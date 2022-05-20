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Новости Война
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Вышедшие на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки от всех нас, - Зеленский

енергодар

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый должен показывать рашистам, что у них нет никакого права что-либо решать на нашей земле.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Обязательно сегодня хочу поблагодарить наших людей, которые не прекращают бороться с оккупацией. И особенно тех, кто сейчас на территории, временно подконтрольной России, ее армии. В частности, вышедшие сегодня на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки от всех нас. Спасибо вам.

Каждый и каждая должны показывать, что у оккупантов нет никакого права что-либо решать на нашей земле. Это важный компонент нашей победы", - отметил глава государства.

Смотрите также: Пожарные устроили протест в Энергодаре. Оккупанты разогнали их силой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) оккупация (10117) протест (5854) спасатели (206) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+21
Херсон просто злили і "пишаєтесь"млять
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20.05.2022 23:08
+19
Іди ти, зеля зі своєю подякою і дєрьмака прихвати....не треба нас підтримувати в окупації. Мені в Херсоні похер на твою подяку ....злив усю область за добу, давай хоть на пузі повзай перед міжнародними партнерами, проси потрібну зброю, скільки ми тут ще в окупації сидітимемо... Маріуполь не можете, бо 100 км поля, а Херсон чого не звільняєте? жодного села за півтори місяці навкруги не визволено??? У них в столиці вже перемога, б..дь...зла на вас запроданців не вистачає...
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20.05.2022 23:21
+18
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20.05.2022 23:09
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20.05.2022 23:03 Ответить
Що вони роблять на окупованій і зданій зеленими гнидами території?
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20.05.2022 23:04 Ответить
Так їх оптом здали оркам.
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20.05.2022 23:07 Ответить
Херсон просто злили і "пишаєтесь"млять
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20.05.2022 23:08 Ответить
Не только Херсон, а весь юг Украины.
Хотелось бы еще узнать под каким асфальтом лежат Сапсаны, Ольха, Верба, Нептуны, Ангара, броники, каски и т.д. по списку.
Мне интересно одно, поймут ли люди, что за разрушенные города и смерти украинцев главный виновный наивеличнейший и его друзья детства и компаньоны по бизнесу? А первую скрипку в топливном кризисе играет Коломойский в дуэте с Олександровичем?
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21.05.2022 08:24 Ответить
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20.05.2022 23:09 Ответить
Ну вот ти і здав Херсон тепер єзжай туда і підтримай їх !
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20.05.2022 23:10 Ответить
"Зеленський наголосив, що кожен має показувати рашистам, що в них немає жодного права щось вирішувати на нашій землі. "

И только одно способно договариваться, про "посередине", "мир в глазах")))
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20.05.2022 23:12 Ответить
ну и шо, што вышли за начальника??? вот если б подорвали АЭС во время первых выстрелов рф- ситуация изменилась бы кардинально!
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20.05.2022 23:15 Ответить
Як повідомляли ФАХІВЦІ, розхерачити реактор неможливо - він розрахований на ядерне бомбардування. Тому до всіх схлипів нашої "влади" про "ядерний тероризм" західні урядовці, які мають достатньо інформації, поставилися спокійно.
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20.05.2022 23:50 Ответить
Іди ти, зеля зі своєю подякою і дєрьмака прихвати....не треба нас підтримувати в окупації. Мені в Херсоні похер на твою подяку ....злив усю область за добу, давай хоть на пузі повзай перед міжнародними партнерами, проси потрібну зброю, скільки ми тут ще в окупації сидітимемо... Маріуполь не можете, бо 100 км поля, а Херсон чого не звільняєте? жодного села за півтори місяці навкруги не визволено??? У них в столиці вже перемога, б..дь...зла на вас запроданців не вистачає...
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20.05.2022 23:21 Ответить
Пацан пообіцяв ***** воду на Крим - пацан зробив. Він же не лох якийсь.
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20.05.2022 23:32 Ответить
Пообіцяв, добре, нехай. Але вода не йде. Ви подивіться, де наша земля їх приймає? Не хоче їх наша земля. Не Ви, чи я... Земля наша не терпить цю наволоч, тому й ми такі.
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20.05.2022 23:42 Ответить
Чому ж не йде? Йде, на жаль.
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21.05.2022 07:27 Ответить
от і підтримай їх.. і не хрипатими твіттами - ти ж президент!
чи в цьму випадку "ми всі президенти"?
склйозлоє те зелення, з рук вискользає - хрен зловиш...
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20.05.2022 23:25 Ответить
Твоя ОПа вже ходить в шортах, чи ще зарано? Помніцца ти вводив такий дресс-код.
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20.05.2022 23:30 Ответить
Пару підрозділів спецназу туди на підтримку.
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20.05.2022 23:33 Ответить
Квартал и Мамахохотала...
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20.05.2022 23:49 Ответить
на заклики не скупий пустозвон
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20.05.2022 23:36 Ответить
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20.05.2022 23:38 Ответить
если честно, херня какая-то на фото. Дешёвая подделка.
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21.05.2022 08:38 Ответить
Интересно спросить у етих людей, что они думают по поводу *компромиса* который идет в обговаривании властей, по которым етих людей отдадут рашистам ради какого то *мира* в Киеве или еще где то? Люди реально рискуют своими жизнями за Украину а кто то хочет просто *окончания войны* ради которого етих же людей и их детей готов отдать окупантам на растерзание
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20.05.2022 23:44 Ответить
Ой, как пафосно, аж блевать охота...
Может ниточку на руку одеть, и в инсту выставить, а , "найвэлычнишый"?
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20.05.2022 23:47 Ответить
В бан, москаляка. За наругу над мовою.
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21.05.2022 00:45 Ответить
До дупи прямуй...
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21.05.2022 09:18 Ответить
Зеля кинув їх, здавши весь південь України фактично без бою, а тепер від безсилля, тільки словесними заклинаннями підтримує їх.
Це цинізм вищої марки.
А взагалі вже зрозуміло, що поки існує зелений іуда в кріслі верховного головнокомандувача, Україна не поверне окуповані території контрнаступом.
Вже стає очеаидним, що всі цілі, які переслідував пуйло в Україні, він отримав по договорняку с Зелей.
Сухопутний коридор з рашки в Крим, воду в Крим, весь Донбас ( через 1-2 тижня буде здано залишок Луганської області, зі стандартним формулюванням - від Сєвєродонецьк та Лисичанськ нічого не лишилось тільки руїни, а ще через місяць іуда здасть всю Донецьк область).
Цілі пуйла будуть виконані, а далі припинення вогню та підписання "мирного договору", згідно з яким всі захоплені території України залишаються під рашкою.
Іуда продав Христа за 30 срібняків, а Зелений іуда продав Україну за збереження своєї шкіри і другий термін президентства.
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20.05.2022 23:56 Ответить
Зеля, спрямуй великого розвідника Арестовича звільнити Південь, який хтось *****..ав!
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21.05.2022 00:00 Ответить
Чудовий піст. Коротко та ясно.
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21.05.2022 07:16 Ответить
Мене такi самi думки вiдвiдують, особливо, коли чую, що херсонцi не мають нiяк взаэмодiяти з окупантами, саботувати, не працювати. А як людям жити? Святим духом президента годуватися? Чи про те, що кримськi татари повиннi пiднятися та вигнати росiську армiю, а потiм мiст пiдiрвати. А що стояло на завадi у тих, хто повинен був це робити "за боргом служби". Взагалi ж то, усi цi заклики не мають няkоi змiстовоi нагрузки. Балабольство та пустодзiвнство
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21.05.2022 08:14 Ответить
Енергодар, як й Херсон з Каховкою тупо злили. Продали разом із людьми, як кріпаків з помістями.
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21.05.2022 00:47 Ответить
В мариуполе уже пидтрымав...
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21.05.2022 01:57 Ответить
Хорошо так говорить с охраной.
Если реально, то на оккупированной территории гражданам Украины нужно днем кричать Слава России, а ночью вырезать оккупантов.
Днем выражать протесты закончатся плачевно. Призывы к протестам на оккупированных территориях это оказание помощи ФСБ РФ для выявления непокорных.
ФСБ к тебе обязательно придут домой. Ночью. Прийдут после того, как уничтожат самых активных и опасных для РФ.
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21.05.2022 08:33 Ответить
Гіпотетична але реально можлива ситуація.
Українська ракета влучила у штаб орків в Енергодарі, або наші партизани підірвали його. Наприклад, штаб знаходиться в якійсь школі, іншій будівлі. Там спалахнула пожежа. Орки або прості громадяни викликали наших пожежних.
Питання: від кого більшу премію отримають пожежні - від орків чи МВС України?
Знову спитаю: де беруть паливо наші пожежні в окупації навіть для виїзду на страйк? Нагадаю, це бюджетна організація.
По ходу, "договорняк" ще той.
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21.05.2022 08:52 Ответить
Заткнитесь уже, товарищ командир! Хватит того, что народ, благодаря вашему умелому руководству, оказался под окупацией, т.е. от этого стада орков зависит теперь их жизнь,так вы
ещё призываете несчастных безоружных людей к сопротивлению, чтоб их там поубивали.
Войдите уже в реальность, это не съёмки боевика или мультиков. И не пыталиь они заслужить
вашего одобрения, не хочу вас обидеть, но им уже на...рать на вашу власть, которая отдала их врагу. Люди уже пытаются элементарно выжить.
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21.05.2022 09:56 Ответить
 
 