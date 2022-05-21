Резников будет ключевым участником встречи в формате "Рамштайн", - Пентагон
Министр обороны Алексей Резников будет ключевым участником второго обсуждения в формате Рамштайн – группы примерно из 40 стран, поддерживающих Украину в войне с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.
По его словам, участники встречи в формате Рамштайн хотят выяснить, какие потребности в армии Украины есть на фоне обновления ситуации на поле боя.
"Министр Резников будет ключевым участником этого обсуждения... Конечно же, они захотят услышать от Резникова, в каких возможностях украинцы продолжают нуждаться. И потом будет обсуждение этого среди членов контактной группы о том, как они могут лучше обеспечить эти потребности", - пояснил Кирби. .
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Рєзніком не дуже схожий на людину, яка розуміється в озброєнні та матеріальному забезпеченні військ.
А мову англійську він знає ?
Коли французи будуть казати про мир на умовах москви ,запропонуйте їм віддати в аренду Корсіку!
Коли італійці будуть казати про новий план миру у Европі ,нехай віддадуть Сицилію як автономію для росіян!
Бо саме таке вони пропонують робити українцям!
платять