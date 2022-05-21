Резников будет ключевым участником встречи в формате "Рамштайн", - Пентагон

Министр обороны Алексей Резников будет ключевым участником второго обсуждения в формате Рамштайн – группы примерно из 40 стран, поддерживающих Украину в войне с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, участники встречи в формате Рамштайн хотят выяснить, какие потребности в армии Украины есть на фоне обновления ситуации на поле боя.

"Министр Резников будет ключевым участником этого обсуждения... Конечно же, они захотят услышать от Резникова, в каких возможностях украинцы продолжают нуждаться. И потом будет обсуждение этого среди членов контактной группы о том, как они могут лучше обеспечить эти потребности", - пояснил Кирби. .

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