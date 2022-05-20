Вышедшие на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки от всех нас, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый должен показывать рашистам, что у них нет никакого права что-либо решать на нашей земле.
Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Обязательно сегодня хочу поблагодарить наших людей, которые не прекращают бороться с оккупацией. И особенно тех, кто сейчас на территории, временно подконтрольной России, ее армии. В частности, вышедшие сегодня на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки от всех нас. Спасибо вам.
Каждый и каждая должны показывать, что у оккупантов нет никакого права что-либо решать на нашей земле. Это важный компонент нашей победы", - отметил глава государства.
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Хотелось бы еще узнать под каким асфальтом лежат Сапсаны, Ольха, Верба, Нептуны, Ангара, броники, каски и т.д. по списку.
Мне интересно одно, поймут ли люди, что за разрушенные города и смерти украинцев главный виновный наивеличнейший и его друзья детства и компаньоны по бизнесу? А первую скрипку в топливном кризисе играет Коломойский в дуэте с Олександровичем?
И только одно способно договариваться, про "посередине", "мир в глазах")))
чи в цьму випадку "ми всі президенти"?
склйозлоє те зелення, з рук вискользає - хрен зловиш...
Может ниточку на руку одеть, и в инсту выставить, а , "найвэлычнишый"?
Це цинізм вищої марки.
А взагалі вже зрозуміло, що поки існує зелений іуда в кріслі верховного головнокомандувача, Україна не поверне окуповані території контрнаступом.
Вже стає очеаидним, що всі цілі, які переслідував пуйло в Україні, він отримав по договорняку с Зелей.
Сухопутний коридор з рашки в Крим, воду в Крим, весь Донбас ( через 1-2 тижня буде здано залишок Луганської області, зі стандартним формулюванням - від Сєвєродонецьк та Лисичанськ нічого не лишилось тільки руїни, а ще через місяць іуда здасть всю Донецьк область).
Цілі пуйла будуть виконані, а далі припинення вогню та підписання "мирного договору", згідно з яким всі захоплені території України залишаються під рашкою.
Іуда продав Христа за 30 срібняків, а Зелений іуда продав Україну за збереження своєї шкіри і другий термін президентства.
Если реально, то на оккупированной территории гражданам Украины нужно днем кричать Слава России, а ночью вырезать оккупантов.
Днем выражать протесты закончатся плачевно. Призывы к протестам на оккупированных территориях это оказание помощи ФСБ РФ для выявления непокорных.
ФСБ к тебе обязательно придут домой. Ночью. Прийдут после того, как уничтожат самых активных и опасных для РФ.
Українська ракета влучила у штаб орків в Енергодарі, або наші партизани підірвали його. Наприклад, штаб знаходиться в якійсь школі, іншій будівлі. Там спалахнула пожежа. Орки або прості громадяни викликали наших пожежних.
Питання: від кого більшу премію отримають пожежні - від орків чи МВС України?
Знову спитаю: де беруть паливо наші пожежні в окупації навіть для виїзду на страйк? Нагадаю, це бюджетна організація.
По ходу, "договорняк" ще той.
ещё призываете несчастных безоружных людей к сопротивлению, чтоб их там поубивали.
Войдите уже в реальность, это не съёмки боевика или мультиков. И не пыталиь они заслужить
вашего одобрения, не хочу вас обидеть, но им уже на...рать на вашу власть, которая отдала их врагу. Люди уже пытаются элементарно выжить.