Общие боевые потери РФ с начала войны - примерно 28,8 тыс. человек, 204 самолета, 169 вертолетов, 1278 танков и 3116 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 мая потери личного состава противника составляют около 28,8 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 28 850 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1278 (+15) ед.,
боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед.
артиллерийских систем – 596 (+0) ед.
РСЗО - 201 (+1) ед.
средств ПВО – 93 (+0) ед.,
самолетов – 204 (+0) ед.
вертолетов – 169 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),
крылатых ракет - 104(+1),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед.
специальной техники – 43 (+0).
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении", - добавили в Генштабе.
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- Для меня это страшное потрясение. Это очень тяжело. Я знаю сколько погибших, но не скажу, потому что это не в моей компетенции, - сообщил Дмитрий Владимирович.
Хотя, сам Арестович говорит - критический порог восприятия потерь в мордоре - 80 тыс. безвозвратных. Еще пилить да пилить.
Жаль, без авиации буде намного сложнее..