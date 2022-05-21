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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь - Северск с форсированием реки Северский Донец, - Генштаб ВСУ

рф

Российские захватчики планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 21 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались восемьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.

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На Северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.

На Слобожанском направлении главные усилия неприятеля сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Циркуны.

В ближайшее время ожидается усиление группировки войск в Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует построить переправу.

На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют переброс дополнительных подразделений.

На Запорожском направлении противник производил огневое поражение наших войск.

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В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении войск.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Корабли Черноморского Флота врага в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Российские захватчики продолжают применять тактику террора против украинского гражданского населения на временно занятых территориях. В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей.

"За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.

Подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражены два БПЛА оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (предположительно вертолет)", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194)


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Топ комментарии
+7
Смерть кацапам!
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21.05.2022 07:43
+6
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21.05.2022 07:59
+3
Колись таки форсують, використовуючи досвід Жюкова та Ватутіна при форсуванні Дніпра. Тобто загатять Сіверський Донець розбитою технікою та трупешниками орочого м*яса. Особливо лугандонського, яке в цьому випадку буде ерзацом чорносвитників.
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21.05.2022 08:13
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ну "удачки" им
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21.05.2022 07:35 Ответить
Смерть кацапам!
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21.05.2022 07:43 Ответить
Надеюсь что дожди им поменяют планы, которые будут три дня, а дальше наши раздуплятся что с ними там делать. А то орков сейчас там как кильки в банке.
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21.05.2022 07:44 Ответить
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21.05.2022 07:59 Ответить
Колись таки форсують, використовуючи досвід Жюкова та Ватутіна при форсуванні Дніпра. Тобто загатять Сіверський Донець розбитою технікою та трупешниками орочого м*яса. Особливо лугандонського, яке в цьому випадку буде ерзацом чорносвитників.
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21.05.2022 08:13 Ответить
Враг проводит атакующие действия практически в течении всех 3-х месяцев войны. Это говорит о том, что Мордор обладает огромными ресурсами. Но безграничных ресурсов не бывает. Даже у самой мощной страны, они рано или поздно заканчиваются.
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21.05.2022 08:21 Ответить
В течении 2 месяцев они атаковали лишь ракетами, в то время как войска отступали.
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21.05.2022 08:25 Ответить
Они потратили огромное количество артиллерии. Если данные по потерям танков и прочего равны, то это потери уровня где-то десяти лет производства.
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21.05.2022 08:29 Ответить
Мне кажется что люди не понимают какая это война масштабная и дорогая. Отчего-то её сравнивают с консервными банками, которыми воевали во Вторую Мировую, но современная техника им не ровня совсме.
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21.05.2022 08:30 Ответить
По артиллерии РФ превосходит нас стократно примерно,по боеприпасам к ней он может воевать 10 лет только на совковых боеприпасах (союзный рассчет на 10 миллионную армию на 6 месяцев беспрерывных боевых действий,к примеру на каждый град не менее 1000 ракет) плюс мощное производство низкотехнологичных ракет и снарядов.
Так что про исчерпание ресурсов РФ это все байки Аферистовича
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21.05.2022 10:39 Ответить
Россия буквально использует всю ту технику и бомбы, которые делал СССР, а после Россия, чтобы завоевать Европу. Плохая новость - им всё равно хватит бомб на условные страны Балтии. Ну по крайней мере пока.
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21.05.2022 08:27 Ответить
Кацапы умеют быстро заканчивать форсирование реки, одна нога тут, другая - там, пораскинув мозгами.
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21.05.2022 08:21 Ответить
" Им хватит бомб на условние страни Балтии" - Іван ! А сюди плюсуєш фіннів і шведів, таке твердження схоже на крилату фразу Фокса - У нас ножичков на всех вас хватит !. Як там у гімні армії орків - .... будум резать, будем бить, с кем останешся дружить. Бомб може і хватить, а де бурятів з тувинцями і на що їх "садити". Бо орди може взбунтуватись, у них закони та звичаї не християнські.
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21.05.2022 09:14 Ответить
Я про то что несмотря на то что Россия истощила значительные запасы их еще хватит на небольшую войнушку. Но что будет в конце лета станет понятнее.
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21.05.2022 09:17 Ответить
Так вони зараз намагаються все бiльше воювати руками українцiв з захоплених територiй пiсля примусової мобiлiзацiї пiд дулами автоматiв...
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21.05.2022 10:20 Ответить
Так ввалите им с упреждением !!!
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21.05.2022 11:05 Ответить
 
 