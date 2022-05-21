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Новости Война
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Слова Шойгу об оккупации Луганщины - чепуха, такой себе министр обороны, - Гайдай

шойгу

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал заявление министра обороны РФ Шойгу о планах захватить Луганщину "в ближайшее время".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Такой себе министр обороны, если не понимает терминов своих "военных операций". Воюем с "профи". Озвученная сегодня чушь - только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проигрывает", - подчеркнул он.

"Спасибо шойгу за его яхту вместо содержания росармии. Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий", - добавил глава ОВА.

Читайте: Планы РФ – окружить Луганщину или сделать из нее пепелище, - Гайдай

оккупация (10119) Шойгу Сергей (712) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+15
Кацапи то суцільна нісенітниця і абсурд.
Дивись на кацапа і роби навпаки.
А краще взагалі їх не бачити.
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21.05.2022 10:05
+10
"Орки перемог не мають ..."
Ну и чему этот выссер зеленого назначенца - очільник Луганської ОВА? Оккупированные: Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская области (пусть и часть) - это "перемог не мають"?
Наша Северодонецкая группировка в полукольце - это "перемог не мають"?
Сдача в плен 2 500 азовцев - это "перемог не мають"?
Около 4 000 солдат ВСУ в плену - это "перемог не мають"?

Называть черное белым, это не патриотизм. Это идиотизм.
Зеленые идиоты общаются с украинцами как с маленькими детьми. Поэтому доверия к вам - ноль!
Верим только в ВСУ!
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21.05.2022 10:16
+9
Під контролем ЗСУ залишився якийсь огризок Луганської обл. А цей дядько хорохориться.
Не вийшов у кацапів бліцкриг, але вони все рівно наступають, хоч на 500 метрів за добу, але просуваються вперед. Закидають наших трупами орків та спаленою технікою, яких їхнім ханам та нойонам ні каплі не жаль. Але хоч таким чином, а просуваються. А зараз у них ще й вивільнились тумени циріків з-під Маріуполя.
Сумно... Особливо на фоні переможного волання зелених ідіотів, патріотів фальшивих.
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21.05.2022 10:29
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Кацапи то суцільна нісенітниця і абсурд.
Дивись на кацапа і роби навпаки.
А краще взагалі їх не бачити.
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21.05.2022 10:05 Ответить
Через прицел на них можно и даже нужно смотреть
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21.05.2022 11:01 Ответить
Вот если взять слова шойги и вот эти слова Гайдая, то якут ближе к правде.
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21.05.2022 10:05 Ответить
Тувинець. Тобто монгол.
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21.05.2022 10:19 Ответить
Эт точно❗Пока в большинстве случаев говорят о том как мы им скоро разгром устроим, уууххх. А пока по факту винторогие медленно, но продвигаются❗
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21.05.2022 10:21 Ответить
у парашников проблемы с беспилотниками, но зато нет проблем с прямыми поставками инфы из оп-ы. потому то и существует такая вот ситуация.
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21.05.2022 10:27 Ответить
До якої він правди ближче? Це як погроза всратися, якщо не послухаєш. В чому логіка шамана-дебіла? Всі знають, що луганщина майже на 90% окупована. Тому його погроза - це набивання собі ціни. Його ніхто не слухає, а він на даний момент скаже, що ось, не послухали, і я зробив так. В реалі, не дивлячись на зайняту луганщину, вони зайшли там у патову ситуацію. І в них проблема як з'їбатись красиво звідти.
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21.05.2022 10:48 Ответить
Змінити, збільшити адмінкордони Луганської області і показати рашистам артилерійську дулю...
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21.05.2022 10:06 Ответить
Рашисты надеятся выбить перемирие надавив на Украину с помощью европейских продажных политиков, чтобы закрепиться на захваченной территории и заявить что нужна буферная зона. А дальше они границу додвигают куда им нужно как ето делали в Грузии. А наши будут говорить, не начинать же опять войну ради нескольких километров и населенных пунктов
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21.05.2022 10:09 Ответить
Малость опасаюсь "итальянских мирных инициатив"
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21.05.2022 10:11 Ответить
Благодаря шойгу , шамани Ще так не віддалялись від Господа получивши поразку і ще не один
Десяток років будуть зализувать Рани.
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21.05.2022 10:14 Ответить
"Орки перемог не мають ..."
Ну и чему этот выссер зеленого назначенца - очільник Луганської ОВА? Оккупированные: Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская области (пусть и часть) - это "перемог не мають"?
Наша Северодонецкая группировка в полукольце - это "перемог не мають"?
Сдача в плен 2 500 азовцев - это "перемог не мають"?
Около 4 000 солдат ВСУ в плену - это "перемог не мають"?

Называть черное белым, это не патриотизм. Это идиотизм.
Зеленые идиоты общаются с украинцами как с маленькими детьми. Поэтому доверия к вам - ноль!
Верим только в ВСУ!
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21.05.2022 10:16 Ответить
****** надоел от этих гандонов. Оружия гонят эшелонами. Результат покажи, а не сказки❗Просто выглядит как эмитация сопротивления особенно на фоне сдачи Херсона.
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21.05.2022 10:26 Ответить
Так, женуть ешелонами, але навіть випускники військових кафедр Союзу нуль в англійський, тому крім поводження з гарматами, треба вчити мові.
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21.05.2022 10:31 Ответить
Какими эшелонами? Можно конкретней?
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21.05.2022 12:46 Ответить
В принципі не особо, якби Гітлер свого часу досяг таких результатів, то війна закінчилась би в 1942. Ви просто не маєте уяви про наші підготовлені резерви і москальські.
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21.05.2022 10:29 Ответить
А ти маєш?
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21.05.2022 10:31 Ответить
Маю, у вас хтось з рідних зараз проходить підготовку на американських гаубицях чи ракетах? Якщі ні, то шуруй за Юлькою.
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21.05.2022 10:32 Ответить
И ты думаешь это поможет? Тогда когда до Збруч дойдут ,там проведут линию обороны?
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21.05.2022 11:40 Ответить
Дурбецлику, і в кацапській орді у тебе є "істочніки" теж, що ти знаєш про "москальські резерви"? То ж шуруй, дурненький, хоч в сраку *****, хоч Шойгу.
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21.05.2022 11:54 Ответить
Під контролем ЗСУ залишився якийсь огризок Луганської обл. А цей дядько хорохориться.
Не вийшов у кацапів бліцкриг, але вони все рівно наступають, хоч на 500 метрів за добу, але просуваються вперед. Закидають наших трупами орків та спаленою технікою, яких їхнім ханам та нойонам ні каплі не жаль. Але хоч таким чином, а просуваються. А зараз у них ще й вивільнились тумени циріків з-під Маріуполя.
Сумно... Особливо на фоні переможного волання зелених ідіотів, патріотів фальшивих.
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21.05.2022 10:29 Ответить
Это всё напоминает ползучую сдачу заранее договоренной территории . С уничтожением национального патриотического движения и оппозиции к зелёной власти.
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21.05.2022 11:53 Ответить
А какие могут быть варианты? Они будут лезть, пока ноги не сотрутся.
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21.05.2022 12:47 Ответить
мона танкетки під хохлому розписати з елементами калмикооленії...
і хлопцям інтересніше їх палити і кацапні веселіше палати.
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21.05.2022 10:16 Ответить
треба стояти -- Європа от-от розродиця
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21.05.2022 10:18 Ответить
Италия уже розродилась
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21.05.2022 10:57 Ответить
рога шайге приліпити і тут кожний мисливець задумається
то олень? - не палити
чи кацап? - з двoх стволів
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21.05.2022 10:22 Ответить
Міністр «папєди» олєнєвод шойгу зробив головну річ для поразки *****, він звів його з шаманами, завдяки якім ***** відмінило план герасимова та пішло на нас війною за планом шаманів.

Поки ми жартували, шо ***** з шойгу на горбатій горі квіточки збирають та насолоджуються краєвидами тайги, йому у цей час шамани розробляли план війни та знищення України.
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21.05.2022 10:38 Ответить
У такому контексті зрозумілим стає феномен Чорнобаївки - за шаманським планом це у них жертвопринесення власних нукерів для парфумів війни...
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21.05.2022 10:51 Ответить
Гайдай давно страдает шапкозакидательством, что говорит о его слабом профессионализме и недостаточной компетентности в военных вопросах.
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21.05.2022 11:20 Ответить
Та серед висунутих ЗЕлупами на керівні посади майже всі такі.
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21.05.2022 11:57 Ответить
Серьезный военный оленевод
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21.05.2022 11:27 Ответить
Чем ближе поставки тяжёлого вооружения в Украину, тем сильнее начали вопить о скорейшем перемирии с рашистами. Никаких замороженных конфликтов. Это даст передышку *****, снятие санкций и наращивание их военного потенциала, чтобы вскоре нанести сокрушительный удар по Украине.
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21.05.2022 13:43 Ответить
 
 