По стандартам НАТО следует вооружить не только Украину, но и Молдову, - глава МИД Великобритании Трасс

Другие государства, для которых существует угроза России, также следует вооружить по стандартам НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

По словам министра, переход ВСУ на западные калибры соответствует концепции "сдерживания путем недопущения".

"Это касается и других уязвимых государств, таких, как Молдова. Поскольку угроза России шире, мы должны убедиться, что они также оснащены по стандартам НАТО", - пояснила Трасс.

"Путин четко заявил о своих амбициях создать "великую Россию". И то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", - добавила глава МИД.

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