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Новости Война
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Крымский активист, обливший "городскую администрацию" желтой и голубой красками в Евпатории и бросивший в здание коктейль Молотова, исчез после задержания

зіза

Художник Богдан Зиза, который 16 мая 2022 года в Евпатории облил "городскую администрацию" желтой и голубой красками и бросил в здание коктейль Молотова, исчез после задержания.

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"16 мая оккупанты распространили через крымские СМИ и телеграм-каналы видео, на котором Богдан в разорванной футболке дрожащим голосом "извиняется за свой поступок". Было заметно, что текст он читает по принуждению, не исключено, что к нему была применена пытка", – отметила Омбудсман.

С момента задержания друзья и правозащитники пытаются найти Зизу, однако установить место его нахождения не удалось. На сайте "городского суда" Евпатории информации об аресте или рассмотрении административного дела нет.

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"Такими действиями оккупанты нарушают положения Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Европейской конвенции по правам человека", - отмечает Омбудсман Людмила Денисова.

Уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывать эти факты нарушений РФ прав человека в Украине.

Денисова Людмила (996) Евпатория (101) исчезновение (282) Крым (26365) активист (630)


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Топ комментарии
+23
Так би в нас Ківи, Ківалови, Шуфрічі та інша погань зникала...
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21.05.2022 10:28
+22
И казалось бы, сделал маленький шаг, но он уже достоин войти в память для всех украинцев!
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21.05.2022 10:28
+14
І портонови. Вони не зникли, їх випустили. Хто...? Не на часі.
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21.05.2022 10:35
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И казалось бы, сделал маленький шаг, но он уже достоин войти в память для всех украинцев!
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21.05.2022 10:28 Ответить
те саме було з деякими кр.татарами які зникали ,потім втопленими в морі знаходили ,а окупанти розповідали ,що то самогубство...
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21.05.2022 10:28 Ответить
Так би в нас Ківи, Ківалови, Шуфрічі та інша погань зникала...
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21.05.2022 10:28 Ответить
І портонови. Вони не зникли, їх випустили. Хто...? Не на часі.
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21.05.2022 10:35 Ответить
Ви терплячі телепні,до того ж у більшості тупорилі,тому ніякі рабіновічі та шуфричі зникати не будуть,а будуть вам гоям писати закони й жити за ваш рахунок.
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21.05.2022 10:38 Ответить
свинсобача русня замордує хлопця - бути українцем небезопасно...
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21.05.2022 10:29 Ответить
Боже, поможи
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21.05.2022 10:37 Ответить
все треба робити щоб ніхто не бачив і не знав що це ти
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21.05.2022 10:42 Ответить
против лома и топора в руках садиста-людоеда бумажка с печатями, даже женевская, бессильна..
человека, возможно, уже не вернуть..
эти бесполезные бумажки больше спасают убийц, когда они изредка попадают в руки правосудия..(
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21.05.2022 10:49 Ответить
такое и дальше будет продолжатся, пока мы не будем в ответ уничтожать кацапскую либо гундяйскую агентуру.
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21.05.2022 10:55 Ответить
Не зник а його зникли
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21.05.2022 11:17 Ответить
Зеленський казав, коли Крим визволяти будемо?
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21.05.2022 11:19 Ответить
Рашику, не переймайся, визволимо. Все у свій час, а вам вже нічого не залишається як тільки дестабілізувати зсередини, бо на полі боя ви нічого не спроможні зробити. В спам, свинособака дирляндська!
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21.05.2022 11:22 Ответить
За кого голосував?
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21.05.2022 11:37 Ответить
от як би 50 тис баксів Зникло у якогось небудь прохіндєя міністерського, тут би бистро знайшли
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21.05.2022 14:35 Ответить
А наша 'дорога' СБУ вихваляється затриманнями, а 'безцінна' прокуратурах обвинуваченнями рашистів по законах бла бла бла.....це що мирний час??? Іде війна!!! Вбивства, гвалтування, руйнування, катування!!!! А всі вороги у нас в тилу живі здорові! Ну лохи ми,що.
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21.05.2022 15:55 Ответить
Красавчик
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21.05.2022 16:13 Ответить
 
 