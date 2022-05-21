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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия попыталась реализовать в Украине концепцию "разведывательного удара", но ей не хватает БПЛА, - разведка Великобритании

бпла,орлан

В русско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они и пострадали от высоких показателей истощения.

Об этом идет речь в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

БПЛА оказались уязвимы как для сбивания, так и для электронных помех.

Россия попыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", доработанную ею в Сирии, при которой используются разведывательные БПЛА для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

Но Россия, вероятно, испытывает недостаток соответствующих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, который усугубляется ограничениями внутренних производственных мощностей из-за санкций.

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беспилотник (3541) Великобритания (4927) разведка (4170) россия (95365)


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только беспилотники?
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21.05.2022 09:33 Ответить
ага, готують...особливо німці з італьяшками, дозволивши платити за газ рублями по офіційному курсу *****.
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21.05.2022 10:08 Ответить
"Аналитика" ни о чём.
Это как:
- У вас какая зарплата?
- 3 000$/мес.
- Вам бы хотелось получать больше?
- Что за дебильный вопрос? Конечно хотелось бы
- Ага, так и запишем: Ощущает недостачу денег ...
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21.05.2022 09:59 Ответить
За то реалізувала концепцію «баби єщо наражают» і «сваіх небрасаєм».
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21.05.2022 10:01 Ответить
А як же тисячі коригувальників, яких ловлять по всій країні, хиба то не вони наводять...
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21.05.2022 10:57 Ответить
У РФ нет соответствующей материальной и экономической базы, что бы реализовывать больные фантазии ее маразматического руководства, типа сетецентрических войн и различных концепций, которые может подходят для Ближнего Востока, но неприемлемы в Европе
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21.05.2022 12:06 Ответить
 
 