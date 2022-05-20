В оккупированном Севастополе ремонтируют поврежденный в Бердянске БДК Черноморского флота РФ. ФОТО

На 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России в оккупированном Севастополе стал на ремонт большой десантный корабль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Корабль с внешними признаками повреждений сейчас стоит у причала у входа в Килен-бухту, на ее западном берегу. На левом и правом бортах БДК видны пятна красной грунтовки, с левого борта свешены тросы, к которым прикрепляется люлька для окрашивания или проведения сварочно-ремонтных работ.

На причале рядом с кораблем стоит военный "Камаз", портовый кран производит грузовые работы.

Ранее на этом месте стоял большой десантный корабль "Ямал" (бортовый номер 156), который в начале мая вышел из ремонта.

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Крым.Реалии сообщали, что 13 мая поврежденный в Бердянске большой десантный корабль Черноморского флота РФ стал на ремонт в Севастополе. Этот корабль был идентифицирован по бортовому номеру 158, который просвечивается сквозь стертую краску, как БДК "Цезарь Куников". 14 мая ВДК "Цезарь Куников" вышел с завода после ремонта и покраски и был пришвартован у Минной стенки в Южной бухте.

После начала вторжения России в Украину бортовые номера всех военных кораблей были закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

В составе Черноморского флота четыре больших десантных корабля проекта 775: "Цезарь Куников" (бортовый номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

БДК "Азов" сейчас пришвартован у причала на заводе в Килен-бухте. О том, что этот корабль находится в ремонте, официальных уведомлений в российских СМИ не было. Крым.Реалии выяснили в начале апреля, что этот БДК стоит на ремонте.

Таким образом, крупный десантный корабль, ставший на ремонт, – это "Новочеркасск" (бортовый номер 142).

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Напомним, 24 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в захваченном российскими военными Бердянске был уничтожен большой десантный корабль России "Саратов", а крупные десантные корабли РФ "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.