? Если завтра кто то скажет что нужно отдать Киев и киевлян рашистам, ради мира во Львове какая будет реакция киевлян?
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20.05.2022 23:31
+9
Вы вообще забудьте про слово *компромис*. На какой еще компромис вы хотите пойти с маньяком? Маньяк должен сидеть в тюрьме или сдохнуть, и не нужно выбирать какого ребенка вы ему отдадите чтобы подписать с ним договор о *мире*
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20.05.2022 23:25
+8
задофіга розплодилося замів та радників в завгоспа
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20.05.2022 23:38
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Значит будут
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20.05.2022 23:00 Ответить
Кожен поц твердить по іншому, хрін зрозумієш.
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20.05.2022 23:02 Ответить
Маріуполь деблокувати неможливо говорять вони, а потім дають от такі заяви, при цьому переговори з рашистами продовжуються. Ждуть коли достатньо людей виснажиться від війни й притягнуть договорняк.
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20.05.2022 23:06 Ответить
Вы вообще забудьте про слово *компромис*. На какой еще компромис вы хотите пойти с маньяком? Маньяк должен сидеть в тюрьме или сдохнуть, и не нужно выбирать какого ребенка вы ему отдадите чтобы подписать с ним договор о *мире*
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20.05.2022 23:25 Ответить
***** со своими убийцами и педофилами остановится там где его остановит наша армия. О каких вообще компромисах вы несете. Какая власть в здравом уме и не боясь наказания заявит что отказывается от территории и отдает на растерзание жителей крыма или дамбаса ради фиктивного *мира*? Кому нужен ваш такой мир? Если завтра кто то скажет что нужно отдать Киев и киевлян рашистам, ради мира во Львове какая будет реакция киевлян?
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20.05.2022 23:31 Ответить
Ви дуже точно написали. Дякую.
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21.05.2022 01:46 Ответить
задофіга розплодилося замів та радників в завгоспа
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20.05.2022 23:38 Ответить
це аж надто серйозна для Єрмака тема, тому довірив раднику - ну що з нього взяти, сказав тай назад забрав. Ну а компроміс це надто важко - можуть " крепко вдаріть под зад" і "брутально в морду лица" аВторам і аКторам. Тут близькість з Зелею може не допомогти, а лише ускладнити ситуейшн вокруг організмів прохвостів.
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21.05.2022 00:27 Ответить
Правильна заява.
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21.05.2022 01:45 Ответить
... ну, добре, а не буде як в присліву - ""із князі в грязі""?
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21.05.2022 06:05 Ответить
Таку заяву повинен зробити Президент, й ще три дні тому. Замість цього він якогось зама відбувайла. Цей месседж діпломатичною мовою означає "Компромис возможен!"
Что именно сдаст Зеленский зависиь от нас м вами, но сдача Херсонщины и Запорожской области в принципе невозможна, будет Хунта! Скорей бы
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21.05.2022 09:03 Ответить
 
 