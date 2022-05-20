ЕС планирует избавиться от зависимости от российского газа до 2027 года, - Боррель

Война России против Украины делает необходимым избавиться от зависимости от российского газа не позднее 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"На сегодняшний день Россия является наибольшим поставщиком газа в Европу, на нее приходится 40% нашего потребления. Мы хотим избавиться от этой зависимости до 2027 года. Большая часть газа и нефти, которую мы импортируем из России, будет замещена за счет возобновляемых источников, энергоэффективности и сохранения энергии. Для обеспечения количества газа, который все еще будет необходим, ЕС должен увеличить импорт из нероссийских источников", - заявил он.

По словам Борреля, энергетика всегда была геополитическим вопросом, а теперь это стало еще более очевидным.

"Годами мы дискутировали о необходимости уменьшить зависимость от энергетического импорта из России – страны, использующей энергию как политическое оружие. Мы не можем позволить себе и дальше откладывать этот шаг: мы финансируем способность Кремля вести войну против Украины. Это непростая задача и потребует взаимодействия во многих аспектах, отраженных в Плане обновления европейской энергетики (REPowerEU)", - подчеркнул дипломат.

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