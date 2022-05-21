Коалиция в поддержку Украины увеличивается, - Пентагон

Коалиция стран, готовых снова собраться на следующей неделе на уровне глав оборонных ведомств для поддержки Украины, будет больше, чем во время первой встречи в немецком Рамштайне.

Об этом заявил в пятницу во время брифинга спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть и другие страны, выразившие заинтересованность в своем участии, которые не присутствовали на первом заседании", – отметил спикер Пентагона.

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Он отметил, что количество международных партнеров, готовых обеспечивать международную поддержку Украины при координации США, не ограничено.

"Мы хотели бы иметь как можно больше стран", - заметил Кирби.

Напомним, следующее совещание лидеров оборонных ведомств стран должно состояться в понедельник. Оно пройдет в онлайн-формате.