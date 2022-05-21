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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина арестовала активов России и Беларуси более чем на 30 миллиардов гривен

гроші

Общая стоимость активов России и Беларуси, на которые Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) наложило арест, составляет более 30 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник, встречаясь с представителями Консультативной Миссии Европейского Союза в Украине (EUAM), сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, целью встречи было обсуждение актуальных вопросов деятельности БЭБ в условиях войны, текущее состояние развития органа, видение работы БЭБ после завершения войны, в частности, по защите средств ЕС, направленных на поддержку нашего государства (международной технической помощи) и дальнейшее взаимодействие КМЕС и БЭБ .

Вадим Мельник среди приоритетных направлений деятельности Бюро отметил расследование преступлений, в которых задействованы активы страны-агрессора.

"Общая стоимость активов России и Беларуси, на которые БЭБ обеспечило наложение ареста, составляет более 30 млрд грн. И это только начало", - сказал Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина национализирует 400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси

арест (10454) Беларусь (7887) россия (95365) Бюро экономической безопасности (205) актив (91)


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Топ комментарии
+10
Тридцять мільярдів гривень?
Щось мало.
Має бути мінімум 30 млрд доларів
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21.05.2022 08:20
+6
Америка виділила Україні 40 млрд доларів і поставила трьох контролерів, якщо так можна висловитися, щоб вони контролювали як ці мільярди розподілятимуться, куди, кому і навіщо. Добре було б якби і на ці конфісковані гроші Європа якимось чином призначила контролюючих людей. Якщо ж ні- ці гроші розчиняться у повітрі, і концiв не знайдеш.
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21.05.2022 08:20
+6
Саме так. Чомусь нам намагаються подати лише вагончики та два банки, "забуваючи" про обл та газ енерго, нафтодобичу, заводи...
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21.05.2022 09:15
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Тридцять мільярдів гривень?
Щось мало.
Має бути мінімум 30 млрд доларів
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21.05.2022 08:20 Ответить
Саме так. Чомусь нам намагаються подати лише вагончики та два банки, "забуваючи" про обл та газ енерго, нафтодобичу, заводи...
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21.05.2022 09:15 Ответить
Америка виділила Україні 40 млрд доларів і поставила трьох контролерів, якщо так можна висловитися, щоб вони контролювали як ці мільярди розподілятимуться, куди, кому і навіщо. Добре було б якби і на ці конфісковані гроші Європа якимось чином призначила контролюючих людей. Якщо ж ні- ці гроші розчиняться у повітрі, і концiв не знайдеш.
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21.05.2022 08:20 Ответить
Поремонтують дороги.
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21.05.2022 08:29 Ответить
Я знаю ,якого контролера треба ставити,щоб не крали--з сокирою і по руках
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21.05.2022 08:39 Ответить
Бене Коломойскому на карманные расходы в утешение за разбитый в Кременчуге НПЗ...
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21.05.2022 08:36 Ответить
лебідь, рак і щука. І всі щось шукають, накладають арешти. Беби, орли ********, Венедиктова, Мінюст. А реєстр склали ? Чи вже повернули взад ? Он Ярославського перевіряють, що допомагав Лужнікам у бізнесі в Україні. Ха-ха-ха. Тільки лінивий не знає, що Ярославський і Гінер "виросли" в Харкові в одному дворі. І тут "силовики" безсилі, і бабок не зрубають і все залишиться як є.
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21.05.2022 08:56 Ответить
Всего?
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21.05.2022 09:07 Ответить
Имитация бурной деятельности и не более. Как и всех "зелёных" структур.
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21.05.2022 09:34 Ответить
Так мало?
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21.05.2022 10:02 Ответить
арешт то добре але треба ефективно все використати
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21.05.2022 10:10 Ответить
Отже, 1% кацапського майна в Україні заарештовано
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21.05.2022 10:53 Ответить
Коломойському навіть не вистачить
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21.05.2022 11:30 Ответить
Це дріб'язок..1 млрд.дол -це збитки, які рашисти роблять Україні за один день війни!
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21.05.2022 12:04 Ответить
так потрібно конфісковувати, а то від світу вимагаємо передати заморожені активи, а самі возимося. Потрібно швидше працювати!
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21.05.2022 12:27 Ответить
 
 