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Новости Война
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ЕС планирует избавиться от зависимости от российского газа до 2027 года, - Боррель

газ

Война России против Украины делает необходимым избавиться от зависимости от российского газа не позднее 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"На сегодняшний день Россия является наибольшим поставщиком газа в Европу, на нее приходится 40% нашего потребления. Мы хотим избавиться от этой зависимости до 2027 года. Большая часть газа и нефти, которую мы импортируем из России, будет замещена за счет возобновляемых источников, энергоэффективности и сохранения энергии. Для обеспечения количества газа, который все еще будет необходим, ЕС должен увеличить импорт из нероссийских источников", - заявил он.

По словам Борреля, энергетика всегда была геополитическим вопросом, а теперь это стало еще более очевидным.

"Годами мы дискутировали о необходимости уменьшить зависимость от энергетического импорта из России – страны, использующей энергию как политическое оружие. Мы не можем позволить себе и дальше откладывать этот шаг: мы финансируем способность Кремля вести войну против Украины. Это непростая задача и потребует взаимодействия во многих аспектах, отраженных в Плане обновления европейской энергетики (REPowerEU)", - подчеркнул дипломат.

Читайте также: Евросоюз не допустит, чтобы в Украине закончилось оружие в войне с РФ, - Боррель

Автор: 

Газ (10223) россия (95361) Евросоюз (17060) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+19
они никуда не спешат. Это не их города ровняют с землей. Не их насилуют и убивают. А какую-то Украину. Времени для отказа- валом! лет 5 поотказываемся, а там посмотрим, может и Украины не будет к тому времени ,и отказываться не придется.
евробл*ди
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20.05.2022 23:39
+11
Це якийсь капець...
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20.05.2022 23:30
+10
Дивні вони.
А Рашка прямо говорить, що вже цієї осені буде жорстко шантажувати ЄС своїм газом.
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20.05.2022 23:36
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Це якийсь капець...
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20.05.2022 23:30 Ответить
Ну от це реальніше більш менш , без ілюзій
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20.05.2022 23:33 Ответить
Ранее еще говорили, что на 70 процентов смогут уже до конца года.
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20.05.2022 23:37 Ответить
Дивні вони.
А Рашка прямо говорить, що вже цієї осені буде жорстко шантажувати ЄС своїм газом.
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20.05.2022 23:36 Ответить
они никуда не спешат. Это не их города ровняют с землей. Не их насилуют и убивают. А какую-то Украину. Времени для отказа- валом! лет 5 поотказываемся, а там посмотрим, может и Украины не будет к тому времени ,и отказываться не придется.
евробл*ди
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20.05.2022 23:39 Ответить
А відмовлятися від кацапської недомови, а отже від совкового способу мислення, теж не треба спєшить?
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21.05.2022 10:40 Ответить
Носія, Носії....
редактор, что курим??
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20.05.2022 23:36 Ответить
Нова назва запаребріка.
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20.05.2022 23:49 Ответить
правильна назва була "Соссія"!
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21.05.2022 00:15 Ответить
А до тех про иди ишак сдохнет или патишах помрет.
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20.05.2022 23:36 Ответить
Довго. Рашки вже не буде на той час
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20.05.2022 23:37 Ответить
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20.05.2022 23:37 Ответить
З 2014 року пальцем в жопі колупались, на 9-й рік нарешті дійшло. Шлондра Меркель виростила зі свого коллеги монстра, а тепер ховається.
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20.05.2022 23:39 Ответить
Допоможемо відмовитись раніше? Перекриємо трубу!
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20.05.2022 23:42 Ответить
перекрывать нельзя, визгу будет на весь свет....а вот поломалось и "нет" возможности починить,ждем окончания войны с полностью освобожденными территориями - это уже другое дело...но для этого нужны большущие яйца у правительства....а их там, увы...
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20.05.2022 23:53 Ответить
Перекривати не можна, в нас домовленості з Європою. Росія буде дуже рада, якщо Україна перекриє свою трубу. Тоді Росія змусить Європу увімкнути свій СП-2. Україні воно потрібне?
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21.05.2022 07:21 Ответить
Это означает - никогда....Главное пообещать как обычно...а там уже война закончится....путлер уйдет....все утрясется....и гешефт пойдет как и раньше...
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20.05.2022 23:50 Ответить
ага вы сначала 6 пакет санкций введите!
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20.05.2022 23:53 Ответить
Потрібно скінчвти херню. Перекривати нафтопровод й газопровод. Європа розуміє,лише, Нові реальності. Нема сенсу забезпечувати покидькам комфорт нашими життями.
Досить гратися. Глушити труби
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21.05.2022 00:13 Ответить
Синку, не треба жирним виділяти. І так видно, що дебіл.
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21.05.2022 00:18 Ответить
Перекривати нафтопровод й газопровод.

А Европа на следующий день запустит СП2.
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21.05.2022 01:58 Ответить
Такой бред. Путин уже сдохнуть может к этому времени, зачем им терять деньги?

В сотни раз дешевле нанести простое, доступное, понятное и эффективное военное поражение, напав всеми силами по кацам, всеми, тысячей самолетов. И убить Путина при любой возможности. Пока там будет грызня, то легко выкупить ядерные ракеты и остальное в обмен на приведение этой группировки к власти и снятию санкций. Затем спокойно и недорого закупать и нефть, и газ, и остальное. Самое забавное, что народ России в итоге за 1 баррель нефти даже с репарациями в 50% на энергоресурсы будет получать больше денег, чем сейчас имеет.

Пора понять и принять простую мысль: насильственная смена режима правления в другой стране с помощью ликвидации всего лишь одного человека является самым дешевым и эффективным способом добиться своих интересов. И это нужно использовать повсеместно. По всем мелким диктатуркам. Убить одного человека, создать хаос, предложить одной из сторон полную поддержку и привести ее к власти в обмен на жесткую демократию по принципу послевоенной конституции Японии.
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21.05.2022 00:36 Ответить
Це гарно,коли тут слова,як то бажалось би.
Але на сьогодні весь південь заморожується,іншими словами-надовго залишається під окупацієй росії.Бойові дії ведуться без контрнаступу.А коли через місяць,скажемо,хтось зацікавиться:чому? -радники об"являть,що нам не дали достатнь дальної зброї.
Щодо газу-Італія та Германія погодилась платити в рублях.Інші країни Європи подивляться,як пройде,і восени зроблять те саме.А радники нам об"являть,який міцний Євросоюз і що створювати альтернативнісоюзи,та хочаб пробувати створювати-це врєд.І ініціативи такої від нашого президента не буде.
до речі,заявлений військовий союз Англія-Польша-Україна так і не був створений.
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21.05.2022 06:34 Ответить
что с 14 года делали
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21.05.2022 00:49 Ответить
Закрывали передовые технологии, типа АЭС, в угоду застарелых - тупого высасывания крови и лимфы планеты, да загаживания атмосферы выбросами.
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21.05.2022 02:59 Ответить
Тю, тільки 2027 го ? А я думав що не раніше 2041 го
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21.05.2022 03:55 Ответить
ми допоможимо до 2027 року! тримайтеся!!!!!
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21.05.2022 05:56 Ответить
То есть как я всем друзьям товарищам и говорю что воевать будем не меньше 5 лет. Оказывается это так и есть.
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21.05.2022 07:46 Ответить
Министр финансов рабZei Антон силуанов каже шо мавзолейный хмырь тратит на войну с Украиной мильярд рублей в день...бреше сученок...гораздо больше...
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21.05.2022 07:57 Ответить
Компанию «Тесла», исключили из индекса ESG S&P 500.
Вместо «Теслы» экологичной компанией, попавшей в это индекс, будет нефтедобывающий гигант «Эксон Мобил».

Индекс ESG S&P 500 - создан для рекомендаций инвесторам, которые хотят вложить деньги в компании с дружеским отношением к экологии.

Это я к чему ?!
Где гарантия, что в 2027 году, Запад не найдёт причину продлить своё сотрудничество с РФ ???
Отказываться нужно было вчера.
­А сейчас звучит красиво, не спорю.
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21.05.2022 08:43 Ответить
стремительным домкратом......
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21.05.2022 08:45 Ответить
 
 