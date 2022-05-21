Россия попыталась реализовать в Украине концепцию "разведывательного удара", но ей не хватает БПЛА, - разведка Великобритании

В русско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они и пострадали от высоких показателей истощения.

Об этом идет речь в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

БПЛА оказались уязвимы как для сбивания, так и для электронных помех.

Россия попыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", доработанную ею в Сирии, при которой используются разведывательные БПЛА для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

Но Россия, вероятно, испытывает недостаток соответствующих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, который усугубляется ограничениями внутренних производственных мощностей из-за санкций.

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