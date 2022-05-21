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Новости Война
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В 2008 Украина подала заявку на вступление в НАТО и не отозвала ее, далее решение - за членами Альянса, - Стефанишина

нато

Окончательное решение о вступлении Украины в НАТО зависит только от ее членов, поскольку заявка на вступление в Альянс была подана Киевом еще в 2008 году и с тех пор не отзывалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"В 2008 году Украина уже подала заявку на членство в НАТО. Это было известное всем "Письмо трех", и эта заявка никогда не отзывалась... Сегодня решение - за лидерами НАТО, которые могут рассмотреть нашу заявку в пакете вместе со Швецией и Финляндией" , – сказала она в эфире национального телемарафона.

По ее словам, Киев уже на 99,9% исчерпал инструменты, позволявшие ему делать шаги по вступлению в Альянс.

"Это решение теперь (должно приниматься. - ред.) не на территории Украины", - подчеркнула Стефанишина.

В то же время, вице-премьер уточнила, что Украина готова присоединиться к НАТО "в любой момент, если такое решение будет принято с точки зрения взаимосовместимости и военных возможностей".

"Письмо трех" – письмо, направленное тогдашнему генсеку Североатлантического альянса Яапу де Хооп Схефферу (2004-2009) в январе 2008 года за подписью трех тогдашних лидеров украинского государства (третьего президента Украины Виктора Ющенко, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-спикера украинского парламента Арсения Яценюка), в котором содержалось обращение к Альянсу с просьбой рассмотреть вопрос о возможном предоставлении Украине Плана действий по получению членства на саммите НАТО в апреле 2008 года в Бухаресте.

Читайте: Надеемся, что заявка Украины в НАТО будет рассмотрена так же быстро, как заявки Финляндии и Швеции, - Стефанишина

НАТО (9962) членство в НАТО (1506) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+8
не четайте, до обіду кацапських сайтів..це погано для жолудочно-їстівного тракту
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21.05.2022 09:38
+5
Хотілось би почути коментар НАТО.
Бо заявку про вступ Україна тоді зробили, але приїхала обожнювана тоді українцями Джулія , з-за вух якої старчав росіский газ, і мовила - НАТО не на часі. Обожнюваний українцями Боневтік теж НАТО паштерить.
Співпадіння?
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21.05.2022 09:58
+4
Зеленський сказав, що охолов до НАТО...а раніше такий гарячий був!
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21.05.2022 09:38
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Кацапський сайт повідомив що НАТо хоче виключити Туреччину .За шантаж щодо Фінляндії і підтримку війни в Сірії.
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21.05.2022 09:34 Ответить
не четайте, до обіду кацапських сайтів..це погано для жолудочно-їстівного тракту
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21.05.2022 09:38 Ответить
Стравохі́д (лат. oesophagus, -i) - порожнистий орган, що є прямим продовження глотки, що тягнеться від шостого шийного хребця через усю грудну порожнину
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21.05.2022 10:10 Ответить
Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.Принцип коллективной обороны закреплен в статье 5 Вашингтонского договора.
одна из учасницНАТО напала (сирия) одна и воюет (29)нет
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21.05.2022 10:26 Ответить
та ви задовбали з тим НАТО..папірцями бавитесь..
устроили рамашка--помню -нє помню..ЗСУ перейде на стандарти НАТО, тоді щось можна говорити.
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21.05.2022 09:35 Ответить
роблять видимість роботи...а я казала а він казав..толку з того...робіть зараз а не коли баба дівков була
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21.05.2022 09:37 Ответить
А фіни вже перейшли на стандарти НАТО?
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21.05.2022 09:39 Ответить
Давно .
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21.05.2022 09:44 Ответить
Які стандарти НАТО, Україна,це країною керують корупціонери та кремлівські гниди!! Про яке НАТО чи ЄС може бути мова !!!!)))
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21.05.2022 09:51 Ответить
Деякими країнами ЄС і НАТО теж керують корупціонери і кремлівські гниди.
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21.05.2022 09:57 Ответить
Справа не в наявності,а в кількості! Україна тотально корумпована країна,з всеохоплюючей інвазією кремлівськими гельмінтами!!!!))))
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21.05.2022 10:08 Ответить
вчора про це з моїм тутошнім камрадом говорили. тут теж розуміють що рівні коррупції не можливо порівняти. основне побоювання місцевих, - якщо прийняти, то українські коррупціонери дороблять те, чого ********* не доробили в своїх планах. розкладуть зсередини остаточно й нато, й ес. зараз в Україні два фронти. на одному народ бореться за майбутнє країни, на другому можновладці за те, щоб і внукам хватило, враховуючи сьогоднішнє відкрите для них нове "вікно можливостей" й вже облизуючись на фінансову допомогу в майбутній відбудові ((.
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21.05.2022 10:23 Ответить
І українці і ЗСУ воюють на два фронти,проти московської орди і проти корумпованих кремлівських гнид,гельмінтів-корупціонерів!!!!)))
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21.05.2022 10:40 Ответить
в 2008-заявка на вступление в НАТО
в 2019
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21.05.2022 09:35 Ответить
ТО ОТОЖ,про яке НАТО ЧИ ЄС може бути мова ?!!)))
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21.05.2022 09:54 Ответить
Зеленський сказав, що охолов до НАТО...а раніше такий гарячий був!
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21.05.2022 09:38 Ответить
Там тільки Зеля як гαβνο в ополонці ще не визначився чи нейтральний статус чи в НАТО.
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21.05.2022 09:41 Ответить
Задовбали оці Стефанішини, Безуглі, Верещучки зі своїми виступами. ТУт вже найсправді - баба з возу, кобилі легше.
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21.05.2022 09:48 Ответить
https://www.facebook.com/100034320081118/posts/743352410152088/
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21.05.2022 09:49 Ответить
Речі ,що надіслані країнами НАТО ,щоб одягнути нашу армію,продаються через Інтернет.Як ви думаєте,нас швидко приймуть до НАТО?
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21.05.2022 09:51 Ответить
Цікаво,Чонгар розміновували теж за стандартами НАТО???))))
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21.05.2022 09:58 Ответить
Хотілось би почути коментар НАТО.
Бо заявку про вступ Україна тоді зробили, але приїхала обожнювана тоді українцями Джулія , з-за вух якої старчав росіский газ, і мовила - НАТО не на часі. Обожнюваний українцями Боневтік теж НАТО паштерить.
Співпадіння?
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21.05.2022 09:58 Ответить
А потім,не без допомоги "любі друзі" , до влади нарід обрав великого євроінтегратора завгара Овоча !!!)))
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21.05.2022 10:03 Ответить
А ти за кого тоді у першому та другому турі голосував?
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21.05.2022 10:19 Ответить
Точно пам"ятаю що не за Овоча і не за жЮльку,я був за Ющенка!!!)))
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21.05.2022 10:34 Ответить
ЗЮля якась получається...
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21.05.2022 10:05 Ответить
Меркель в 2008 году полностью похоронила стремление к НАТО Украины,а Тимошка Золотая Ручка просто озвучила отказ в приятном народному уху виде.
Эта же Шмеркель(вместе с презо-Ниггером) в 2014 году настояла на отдаче Крыма,они же наложили негласные санкции на продажу технологий и продукции для Впк Украины.
А то все кацапов только обвиняют в наших событиях-в них виноваты также и западные пособники рашистов
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21.05.2022 10:14 Ответить
Кацапи - це русскаязичьниє хахли, а хахли - це україномовні кацапи, які ні в чому не винуваті...в тебе одночасна відмазка і Юлі і рассіі...ну і вираз "наши собитія" стосовно російської військової агресії...
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21.05.2022 10:38 Ответить
це спосіб саботувати вступ до НАТО - нагадати "а ми колись подавали бомагу", і навмисно "забути", що усно її скасували (бледя з косою)
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21.05.2022 10:24 Ответить
Президент Зеленский не поедет в Лондон, где состоится встреча лидеров НАТО. 2019-11-19

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/11/28/7103581/
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21.05.2022 10:46 Ответить
неужели не ясно этот альянс Украину столько лет просто мурыжат .для того что бы спровоцировать российско - украинскую войну .
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21.05.2022 10:55 Ответить
Прокорумпованих наскрізь совкових недокраїн не приймають ні в НАТО ні в ЄС
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21.05.2022 10:58 Ответить
франция германия венгрия и италия прокорумповани не хуже нас.
Не навязывайте всем свой личный комплекс неполноценности!!!
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21.05.2022 15:49 Ответить
Вони подавали прохання про пдч, а не заявку на вступ! Це не 1 і те саме! Пдч взагалі не обов'язка процедура!
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21.05.2022 14:20 Ответить
так нам и пдч не дали...
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21.05.2022 15:50 Ответить
 
 