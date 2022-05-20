Вышедшие на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки от всех нас, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый должен показывать рашистам, что у них нет никакого права что-либо решать на нашей земле.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Обязательно сегодня хочу поблагодарить наших людей, которые не прекращают бороться с оккупацией. И особенно тех, кто сейчас на территории, временно подконтрольной России, ее армии. В частности, вышедшие сегодня на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки от всех нас. Спасибо вам.

Каждый и каждая должны показывать, что у оккупантов нет никакого права что-либо решать на нашей земле. Это важный компонент нашей победы", - отметил глава государства.

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