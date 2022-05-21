Украина арестовала активов России и Беларуси более чем на 30 миллиардов гривен

Общая стоимость активов России и Беларуси, на которые Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) наложило арест, составляет более 30 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник, встречаясь с представителями Консультативной Миссии Европейского Союза в Украине (EUAM), сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, целью встречи было обсуждение актуальных вопросов деятельности БЭБ в условиях войны, текущее состояние развития органа, видение работы БЭБ после завершения войны, в частности, по защите средств ЕС, направленных на поддержку нашего государства (международной технической помощи) и дальнейшее взаимодействие КМЕС и БЭБ .

Вадим Мельник среди приоритетных направлений деятельности Бюро отметил расследование преступлений, в которых задействованы активы страны-агрессора.

"Общая стоимость активов России и Беларуси, на которые БЭБ обеспечило наложение ареста, составляет более 30 млрд грн. И это только начало", - сказал Мельник.

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