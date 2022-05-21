Посол Евросоюза Маасикас о конфискации активов РФ: Не все так просто – в ЕС санкции одинаковы, но в 27 странах разные юридические механизмы

В Европейском Союзе обсуждается вопрос глобальных последствий и механизмов изъятия замороженных активов российского Центробанка и использования их для восстановления Украины после войны.

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время выступления на весеннем деловом форуме во Львове "Українська МРІЯ – шляхи оновлення держави після війни", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Касательно активов Центробанка возникает более широкий политический вопрос - какими будут глобальные последствия их конфискации, на который пока ни у кого нет ответа. Сейчас ведется его обсуждение, потому что очень легко сказать, что они (россияне. - Ред.) являются представителями зла, соответственно, мы должны наложить на них санкции, но не все так просто, во-вторых, в рамках ЕС санкции одинаковы, но есть 27 различных юридических режимов, соответственно, мы можем заморозить активы, но для их конфискации механизмы могут быть разными в разных странах. ", – сказал Маасикас.

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В этом контексте он отметил, что Италия уже заявила, что может конфисковать эти замороженные активы, а некоторые юридические системы пока не обеспечивают такой возможности.

"Если говорить о черном и белом, о том, что правильно, что неправильно, то, конечно, было бы правильно, чтобы все эти замороженные средства были использованы для восстановления Украины. А если говорить о механизмах, то здесь возникают разнообразные нюансы", - констатировал глава Представительства ЕС в Украине.

Как сообщалось, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью Financial Times 9 мая, что европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны.