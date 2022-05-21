Слова Шойгу об оккупации Луганщины - чепуха, такой себе министр обороны, - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал заявление министра обороны РФ Шойгу о планах захватить Луганщину "в ближайшее время".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Такой себе министр обороны, если не понимает терминов своих "военных операций". Воюем с "профи". Озвученная сегодня чушь - только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проигрывает", - подчеркнул он.

"Спасибо шойгу за его яхту вместо содержания росармии. Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий", - добавил глава ОВА.

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