В публичных сообщениях о погибших в Украине военных РФ пятая часть – офицеры, - СМИ

Издание "Медиазона" и Российская служба Би-Би-Си вместе с командой волонтеров проанализировали публичные сообщения о гибели на 20 мая по меньшей мере 2622 российских военных в войне против Украины. К источникам относятся сообщения родственников, властей и СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно выводам журналистов, чаще погибали военнослужащие из Дагестана, Бурятии и Волгоградской области России. Подсчеты показывают, что в этих регионах средняя зарплата ниже медианной по России. Жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где суммарно живет более 12 процентов населения России, в сводках – 3 и 14 соответственно.

Среди проанализированных сообщений о смерти в 491 случае речь идет о гибели офицеров. Это примерно пятая часть общего количества погибших. Четверть из них – старший офицерский состав – майоры, подполковники и полковники.

Подтверждены случаи гибели генерал-майора из 41-й армии Андрея Суховецкого и генерал-майора из 8-й армии Владимира Фролова. Также известно о гибели заместителя командующего Черноморским флотом РФ капитана первого ранга Андрея Палия.

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Авторы расследования подчеркивают, что число 2622, вероятно, не отражает реальный уровень потерь. Кроме того, неизвестно количество пропавших и попавших в плен.

Министерство обороны России на данный момент сообщало о потерях только дважды - 2 и 25 марта - и называло цифры в 498 и 1351 человек.