Из-за обстрелов оккупантами за сутки в Харькове и области ранены 20 человек, погибла 66-летняя женщина, - Синегубов

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьков и область, в результате чего ранения получили 20 человек и погибла женщина.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки российские оккупанты по реактивным системам залпового огня обстреляли Алексеевку, Салтовку. Вечером из-за попадания боеприпаса в Харькове горели павильоны одного из рынков города.

По области боеприпасы попадали в Дергачах, Малой Даниловке, Чугуевском районе, Циркунах - спасатели тушили пожар в частных домовладениях", - говорится в сообщении.

Также ракетный удар оккупантов фактически уничтожил Лозовский Дом культуры.

Ночью оккупанты обстреливали Золочевскую общину, горели жилые дома.

Всего за сутки в результате российской агрессии – 20 раненых: Харьков – 2; Лозовая – 8, пгт.Шевченково – 6; с. Донец, Балаклейской громады – 1; Русские Тишки – 1, Дергачи – 2. К сожалению, погибла 66-летняя женщина в Дергачах. В Харьковской области враг пытается удержать занятые рубежи. Горячее всего на Изюмском направлении. Но наши бойцы ВСУ держат позиции и не дают врагу продвигаться вперед", - подытожил Синегубов.

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