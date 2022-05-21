Слова Шойгу об оккупации Луганщины - чепуха, такой себе министр обороны, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал заявление министра обороны РФ Шойгу о планах захватить Луганщину "в ближайшее время".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Такой себе министр обороны, если не понимает терминов своих "военных операций". Воюем с "профи". Озвученная сегодня чушь - только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проигрывает", - подчеркнул он.
"Спасибо шойгу за его яхту вместо содержания росармии. Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий", - добавил глава ОВА.
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Дивись на кацапа і роби навпаки.
А краще взагалі їх не бачити.
Десяток років будуть зализувать Рани.
Ну и чему этот выссер зеленого назначенца - очільник Луганської ОВА? Оккупированные: Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская области (пусть и часть) - это "перемог не мають"?
Наша Северодонецкая группировка в полукольце - это "перемог не мають"?
Сдача в плен 2 500 азовцев - это "перемог не мають"?
Около 4 000 солдат ВСУ в плену - это "перемог не мають"?
Называть черное белым, это не патриотизм. Это идиотизм.
Зеленые идиоты общаются с украинцами как с маленькими детьми. Поэтому доверия к вам - ноль!
Верим только в ВСУ!
Не вийшов у кацапів бліцкриг, але вони все рівно наступають, хоч на 500 метрів за добу, але просуваються вперед. Закидають наших трупами орків та спаленою технікою, яких їхнім ханам та нойонам ні каплі не жаль. Але хоч таким чином, а просуваються. А зараз у них ще й вивільнились тумени циріків з-під Маріуполя.
Сумно... Особливо на фоні переможного волання зелених ідіотів, патріотів фальшивих.
і хлопцям інтересніше їх палити і кацапні веселіше палати.
то олень? - не палити
чи кацап? - з двoх стволів
Поки ми жартували, шо ***** з шойгу на горбатій горі квіточки збирають та насолоджуються краєвидами тайги, йому у цей час шамани розробляли план війни та знищення України.