Посол Евросоюза Маасикас о конфискации активов РФ: Не все так просто – в ЕС санкции одинаковы, но в 27 странах разные юридические механизмы
В Европейском Союзе обсуждается вопрос глобальных последствий и механизмов изъятия замороженных активов российского Центробанка и использования их для восстановления Украины после войны.
Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время выступления на весеннем деловом форуме во Львове "Українська МРІЯ – шляхи оновлення держави після війни", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Касательно активов Центробанка возникает более широкий политический вопрос - какими будут глобальные последствия их конфискации, на который пока ни у кого нет ответа. Сейчас ведется его обсуждение, потому что очень легко сказать, что они (россияне. - Ред.) являются представителями зла, соответственно, мы должны наложить на них санкции, но не все так просто, во-вторых, в рамках ЕС санкции одинаковы, но есть 27 различных юридических режимов, соответственно, мы можем заморозить активы, но для их конфискации механизмы могут быть разными в разных странах. ", – сказал Маасикас.
В этом контексте он отметил, что Италия уже заявила, что может конфисковать эти замороженные активы, а некоторые юридические системы пока не обеспечивают такой возможности.
"Если говорить о черном и белом, о том, что правильно, что неправильно, то, конечно, было бы правильно, чтобы все эти замороженные средства были использованы для восстановления Украины. А если говорить о механизмах, то здесь возникают разнообразные нюансы", - констатировал глава Представительства ЕС в Украине.
Как сообщалось, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью Financial Times 9 мая, что европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны.
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от як би ракети, снаряди та міни падали на міста 27 країн ЄС
як би помирали жінки та діти ЄС
як би гвалтували онуків, одно, двох, десяти річних канцлера Шольца.
як би катували европейських солдат. виривали очі, відрубували все що висить.
от би ми тоді да
а так ми не
у нас наче є
і ми на бумазі нече да
але дивлячись на реакцію хрен зна кого
ми ніби то за
але нема механізму..
ваш рот........
сша, англія знаходять вихід.
а фашит рашисту в очко не клюне
Може не красивих, а розумних потрібно обирати?...
Нужно провести над россией чрезвычайный судебный процесс - трибунал и осудить все разрушения, смерти, насилия, вранье и пропаганду в этой войне. Все и любые осуждения и введенные санкции против россии западными политиками это доказательства в этом процессе.
ЕС уже одобрил проведение такого трибунала, разве нет?
Заспокойтеся ідіоти. Ви справді вважаєте якщо вже завтра арештовані кошти передадуть Україні, ви їх побачите?
Західний світ тим і відрізняється від України і мокшандії, що там закони не тільки приймаються але і дотримуються.
І знову ж, на Заході чудово знають внутрішню українську "кухню освоєння" держ. ресурсів і розумна людина вітала б зволікання та доклала б всих зусиль аби нарешті її держава отримала довіру і впевненість інших що з цією країною не тільки можна але і варто мати ділові стосунки без ризиків.