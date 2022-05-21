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Новости Санкции против России
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Посол Евросоюза Маасикас о конфискации активов РФ: Не все так просто – в ЕС санкции одинаковы, но в 27 странах разные юридические механизмы

маасікас

В Европейском Союзе обсуждается вопрос глобальных последствий и механизмов изъятия замороженных активов российского Центробанка и использования их для восстановления Украины после войны.

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время выступления на весеннем деловом форуме во Львове "Українська МРІЯ – шляхи оновлення держави після війни", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Касательно активов Центробанка возникает более широкий политический вопрос - какими будут глобальные последствия их конфискации, на который пока ни у кого нет ответа. Сейчас ведется его обсуждение, потому что очень легко сказать, что они (россияне. - Ред.) являются представителями зла, соответственно, мы должны наложить на них санкции, но не все так просто, во-вторых, в рамках ЕС санкции одинаковы, но есть 27 различных юридических режимов, соответственно, мы можем заморозить активы, но для их конфискации механизмы могут быть разными в разных странах. ", – сказал Маасикас.

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В этом контексте он отметил, что Италия уже заявила, что может конфисковать эти замороженные активы, а некоторые юридические системы пока не обеспечивают такой возможности.

"Если говорить о черном и белом, о том, что правильно, что неправильно, то, конечно, было бы правильно, чтобы все эти замороженные средства были использованы для восстановления Украины. А если говорить о механизмах, то здесь возникают разнообразные нюансы", - констатировал глава Представительства ЕС в Украине.

Как сообщалось, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью Financial Times 9 мая, что европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны.

конфискация (599) Евросоюз (17061) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+24
От вивезти УКРАЇНСЬКЕ зерно з України - це просто, навіть через білорусь. А як КАЦАПСЬКІ гроші забрати - все стає зразу ж непросто.
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21.05.2022 00:06
+24
конечно не все просто. И от газа будем 5 лет отказываться, и судебные механизмы сложные. Так что потянем кота за яйца лет 5-10, А там глядишь, и Украины не станет и вся европа радостно вернется к гешефту с любимыми русскими как в старые добрые времена
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21.05.2022 00:09
+16
не все так просто в Україні, ****.... а не в ЄС.
от як би ракети, снаряди та міни падали на міста 27 країн ЄС
як би помирали жінки та діти ЄС
як би гвалтували онуків, одно, двох, десяти річних канцлера Шольца.
як би катували европейських солдат. виривали очі, відрубували все що висить.
от би ми тоді да
а так ми не
у нас наче є
і ми на бумазі нече да
але дивлячись на реакцію хрен зна кого
ми ніби то за
але нема механізму..
ваш рот........
сша, англія знаходять вихід.
а фашит рашисту в очко не клюне
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21.05.2022 00:20
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Ця волинка на роки.
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21.05.2022 00:05 Ответить
Я передбачаю, що зараз усі напишуть , що я руззькей троль. Дивіться сюди Українці мої любі - перш за все Україна та її громадяни винні в тому, що зараз коїться . Хто проїбав армію та зброю ? Хто голосував за президентів та парламент ? Хто всю цю ***** на Україні підтримував ? Євросоюз ? Путін ? Треба починати у себе . Будьте раді що надають допомогу та санкцііі. Отака *****, малята ! Це не є приємна правда. Надобраніч Бандерівці !! Слава Україні , рот путіна їбав .
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22.05.2022 00:26 Ответить
"Хуже не будет!" весело кричали зебиратели радостно идя на избирательные участки чтобы проголосовать "по приколу".
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22.05.2022 07:34 Ответить
От вивезти УКРАЇНСЬКЕ зерно з України - це просто, навіть через білорусь. А як КАЦАПСЬКІ гроші забрати - все стає зразу ж непросто.
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21.05.2022 00:06 Ответить
Потому что ЕС - не кацапы.
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21.05.2022 17:16 Ответить
конечно не все просто. И от газа будем 5 лет отказываться, и судебные механизмы сложные. Так что потянем кота за яйца лет 5-10, А там глядишь, и Украины не станет и вся европа радостно вернется к гешефту с любимыми русскими как в старые добрые времена
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21.05.2022 00:09 Ответить
Україні треба Московію притягнути до суду за матеріальні втрати держави. Виграти міжнародний суд, а потім відшкодування по рішенню суду забирати грошима чи майном. Нащо придумувати велосипед?
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21.05.2022 00:13 Ответить
Не все,так просто.... Перекрвати нафту й газ. Нші життя,доржчі комфорту вонючек!!! Не все,так просто
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21.05.2022 00:17 Ответить
Необхідно перекривати трубопроводи. Євробл...ді поважають лише силу...
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21.05.2022 00:20 Ответить
сходи на заправку и купи бенз, может протрезвеешь. скоро всё вверх поползёт. Уже доорались на Европу
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21.05.2022 11:09 Ответить
не все так просто в Україні, ****.... а не в ЄС.
от як би ракети, снаряди та міни падали на міста 27 країн ЄС
як би помирали жінки та діти ЄС
як би гвалтували онуків, одно, двох, десяти річних канцлера Шольца.
як би катували европейських солдат. виривали очі, відрубували все що висить.
от би ми тоді да
а так ми не
у нас наче є
і ми на бумазі нече да
але дивлячись на реакцію хрен зна кого
ми ніби то за
але нема механізму..
ваш рот........
сша, англія знаходять вихід.
а фашит рашисту в очко не клюне
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21.05.2022 00:20 Ответить
Змальована картина оточення України мені не подобаїться...
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21.05.2022 02:26 Ответить
Значит давайте помощь из своих заначек, раз ваша система не позволяет конфисковать кровавые деньги рашистского рейха. Под залог замороженных.
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21.05.2022 00:44 Ответить
Короче, Евросоюз (изначально промышленный союз Франции и Германии) - это бардак, где у каждого свои правила. Поэтому и Штаты поставят свою 100 тысячную армию, потому что сама Европа русне не может противопоставить абсолютно ничего.
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21.05.2022 00:49 Ответить
Свинособаки, ви так не радійте, всеодно нам вони дуже допоможуть і репарації ви будете довго виплачувати зі своїх гаманців (саме ти, котрий дивится і радіє від цього)
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21.05.2022 00:55 Ответить
"Просто повєрьтє - у нас нє всьо так однозначно." ©
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21.05.2022 01:44 Ответить
Так звана "українська політична еліта" протягом 400 років постійно намагається затягнути Україну в якийсь гнидник!...
Може не красивих, а розумних потрібно обирати?...
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21.05.2022 02:23 Ответить
Розумний наїбе ще більше... Треба обирати перевірених.
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22.05.2022 00:05 Ответить
россия - зло, и так говорят, чтобы для простых людей донести враждебный демократии и верховенству права характер захватнической агрессии и геноцида, которые совершает россия под видом освобождения донбасса.
Нужно провести над россией чрезвычайный судебный процесс - трибунал и осудить все разрушения, смерти, насилия, вранье и пропаганду в этой войне. Все и любые осуждения и введенные санкции против россии западными политиками это доказательства в этом процессе.
ЕС уже одобрил проведение такого трибунала, разве нет?
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21.05.2022 03:26 Ответить
Як тільки заходить тема про гроші, та ще і чиїсь а не власні, коментатори, як у них самих прийнято говорити - "рвуть власні пердаки".
Заспокойтеся ідіоти. Ви справді вважаєте якщо вже завтра арештовані кошти передадуть Україні, ви їх побачите?
Західний світ тим і відрізняється від України і мокшандії, що там закони не тільки приймаються але і дотримуються.
І знову ж, на Заході чудово знають внутрішню українську "кухню освоєння" держ. ресурсів і розумна людина вітала б зволікання та доклала б всих зусиль аби нарешті її держава отримала довіру і впевненість інших що з цією країною не тільки можна але і варто мати ділові стосунки без ризиків.
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21.05.2022 03:27 Ответить
та так би і говорили,щоб українці нарешті взяли владу за барки! А то сприймаються його слова,як підігрування рашистам і путлєру......
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21.05.2022 14:15 Ответить
Евроаферюги как обычно, в своем репертуаре...Зато зерно им подай на блюдечке, это просто.
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21.05.2022 10:30 Ответить
Треба просто починати, а не розповідати, що все не просто й нічого не робити.
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21.05.2022 10:38 Ответить
Всі ці питання дуже швидко вирішить міжнародний трибунал ЄС, створення якого вже схвалено керівництвом ЄС, просто треба ворушитися, а не іпать вола.
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21.05.2022 11:34 Ответить
А как все может быть просто , если наш Зелелох все про переговоры талдычит ,вот он договориться с ****** , простит ему все , а ЕС в это время активы ряшки конфискует! Некрасиво получится как то! Никто ничего конфисковывать не будет до полной победы! Полной ! Такой что бы рашка не смогла больше повторить! Все компромиссы с ней закончатся тем что мы останемся с разрухой и без денег! А ,учитывая , все действия нашего великого, мудрого и самого смелого начиная с момента его избрания , я что то подозреваю что он слуга кого то не того!
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21.05.2022 14:44 Ответить
иногда хочется пропустить русскую армию в Европу, чтобы они опять насиловали немцев, как в конце второй мировой и после нее строили берлинские стены и т.д. Что они тогда будут говорить???
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21.05.2022 15:06 Ответить
Когда Россия на Эстонию нападет, разрушит и будет делать зверства, то посмотрим, как запоет этот эстонец!
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21.05.2022 15:07 Ответить
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21.05.2022 16:41 Ответить
Світ змінюється. Пора змінювати закони які будуть працювати однаково в європейських країнах. Включаючи Україну
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21.05.2022 20:10 Ответить
І ми ще вписали в Констітуцію вступати у цій европейській союз, НА%УЙ! Беремо приклад із Британії. Нам потрібне тількі НАТО, а може і цього не треба якщо там угорщина та інше лайно. Треба новий союз з Британіей, США, Польщей, странами Балтії та ще із деякімі країнамі. А то розумієте, хтось нападе на угорщіну і що, ми мусимо за них воювати?
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22.05.2022 05:07 Ответить
 
 