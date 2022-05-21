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Коалиция в поддержку Украины увеличивается, - Пентагон

кірбі

Коалиция стран, готовых снова собраться на следующей неделе на уровне глав оборонных ведомств для поддержки Украины, будет больше, чем во время первой встречи в немецком Рамштайне.

Об этом заявил в пятницу во время брифинга спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть и другие страны, выразившие заинтересованность в своем участии, которые не присутствовали на первом заседании", – отметил спикер Пентагона.

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Он отметил, что количество международных партнеров, готовых обеспечивать международную поддержку Украины при координации США, не ограничено.

"Мы хотели бы иметь как можно больше стран", - заметил Кирби.

Напомним, следующее совещание лидеров оборонных ведомств стран должно состояться в понедельник. Оно пройдет в онлайн-формате.

Пентагон (1447) США (26409) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+9
The Washington Post сообщает, что в рамках пакета $40 млрд помощи от США нам передадут системы ПВО Patriot MIM-104. Этот факт подтвердили каналу CNBC и в Пентагоне.

Важность этой новости сложно переоценить - данный факт полностью меняет расстановку сил в украинском небе https://pic.twitter.com/J5CQn0443X
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21.05.2022 00:35
+7
Кірбі, дякуЄмо США і всім союзникам, який би внесок не був у перемогу - краще великий, звичайно, тому що це гiдно!!!
россия как колония циничных уголовников и всевозможных преступных элементов - злейший и неприкрытый враг демократии и верховенства права, они кичатся этим, это их нацистская воля и гордость.
Надо преподать им хороший урок, иначе, если оставить все это без адекватного ответа, они адаптируются и еще больше распоясаются, возомнят себя цивилизацией, какимто центром силы и тп куйни нафантазируют. Колония уголовников, как известно не улучшается, делается только рецидивистами. Перед эти был Крым и Донбасс, еще Грузия, Чечня, Сирия и Ливия, Венесуэла.
Пока они в шоке от теперешних неудач, санкций, союзного давления и помощи Украине, нужно както этим воспользоваться!
Be in touch! Think positive! Take a moment! Just do it!
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21.05.2022 04:15
+5
Наскільки я пам'ятаю, Патріотами були сбиті практично всі скади, якіми хусейн пуляв пр Ізраілю
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21.05.2022 03:08
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Правила форума Совет форумчан
The Washington Post сообщает, что в рамках пакета $40 млрд помощи от США нам передадут системы ПВО Patriot MIM-104. Этот факт подтвердили каналу CNBC и в Пентагоне.

Важность этой новости сложно переоценить - данный факт полностью меняет расстановку сил в украинском небе https://pic.twitter.com/J5CQn0443X
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21.05.2022 00:35 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, Патріотами були сбиті практично всі скади, якіми хусейн пуляв пр Ізраілю
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21.05.2022 03:08 Ответить
"Топорики" надо уже давно поставлять!
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21.05.2022 09:21 Ответить
петріоти це не тамагавки,не плутайте..
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21.05.2022 10:58 Ответить
Это хорошо!
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21.05.2022 00:36 Ответить
Коалиция будет расти❗👍
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21.05.2022 01:10 Ответить
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21.05.2022 00:36 Ответить
Оно в таком состаянии уже недели полторы
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21.05.2022 00:39 Ответить
На максимальной дальности и точность похуже. Пока нет поставки вооружений кораблями, то снаряды надо беречь. Транспортники итак налетались, перевозя по 2 гаубицы. Их надо обслуживать вообще-то и это не факт, что можно сделать много где, то есть будет очередь.

Работать надо грамотно: использовать американские радары противоартиллерийские, засечь кацапские выстрелы, навестись туда, дать ответный огонь с быстрой пристрелкой по бпла на безопасном расстоянии и для дрона в том числе, затем сменить позицию. Даже если никого не убьет, то кацапы будут испуганы и не смогут пойти в бой назад. А устраивать артиллерийские дуэли как на советских калибрах не надо.
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21.05.2022 00:46 Ответить
эту картинку уже неделю зарегистрированные в мае белгородские тамбовцы по здешнему форуму таскают, и еще две недели будут таскать.
Не уподобляйтесь.
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21.05.2022 02:28 Ответить
Шольц это Шольц👎Ну а макарону бабушка не велит больше шести❗
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21.05.2022 01:09 Ответить
Позиция Италии всегда одна - делать бабки. Так, что ожидать "чуда" от Италии - себе дороже.
А у Франции и Германии просто нету армии.
500 танков на две страны.
Украина ВЗЯЛА бы Францию и Германию за два месяца - 500 уничтоженных танков расиш тому подтверждение.

США - вот единственная реальная сила.
Благослови Господь Америку!
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21.05.2022 01:45 Ответить
Та да,вичікували кого підтримувати
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21.05.2022 00:57 Ответить
Тут выбор на какой ты стороне зла или добра, тьмы или добра. Светлая сторона больше и добро всегда побеждает в конце!
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21.05.2022 03:50 Ответить
Кірбі, дякуЄмо США і всім союзникам, який би внесок не був у перемогу - краще великий, звичайно, тому що це гiдно!!!
россия как колония циничных уголовников и всевозможных преступных элементов - злейший и неприкрытый враг демократии и верховенства права, они кичатся этим, это их нацистская воля и гордость.
Надо преподать им хороший урок, иначе, если оставить все это без адекватного ответа, они адаптируются и еще больше распоясаются, возомнят себя цивилизацией, какимто центром силы и тп куйни нафантазируют. Колония уголовников, как известно не улучшается, делается только рецидивистами. Перед эти был Крым и Донбасс, еще Грузия, Чечня, Сирия и Ливия, Венесуэла.
Пока они в шоке от теперешних неудач, санкций, союзного давления и помощи Украине, нужно както этим воспользоваться!
Be in touch! Think positive! Take a moment! Just do it!
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21.05.2022 04:15 Ответить
Одна из главных причин недоговороспособности Путина в том, что он не видит последствий собственных действий и отрицает сам факт совершения этих действий
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21.05.2022 06:53 Ответить
Медленно, но верно.
Посмотрим на действия. Пока по вооружению и боеприпасам имеем 20% от того что нам необходимо.
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21.05.2022 09:00 Ответить
Він залишився один, там тільки якийсь босоногий індус щось мимрить в поміч. А в чем сила, брат ? теорія армії рузге - одночасно на всіх напрямках поїхати вперед, розкатати ворога танками і колесами, а інші злякаються і стара Європа зашле волхвів, бо позаду тільки Ла Манш. А тут обкакався, який ламанш, Донця не може форсувати.
Вольдемар затягує час, все вилежиться, устаканиться, і волхви таки самі прийдуть просити миру во всем мире. Але він залишився один, путінферштейн щось бубонить під ніс. Ні с ким він дагавариватца не будет, не про що.
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21.05.2022 09:35 Ответить
Гитлера ...братана кремлёвских крыс... побеждали более 50 стран Мира...
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21.05.2022 09:45 Ответить
 
 