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Новости Война
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В результате агрессии РФ в Украине погибли 232 ребенка, более 430 - получили ранения, - Офис Генпрокурора

діти

Более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 430 ранены.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", – отметили в Офисе Генпрокурора.

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дети (6472) Офис Генпрокурора (2457)


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Лише за це слід чавити росєйську гидоту нанівець,знищити цей шовіністичний гнидник параноїдних шизофреників!!!))
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21.05.2022 09:31 Ответить
Якщо хтось не розуміє, пояснюю: рашка веде проти України тотальну війну, тобто знищує всю інфраструктуру, населення, урожай і так далі. Протистояти цьому можна і потрібно такими самими способами. Так, в України поки що не вистачає озброєнь, але знищувати кацапське населення та інфраструктуру цілком можна наявними. Якщо цього не робити - Україна буде знищена, якщо Зеля на це нездатний нехай іде далі знімати комічні ролики.
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21.05.2022 10:10 Ответить
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21.05.2022 13:03 Ответить
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21.05.2022 17:43 Ответить
Наші Воїни - наша надія. Геть рашистів-убивць з нашої землі.
Слава Україні!
https://youtu.be/D4CN0ca2lSk
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21.05.2022 23:08 Ответить
 
 