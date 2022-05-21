Коалиция в поддержку Украины увеличивается, - Пентагон
Коалиция стран, готовых снова собраться на следующей неделе на уровне глав оборонных ведомств для поддержки Украины, будет больше, чем во время первой встречи в немецком Рамштайне.
Об этом заявил в пятницу во время брифинга спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть и другие страны, выразившие заинтересованность в своем участии, которые не присутствовали на первом заседании", – отметил спикер Пентагона.
Он отметил, что количество международных партнеров, готовых обеспечивать международную поддержку Украины при координации США, не ограничено.
"Мы хотели бы иметь как можно больше стран", - заметил Кирби.
Напомним, следующее совещание лидеров оборонных ведомств стран должно состояться в понедельник. Оно пройдет в онлайн-формате.
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Важность этой новости сложно переоценить - данный факт полностью меняет расстановку сил в украинском небе https://pic.twitter.com/J5CQn0443X
Работать надо грамотно: использовать американские радары противоартиллерийские, засечь кацапские выстрелы, навестись туда, дать ответный огонь с быстрой пристрелкой по бпла на безопасном расстоянии и для дрона в том числе, затем сменить позицию. Даже если никого не убьет, то кацапы будут испуганы и не смогут пойти в бой назад. А устраивать артиллерийские дуэли как на советских калибрах не надо.
Не уподобляйтесь.
А у Франции и Германии просто нету армии.
500 танков на две страны.
Украина ВЗЯЛА бы Францию и Германию за два месяца - 500 уничтоженных танков расиш тому подтверждение.
США - вот единственная реальная сила.
Благослови Господь Америку!
россия как колония циничных уголовников и всевозможных преступных элементов - злейший и неприкрытый враг демократии и верховенства права, они кичатся этим, это их нацистская воля и гордость.
Надо преподать им хороший урок, иначе, если оставить все это без адекватного ответа, они адаптируются и еще больше распоясаются, возомнят себя цивилизацией, какимто центром силы и тп куйни нафантазируют. Колония уголовников, как известно не улучшается, делается только рецидивистами. Перед эти был Крым и Донбасс, еще Грузия, Чечня, Сирия и Ливия, Венесуэла.
Пока они в шоке от теперешних неудач, санкций, союзного давления и помощи Украине, нужно както этим воспользоваться!
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Посмотрим на действия. Пока по вооружению и боеприпасам имеем 20% от того что нам необходимо.
Вольдемар затягує час, все вилежиться, устаканиться, і волхви таки самі прийдуть просити миру во всем мире. Але він залишився один, путінферштейн щось бубонить під ніс. Ні с ким він дагавариватца не будет, не про що.