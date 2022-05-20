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Новости Война
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В публичных сообщениях о погибших в Украине военных РФ пятая часть – офицеры, - СМИ

війна

Издание "Медиазона" и Российская служба Би-Би-Си вместе с командой волонтеров проанализировали публичные сообщения о гибели на 20 мая по меньшей мере 2622 российских военных в войне против Украины. К источникам относятся сообщения родственников, властей и СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно выводам журналистов, чаще погибали военнослужащие из Дагестана, Бурятии и Волгоградской области России. Подсчеты показывают, что в этих регионах средняя зарплата ниже медианной по России. Жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где суммарно живет более 12 процентов населения России, в сводках – 3 и 14 соответственно.

Среди проанализированных сообщений о смерти в 491 случае речь идет о гибели офицеров. Это примерно пятая часть общего количества погибших. Четверть из них – старший офицерский состав – майоры, подполковники и полковники.

Подтверждены случаи гибели генерал-майора из 41-й армии Андрея Суховецкого и генерал-майора из 8-й армии Владимира Фролова. Также известно о гибели заместителя командующего Черноморским флотом РФ капитана первого ранга Андрея Палия.

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Авторы расследования подчеркивают, что число 2622, вероятно, не отражает реальный уровень потерь. Кроме того, неизвестно количество пропавших и попавших в плен.

Министерство обороны России на данный момент сообщало о потерях только дважды - 2 и 25 марта - и называло цифры в 498 и 1351 человек.

Автор: 

армия РФ (19047) потери (4369)


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Топ комментарии
+8
Уся ця с-рать, незаваючи на звання єхнии - суцільні дебіли ще недобиті, яких слід зливати в очко. Що й робиться нині на теренах нашої Незалежно
ї держави. Слава УКРАЇНІ та її ГЕРОЯМ!!!
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20.05.2022 23:31
+3
То не офіцери, то підорусня...
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20.05.2022 23:27
+3
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20.05.2022 23:38
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То не офіцери, то підорусня...
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20.05.2022 23:27 Ответить
Уся ця с-рать, незаваючи на звання єхнии - суцільні дебіли ще недобиті, яких слід зливати в очко. Що й робиться нині на теренах нашої Незалежно
ї держави. Слава УКРАЇНІ та її ГЕРОЯМ!!!
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20.05.2022 23:31 Ответить
"МєдіаЗона", хто не знає - це таке ЗМІ
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20.05.2022 23:31 Ответить
В принципе можно приблизительно посчитать потери по потерям офицеров.
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20.05.2022 23:33 Ответить
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20.05.2022 23:38 Ответить
Неплохо бы
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21.05.2022 00:24 Ответить
У сортирі не варто напружуватися зайве... Особливо щодо вмісту фекалій та їхніх фракцій. Злити все та всіх - й гілка! СЛАВА УКРАЇНІ!
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20.05.2022 23:49 Ответить
Хочу підтвердити що так приблизно є по волгоградській області. Продивлявся останні півтора місяці такий собі регіональний ресурс блокнот.волгоград.сру.Там повідомлялось в середньому за тиждень сім-всім задвохсочених орків по області.Після Великодня був ріст до 12-14 приземлених.З понеділка вихід на ресурс заблокований чи у нас чи на мордорі-може хто підскаже в чім причина? Хочу відмітити, що десь третина двохсотих "борцов за мірноє нєбо над головой" віком 19-22роки "заключілі контракт"- читай строковики.
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21.05.2022 00:12 Ответить
у них гибнут только офицуцеры. Рядовых считать не принято. Обычная жуковщина.
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21.05.2022 02:10 Ответить
Я еще в первую неделю сказал что в офицерских городках орков в каждой третей квартире будет плач и вой.
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21.05.2022 07:16 Ответить
на расии нет офицеров... офицер имеет человеческое достоинство и определенные рамки морали... руские вонючие свинопасы не могут называться офицерами - только свинопасами, так как ни чести, ни совести не имели, не имеют и, дай Бог, иметь уже не будут, так как вовремя будут уничтожены...
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21.05.2022 07:28 Ответить
Тарас Березовец каже шо подсохло 13 рабZeянских генералов...малоВАТА... тре Ще десяточок...
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21.05.2022 08:08 Ответить
 
 