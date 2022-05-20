ЕС планирует избавиться от зависимости от российского газа до 2027 года, - Боррель
Война России против Украины делает необходимым избавиться от зависимости от российского газа не позднее 2027 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
"На сегодняшний день Россия является наибольшим поставщиком газа в Европу, на нее приходится 40% нашего потребления. Мы хотим избавиться от этой зависимости до 2027 года. Большая часть газа и нефти, которую мы импортируем из России, будет замещена за счет возобновляемых источников, энергоэффективности и сохранения энергии. Для обеспечения количества газа, который все еще будет необходим, ЕС должен увеличить импорт из нероссийских источников", - заявил он.
По словам Борреля, энергетика всегда была геополитическим вопросом, а теперь это стало еще более очевидным.
"Годами мы дискутировали о необходимости уменьшить зависимость от энергетического импорта из России – страны, использующей энергию как политическое оружие. Мы не можем позволить себе и дальше откладывать этот шаг: мы финансируем способность Кремля вести войну против Украины. Это непростая задача и потребует взаимодействия во многих аспектах, отраженных в Плане обновления европейской энергетики (REPowerEU)", - подчеркнул дипломат.
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А Рашка прямо говорить, що вже цієї осені буде жорстко шантажувати ЄС своїм газом.
евробл*ди
редактор, что курим??
Досить гратися. Глушити труби
А Европа на следующий день запустит СП2.
В сотни раз дешевле нанести простое, доступное, понятное и эффективное военное поражение, напав всеми силами по кацам, всеми, тысячей самолетов. И убить Путина при любой возможности. Пока там будет грызня, то легко выкупить ядерные ракеты и остальное в обмен на приведение этой группировки к власти и снятию санкций. Затем спокойно и недорого закупать и нефть, и газ, и остальное. Самое забавное, что народ России в итоге за 1 баррель нефти даже с репарациями в 50% на энергоресурсы будет получать больше денег, чем сейчас имеет.
Пора понять и принять простую мысль: насильственная смена режима правления в другой стране с помощью ликвидации всего лишь одного человека является самым дешевым и эффективным способом добиться своих интересов. И это нужно использовать повсеместно. По всем мелким диктатуркам. Убить одного человека, создать хаос, предложить одной из сторон полную поддержку и привести ее к власти в обмен на жесткую демократию по принципу послевоенной конституции Японии.
Але на сьогодні весь південь заморожується,іншими словами-надовго залишається під окупацієй росії.Бойові дії ведуться без контрнаступу.А коли через місяць,скажемо,хтось зацікавиться:чому? -радники об"являть,що нам не дали достатнь дальної зброї.
Щодо газу-Італія та Германія погодилась платити в рублях.Інші країни Європи подивляться,як пройде,і восени зроблять те саме.А радники нам об"являть,який міцний Євросоюз і що створювати альтернативнісоюзи,та хочаб пробувати створювати-це врєд.І ініціативи такої від нашого президента не буде.
до речі,заявлений військовий союз Англія-Польша-Україна так і не був створений.
Вместо «Теслы» экологичной компанией, попавшей в это индекс, будет нефтедобывающий гигант «Эксон Мобил».
Индекс ESG S&P 500 - создан для рекомендаций инвесторам, которые хотят вложить деньги в компании с дружеским отношением к экологии.
Это я к чему ?!
Где гарантия, что в 2027 году, Запад не найдёт причину продлить своё сотрудничество с РФ ???
Отказываться нужно было вчера.
А сейчас звучит красиво, не спорю.