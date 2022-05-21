Крымский активист, обливший "городскую администрацию" желтой и голубой красками в Евпатории и бросивший в здание коктейль Молотова, исчез после задержания
Художник Богдан Зиза, который 16 мая 2022 года в Евпатории облил "городскую администрацию" желтой и голубой красками и бросил в здание коктейль Молотова, исчез после задержания.
Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"16 мая оккупанты распространили через крымские СМИ и телеграм-каналы видео, на котором Богдан в разорванной футболке дрожащим голосом "извиняется за свой поступок". Было заметно, что текст он читает по принуждению, не исключено, что к нему была применена пытка", – отметила Омбудсман.
С момента задержания друзья и правозащитники пытаются найти Зизу, однако установить место его нахождения не удалось. На сайте "городского суда" Евпатории информации об аресте или рассмотрении административного дела нет.
"Такими действиями оккупанты нарушают положения Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Европейской конвенции по правам человека", - отмечает Омбудсман Людмила Денисова.
Уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывать эти факты нарушений РФ прав человека в Украине.
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человека, возможно, уже не вернуть..
эти бесполезные бумажки больше спасают убийц, когда они изредка попадают в руки правосудия..(