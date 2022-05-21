В 2008 Украина подала заявку на вступление в НАТО и не отозвала ее, далее решение - за членами Альянса, - Стефанишина

Окончательное решение о вступлении Украины в НАТО зависит только от ее членов, поскольку заявка на вступление в Альянс была подана Киевом еще в 2008 году и с тех пор не отзывалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"В 2008 году Украина уже подала заявку на членство в НАТО. Это было известное всем "Письмо трех", и эта заявка никогда не отзывалась... Сегодня решение - за лидерами НАТО, которые могут рассмотреть нашу заявку в пакете вместе со Швецией и Финляндией" , – сказала она в эфире национального телемарафона.

По ее словам, Киев уже на 99,9% исчерпал инструменты, позволявшие ему делать шаги по вступлению в Альянс.

"Это решение теперь (должно приниматься. - ред.) не на территории Украины", - подчеркнула Стефанишина.

В то же время, вице-премьер уточнила, что Украина готова присоединиться к НАТО "в любой момент, если такое решение будет принято с точки зрения взаимосовместимости и военных возможностей".

"Письмо трех" – письмо, направленное тогдашнему генсеку Североатлантического альянса Яапу де Хооп Схефферу (2004-2009) в январе 2008 года за подписью трех тогдашних лидеров украинского государства (третьего президента Украины Виктора Ющенко, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-спикера украинского парламента Арсения Яценюка), в котором содержалось обращение к Альянсу с просьбой рассмотреть вопрос о возможном предоставлении Украине Плана действий по получению членства на саммите НАТО в апреле 2008 года в Бухаресте.

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