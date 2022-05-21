В 2008 Украина подала заявку на вступление в НАТО и не отозвала ее, далее решение - за членами Альянса, - Стефанишина
Окончательное решение о вступлении Украины в НАТО зависит только от ее членов, поскольку заявка на вступление в Альянс была подана Киевом еще в 2008 году и с тех пор не отзывалась.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
"В 2008 году Украина уже подала заявку на членство в НАТО. Это было известное всем "Письмо трех", и эта заявка никогда не отзывалась... Сегодня решение - за лидерами НАТО, которые могут рассмотреть нашу заявку в пакете вместе со Швецией и Финляндией" , – сказала она в эфире национального телемарафона.
По ее словам, Киев уже на 99,9% исчерпал инструменты, позволявшие ему делать шаги по вступлению в Альянс.
"Это решение теперь (должно приниматься. - ред.) не на территории Украины", - подчеркнула Стефанишина.
В то же время, вице-премьер уточнила, что Украина готова присоединиться к НАТО "в любой момент, если такое решение будет принято с точки зрения взаимосовместимости и военных возможностей".
"Письмо трех" – письмо, направленное тогдашнему генсеку Североатлантического альянса Яапу де Хооп Схефферу (2004-2009) в январе 2008 года за подписью трех тогдашних лидеров украинского государства (третьего президента Украины Виктора Ющенко, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-спикера украинского парламента Арсения Яценюка), в котором содержалось обращение к Альянсу с просьбой рассмотреть вопрос о возможном предоставлении Украине Плана действий по получению членства на саммите НАТО в апреле 2008 года в Бухаресте.
Читайте: Надеемся, что заявка Украины в НАТО будет рассмотрена так же быстро, как заявки Финляндии и Швеции, - Стефанишина
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одна из учасницНАТО напала (сирия) одна и воюет (29)нет
устроили рамашка--помню -нє помню..ЗСУ перейде на стандарти НАТО, тоді щось можна говорити.
в 2019
Бо заявку про вступ Україна тоді зробили, але приїхала обожнювана тоді українцями Джулія , з-за вух якої старчав росіский газ, і мовила - НАТО не на часі. Обожнюваний українцями Боневтік теж НАТО паштерить.
Співпадіння?
Эта же Шмеркель(вместе с презо-Ниггером) в 2014 году настояла на отдаче Крыма,они же наложили негласные санкции на продажу технологий и продукции для Впк Украины.
А то все кацапов только обвиняют в наших событиях-в них виноваты также и западные пособники рашистов
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/11/28/7103581/
Не навязывайте всем свой личный комплекс неполноценности!!!