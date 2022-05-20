Страны-члены формата "Рамштайн" проведут 23 мая новую встречу по обороне Украины, - Пентагон
Группа из более чем 40 стран снова соберется в понедельник, 23 мая, чтобы обсудить дальнейшую оборонную поддержку Украины.
Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Он рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин сообщил министру обороны Украины Алексею Резникову о новой встрече государств во время телефонного разговора.
"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Секретарь присоединится из Пентагона", - рассказал спикер.
Во встрече группы примут участие более 40 стран, полный список участников будет готов со временем, добавил Кирби.
"Они соберутся вместе, как это было в Рамштайне в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", - отметил спикер Минобороны США.
Напомним, США создали центр управления в немецком Штутгарте, который руководит сетью из более чем 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.
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Источник: https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/
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А так ... ну, хіба що диверсантами...
якби це в них щодня вбивали десятки людей то певно швидше б ворушились