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Новости Агрессия России против Украины Война
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Агенты РФ, которые передавали данные о ВСУ оккупантам, арестованы на Николаевщине

сбу

В Николаевской области арестовали четырех агентов РФ, которые собирали информацию о последствиях обстрелов, дислокации ВСУ, военной техники и личные данные украинских защитников и передавали их куратору.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Николаевская областная прокуратура в телеграме.

Житель Херсона создал агентурную сеть и завербовал четырех николаевцев. Одна женщина собрала информацию о местах дислокации военнослужащих ВСУ, которую передала организатору, арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы. Другая с марта по май систематически собирала и передавала данные о дислокации и перемещении ВСУ, последствиях российских обстрелов гражданских и военных объектов, иную информацию о военной обстановке в Николаеве.

Сотрудница Николаевской областной станции переливания крови направила организатору сети фото документа с персональными данными 71 военного, а ее муж добывал информацию о расположении подразделений украинских защитников и их координатах.

Подозреваемым в государственной измене и несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Правоохранители ищут куратора российских агентов, чтобы привлечь его к ответственности. В настоящее время идет досудебное расследование.

Также смотрите: Предоставлял оккупантам информацию о местах проживания АТОвцев и лиц, которые могли сопротивляться врагу. Нацполиция задержала жителя Киевщины за измену. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Николаевская область (2107) государственная измена (1532) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+8
як кажуть по законам вйськового часу без суда і слідства- ці виро--и гірше за окупантів
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21.05.2022 10:35
+5
то таким як мінімум довічне з позбавленням громадянства і конфіскацією майна
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21.05.2022 10:40
+5
Потрібно змінити Закон і судить за Законом військового Стану, а не за законом мирного Стану.
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21.05.2022 10:43
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як кажуть по законам вйськового часу без суда і слідства- ці виро--и гірше за окупантів
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21.05.2022 10:35 Ответить
Да таких с..ук и прикладами прибить не жалко..
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21.05.2022 14:32 Ответить
то таким як мінімум довічне з позбавленням громадянства і конфіскацією майна
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21.05.2022 10:40 Ответить
Потрібно змінити Закон і судить за Законом військового Стану, а не за законом мирного Стану.
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21.05.2022 10:43 Ответить
Рашосамки без мозгов...
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21.05.2022 10:44 Ответить
Нам на їх мізки ....... . Це вбивці. І судити їх маюсть саме за цією статею, а не відпускати під заставу.
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21.05.2022 11:06 Ответить
Від початку травня у Вінниці тривають суди над взятими в полон на Миколаївщині бійцями так званої «Донецької народної республіки».На досудовому розслідуванні «днрівці» зізналися, що «їхали на куражі вбивати укрів», але їхні плани зіпсували ЗСУ.
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21.05.2022 10:47 Ответить
влада скажет уродам айяйяй и отпустит.. ну может подержат их чуть-чуть в тепле и сЫтле.. это же не патриоты-"порохоботы", которых месяцами кошмарят и не патриотические телеканалы, которые можно тупо выключить из эфира по щелчку из ОПы
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21.05.2022 10:56 Ответить
Де вироки? Чи по тихому відпускаєте?
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21.05.2022 11:23 Ответить
а верховні агенти в жОПі пєрдізєнта як поживають?
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21.05.2022 13:02 Ответить
Я підкажу, де ще агентів мордору можна налапати. Є в Києві будинок з хімерами, а навпроти- будинок з потворами... Та хто ж вас туда пустить бідолаги.
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21.05.2022 13:40 Ответить
Розстріляти їх при спробі втечі та й по всьому...
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21.05.2022 14:24 Ответить
 
 