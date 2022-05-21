По стандартам НАТО следует вооружить не только Украину, но и Молдову, - глава МИД Великобритании Трасс
Другие государства, для которых существует угроза России, также следует вооружить по стандартам НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
По словам министра, переход ВСУ на западные калибры соответствует концепции "сдерживания путем недопущения".
"Это касается и других уязвимых государств, таких, как Молдова. Поскольку угроза России шире, мы должны убедиться, что они также оснащены по стандартам НАТО", - пояснила Трасс.
"Путин четко заявил о своих амбициях создать "великую Россию". И то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", - добавила глава МИД.
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Але надати їм трактори-тягачі і місткі авто підвищеної прохідності необхідно - будь який ворог без військової техніки і озброєння залишиться.
Хай у Молдови малі сили, але нам навіть їхніх 10000 військ для допомоги в розгромі кацапів зовсім були б не лишніми.
Або разом, або самі ми однаково змушені розгромити кишку ПМР і це скоро станеться
кого озброїти??ПНР??
а дальше можно будет уже контролировать пару мостов и Дубоссарскую ГЭС.
ЭЛЕКТОРАТ Рашизма в Молдове
Север - Украинцы
Восток - Приднестровцы (65% - русские и украинцы)
Юг - Гагаузы, болгары