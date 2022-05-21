Сегодня будет открыт зеленый коридор для желающих выехать на оккупированную Россией территорию, - Запорожская ОВА

Сегодня в Запорожской области открывают зеленый коридор для граждан, желающих выехать на оккупированную территорию.

Об этом в Telegram сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"С 10.00 до 15.00 открываем зеленый коридор для граждан, изъявивших желание выехать на территорию, подконтрольную противнику, в районе с.Каменское.

В случае изменения ситуации в плане безопасности коридор будет закрыт.", - говорится в сообщении.

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