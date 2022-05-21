Крымский активист, обливший "городскую администрацию" желтой и голубой красками в Евпатории и бросивший в здание коктейль Молотова, исчез после задержания

Художник Богдан Зиза, который 16 мая 2022 года в Евпатории облил "городскую администрацию" желтой и голубой красками и бросил в здание коктейль Молотова, исчез после задержания.

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"16 мая оккупанты распространили через крымские СМИ и телеграм-каналы видео, на котором Богдан в разорванной футболке дрожащим голосом "извиняется за свой поступок". Было заметно, что текст он читает по принуждению, не исключено, что к нему была применена пытка", – отметила Омбудсман.

С момента задержания друзья и правозащитники пытаются найти Зизу, однако установить место его нахождения не удалось. На сайте "городского суда" Евпатории информации об аресте или рассмотрении административного дела нет.

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"Такими действиями оккупанты нарушают положения Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Европейской конвенции по правам человека", - отмечает Омбудсман Людмила Денисова.

Уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывать эти факты нарушений РФ прав человека в Украине.