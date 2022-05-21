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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - примерно 28,8 тыс. человек, 204 самолета, 169 вертолетов, 1278 танков и 3116 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 мая потери личного состава противника составляют около 28,8 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 28 850 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1278 (+15) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед.

артиллерийских систем – 596 (+0) ед.

РСЗО - 201 (+1) ед.

средств ПВО – 93 (+0) ед.,

самолетов – 204 (+0) ед.

вертолетов – 169 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),

крылатых ракет - 104(+1),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед.

специальной техники – 43 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - примерно 28,8 тыс. человек, 204 самолета, 169 вертолетов, 1278 танков и 3116 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении", - добавили в Генштабе.

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) техника (1732) потери (4370)


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Маловато будет....
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21.05.2022 12:02 Ответить
Вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин на встрече с журналистами не дал точного ответа на вопрос о количестве погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих из Оренбургской области. По его словам, он владеет данной информацией, но разглашать ее не намерен, https://orenburg.media/?p=130673 сообщает «Оренбург.Медиа».

- Для меня это страшное потрясение. Это очень тяжело. Я знаю сколько погибших, но не скажу, потому что это не в моей компетенции, - сообщил Дмитрий Владимирович.

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21.05.2022 12:02 Ответить
ничо ничо, придет время, всплывет наружу. Кацапов ждет еще немало интересных и ярких событий. Пока пусть на кухнях обсуждают
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21.05.2022 12:54 Ответить
Про кількість загиблих красномовно говоритиме кількість калік-папрашаєк,котрі почнуть з'являтися в рашитських мегаполісах.Тоді й прийде реальна уява.
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21.05.2022 12:41 Ответить
Даешь 30 тыс!!!
Хотя, сам Арестович говорит - критический порог восприятия потерь в мордоре - 80 тыс. безвозвратных. Еще пилить да пилить.
Жаль, без авиации буде намного сложнее..
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21.05.2022 15:16 Ответить
 
 