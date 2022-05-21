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Новости Война
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По стандартам НАТО следует вооружить не только Украину, но и Молдову, - глава МИД Великобритании Трасс

трасс,ліз

Другие государства, для которых существует угроза России, также следует вооружить по стандартам НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

По словам министра, переход ВСУ на западные калибры соответствует концепции "сдерживания путем недопущения".

"Это касается и других уязвимых государств, таких, как Молдова. Поскольку угроза России шире, мы должны убедиться, что они также оснащены по стандартам НАТО", - пояснила Трасс.

"Путин четко заявил о своих амбициях создать "великую Россию". И то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", - добавила глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не остановимся, пока Украина не победит": Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний

Молдова (1867) НАТО (9962) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+12
не варто озброювати тих, хто не здатний воювати та боронити свою країну
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21.05.2022 08:43
+8
Здатність Молдови ми не знаємо, так само як і не знали здатність України до 2014 року. А нашу в нашу здатність не бути розгромленими за 3 дня кацапами до 22 року в світі ніхто не вірив, так само не вірили в здатність фінів втриматись у війні 1940 року.
Хай у Молдови малі сили, але нам навіть їхніх 10000 військ для допомоги в розгромі кацапів зовсім були б не лишніми.
Або разом, або самі ми однаково змушені розгромити кишку ПМР і це скоро станеться
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21.05.2022 09:28
+7
Щоб озброюватиМолдову, треба спочатку щоб Молдова ліквідувала ПМР інакше буде як у Афгані, здадуть ******* зброю кацапам
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21.05.2022 09:13
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не варто озброювати тих, хто не здатний воювати та боронити свою країну
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21.05.2022 08:43 Ответить
Воювати може і не дуже.....
Але надати їм трактори-тягачі і місткі авто підвищеної прохідності необхідно - будь який ворог без військової техніки і озброєння залишиться.
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21.05.2022 09:00 Ответить
Здатність Молдови ми не знаємо, так само як і не знали здатність України до 2014 року. А нашу в нашу здатність не бути розгромленими за 3 дня кацапами до 22 року в світі ніхто не вірив, так само не вірили в здатність фінів втриматись у війні 1940 року.
Хай у Молдови малі сили, але нам навіть їхніх 10000 військ для допомоги в розгромі кацапів зовсім були б не лишніми.
Або разом, або самі ми однаково змушені розгромити кишку ПМР і це скоро станеться
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21.05.2022 09:28 Ответить
так в Молдови під боком Румунія,країна НАТО...то нехай вчать..але дивлячись як фліртував Макрон з Санду..то все обійдеть -дзвінками по телефону Це просто секс..Санду і Макрон "Спільна заява з пані Майєю САНДУ, президентом Молдови" https://www.youtube.com/watch?v=vFTw7d5WzU4
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21.05.2022 08:51 Ответить
В нього вдома бабця, його можна зрозуміти)))
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21.05.2022 08:56 Ответить
Та там 50% ватанів
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21.05.2022 08:52 Ответить
Молдавия --веселая страна..этнос... украинцы по численности № 1 да -да... а потом молдоване № 2 а потом еще и гагаузы- те еще конченные "промосковские куртизанки" .. и русские...
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21.05.2022 09:07 Ответить
Чел, на коми податок ввели?
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21.05.2022 09:55 Ответить
Зрозумів тільки що гагаузи і русня кончені жителі Молдови😀
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21.05.2022 09:59 Ответить
Ты бы не позорился хотя бы. У них 3/4 молдаван, остальных 1/4. То что ты пишешь это ПМР.
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21.05.2022 12:08 Ответить
кого там вооружать. Вся армия Молдовы, ВСЯ = четыре бригады и 11 тыс. человек. включая писарей, секретарей и поваров. Молдова даже разжиревших сепаров из ПМР побаивается
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21.05.2022 08:59 Ответить
насміхаєтесь??
кого озброїти??ПНР??
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21.05.2022 09:04 Ответить
Майбутня Тетчер N2. Єдине в чому вона посилається, так це в намірах Путіна. Там в планах не тільки відновлення імперії, а і Ялта-2, тобто захоплення як мінімум сфери впливу над східною Європою. Легко уявити скільки мільйонів жертв буде це коштувати, в разі реалізації цих планів
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21.05.2022 09:12 Ответить
помиляєтеся
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21.05.2022 09:13 Ответить
Щоб озброюватиМолдову, треба спочатку щоб Молдова ліквідувала ПМР інакше буде як у Афгані, здадуть ******* зброю кацапам
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21.05.2022 09:13 Ответить
Краще озброєння давайте Україні і беріть в усі цевілізовані союзи. І Україна легко може стати гарантом безпеки Молдови, та нам буде спокійніше. А ще, допоможіть нам позбавитися під корінь від дермаків, подоляків та інших. І будете мати міцний форпост на сході Європи для оборони від ординців на кілька століть, а може і тисячоліть.
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21.05.2022 09:24 Ответить
Відносно позбавлення України від кремлівських гнид ,це суто справа українців !!!)))
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21.05.2022 09:42 Ответить
для начала пусть кацапоидов хотя бы с правого берега Днестра выгонят.
а дальше можно будет уже контролировать пару мостов и Дубоссарскую ГЭС.
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21.05.2022 09:25 Ответить
Вони ще комуністів вибирають, то вся зброю може бути небажано де.
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21.05.2022 09:32 Ответить
А де їхня армія? Чи Санду будете озброювати? У Молдові, нажаль, кацапів майже стільки скільки молдаван. У Кішеневі їх 70%. Та й взагалі, як вони не хочуть воювати, зброя їм баласт.
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21.05.2022 10:13 Ответить
не надо ля-ля... в Молдове за Путлера и рашистов ВСЕ кроме молдаван:

ЭЛЕКТОРАТ Рашизма в Молдове
Север - Украинцы
Восток - Приднестровцы (65% - русские и украинцы)
Юг - Гагаузы, болгары

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23.05.2022 19:00 Ответить
І Монголію. І зараз я не шуткував
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21.05.2022 18:53 Ответить
 
 