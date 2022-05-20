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Страны-члены формата "Рамштайн" проведут 23 мая новую встречу по обороне Украины, - Пентагон

пентагон

Группа из более чем 40 стран снова соберется в понедельник, 23 мая, чтобы обсудить дальнейшую оборонную поддержку Украины.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин сообщил министру обороны Украины Алексею Резникову о новой встрече государств во время телефонного разговора.

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"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Секретарь присоединится из Пентагона", - рассказал спикер.

Во встрече группы примут участие более 40 стран, полный список участников будет готов со временем, добавил Кирби.

"Они соберутся вместе, как это было в Рамштайне в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", - отметил спикер Минобороны США.

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Напомним, США создали центр управления в немецком Штутгарте, который руководит сетью из более чем 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.

Автор: 

Пентагон (1447) Кирби Джон (452) Резников Алексей (1170) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+2
Пора нам Пэтриоты и Томагавки передавать
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20.05.2022 23:03
+2
Дякуємо.
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20.05.2022 23:29
+2
Я тільки що зрозумів склькі в Сердючки пророцтв виявилося: і Раша гудбай, і про Рамштайн, і Геть з України москаль нєкрасівий...
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20.05.2022 23:33
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Пора нам Пэтриоты и Томагавки передавать
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20.05.2022 23:03 Ответить
F16 еще
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21.05.2022 02:01 Ответить
Ф22 и Ф35 .... в итогде все придет именно к ним, ... ну и рапторы для отстрела орков по границам
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21.05.2022 06:23 Ответить
Лёня, давай Раммштайн!!!
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20.05.2022 23:05 Ответить
Я тільки що зрозумів склькі в Сердючки пророцтв виявилося: і Раша гудбай, і про Рамштайн, і Геть з України москаль нєкрасівий...
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20.05.2022 23:33 Ответить
А хтось може скинуть список країн? Хто туди входить крім НАТО?
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20.05.2022 23:23 Ответить
Среди стран, не являющихся членами НАТО, были приглашены ключевые для США тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, представители Ближнего Востока - Израиль, Катар и Иордания, квартет из Африки - Кения, Либерия, Марокко и Тунис, а также Финляндия, Швеция и, конечно, сама Украина.
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20.05.2022 23:29 Ответить
Всі 30 країн НАТО
+
Швеція
Фінляндія
Японія
Південна Корея
Австралія
Ізраїль
Катар
Кенія
Туніс
Йорданія
Ліберія
Марокко
Нова Зеландія
Швейцарія
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20.05.2022 23:36 Ответить
тут в переліку нема України
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21.05.2022 00:16 Ответить
На авиабазе США в Германии Рамштайн проходит Саммит 43-х стран (там в тексті перелік; але автор, напевне помилився - бо я нарахував 44; Ізраїль, щоправда, брав участь по скайпу)

Источник: https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/
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21.05.2022 00:13 Ответить
Дякуємо.
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20.05.2022 23:29 Ответить
43 країни було. Окрім 30 країн НАТО приєднались, зокрема, Японія, Корея, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія, Катар та інші...
Можете почитати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87_%D1%83_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96
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20.05.2022 23:30 Ответить
харе трындеть. Крымского моста уже не должно было быть вчера
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20.05.2022 23:43 Ответить
це якби НАТО вступило б у війну... своїм особовим складом і технікою під їх керівництвом.
А так ... ну, хіба що диверсантами...
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21.05.2022 00:15 Ответить
З нетерпінням чекаємо на "Patriot" та інші цікаві сюрпризи для рашистів! 🤔
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20.05.2022 23:53 Ответить
Дуже потрібна далекобійна артилерія - реактивні системи залпового вогню дл наступальних дій. Дуже непокоїть те, що різні салівани знову відмовляють Байдена надсилати нам потрібну зброю, необхідну для контрнаступу. Херсон, Мелітополь, Каховку та Бердянськ треба звільняти поки х@йло не анексувало ці території. Бо потім захід нам вже нічого не дасть і почне умиротворювати орків. Вже зараз Франція, Італія та інші друзі рашистів почали все обсерати.
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21.05.2022 01:18 Ответить
а никто ниче не даст толком, пушки и усе )
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21.05.2022 02:03 Ответить
щось не поспішають виконувати те що там обговорюють
якби це в них щодня вбивали десятки людей то певно швидше б ворушились
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21.05.2022 02:36 Ответить
Дужє довго "рамштайнівці" чухаються
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21.05.2022 04:19 Ответить
Вы конешо проводите(любители Ромштайна)свой президиум. ...путю или их подобных не забудьте позвать. Тупая игра.....скоро всем прилетит...
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05.06.2022 01:57 Ответить
 
 