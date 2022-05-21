В результате агрессии РФ в Украине погибли 232 ребенка, более 430 - получили ранения, - Офис Генпрокурора

Более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 430 ранены.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", – отметили в Офисе Генпрокурора.

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